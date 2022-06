PRAVO VREME DA UPIŠETE NAJTRAŽENIJU IT SREDNJU ŠKOLU U REGIONU: ITHS slavi Dan škole uz veliki popust

Jedna od vodećih IT srednjih škola u regionu – ITHS ovih dana proslavlja Dan škole i tim povodom budućim srednjoškolcima poklanja posebne pogodnosti za upis na najtraženije IT profile sa do čak 2.260 evra popusta za četvorogodišnje školovanje.

Svi koji se do utorka, 7. juna, prijave za upis dobijaju ovu specijalnu pogodnost, a predstavnici škole ističu da je broj slobodnih mesta strogo ograničen i da svi zainteresovani treba da se prijave na vreme.

Jedinstveni IT obrazovni sistem u srcu Beograda

Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS osnovana je pod pokroviteljstvom dve vodeće regionalne kompanije u oblasti obrazovanja i informacionih tehnologija – LINKgroup i Comtrade. Ova najsavremenije opremljena srednja škola, smeštena u središtu najvećeg IT centra u regionu, obezbeđuje uslove za napredno školovanje, kakvim se malo koja ustanova u svetu može pohvaliti.

Na samo pedesetak metara od kabineta za nastavu nalaze se vrhunski inženjeri kompanije Comtrade, koji svakodnevno primenjuju baš ona znanja koja se prenose na časovima i stvaraju softverske i hardverske proizvode koji se koriste širom sveta. Učenici tako imaju priliku da iz prve ruke svedoče o primenljivosti svega što nauče i da svoja znanja lako isprobaju u praksi.

Po završetku obrazovanja diploma ITHS-a otvara vrata svih fakulteta u zemlji i inostranstvu, a vredna znanja i praktična iskustva koja učenici nose sa sobom imaju posebnu vrednost. Većina đaka ITHS-a bira pogodnost nastavka školovanja na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, instituciji koja se nalazi u okviru istog obrazovnog sistema – LINK edu Alliance.

ITHS – srednja škola za buduće IT lidere

Učenici ITHS-a dolaze iz svih delova Beograda, a njihov svakodnevni boravak u školi umnogome se razlikuje od prosečnog dana njihovih vršnjaka u drugim školama.

Učenje u ITHS-u je mnogo efikasnije zahvaljujući upotrebi savremenih tehnologija. Tradicionalna tabla zamenjena je interaktivnom tablom, koristi se elektronski dnevnik, a svaki učenik ima svoj računar i tokom nastave koristi inovativne obrazovne aplikacije i uređaje, nadopunjuje stečeno znanje onlajn-kursevima i koristi onlajn-biblioteku.

Učenici Srednje škole za informacione tehnologije na raspolaganju imaju platformu za učenje e-Learning, na kojoj im je 24 sata dnevno dostupan sav materijal sa nastave. Đaci, ali i roditelji, mogu u svakom trenutku da pogledaju prezentacije, steknu uvid u domaće zadatke koji ih čekaju i prisustvo na nastavi, provere raspored časova i kabineta – dakle, sve što je neophodno za uspeh jednog učenika.

Učenici matematiku vežbaju koristeći onlajn-testove, lektiru čitaju u elektronskom obliku, geografiju uče pomoću „Google Eartha”. Ono što se nekada moglo naći samo u obimnim knjigama, rečnicima i pravopisima sada je na samo jedan klik od njih, a zahvaljujući interaktivnim tablama, časovi se ne zasnivaju isključivo na predavanju profesora, već podstiču aktivnost učenika i njihovo uključivanje u nastavni proces.

Sticanje praktičnih veština na realnim projektima

Važan aspekt nastave u ITHS-u je mogućnost primene naučenog u praksi. U ITHS-u se neguje koncept obrazovanja fokusiran na sticanje poslovnih veština i znanja, pa su učenici već po završetku školovanja spremni za početak karijere. Ovakav sistem učenja pomaže im da se prilagode savremenoj poslovnoj klimi i uspešno urade svoje radne obaveze. U tome im pomaže jedinstveni Projektni centar, organizovan ekskluzivno za učenike ITHS-a, koji imaju priliku da već tokom srednjoškolskih dana rade na realnim projektima za prave klijente i time steknu nemerljivo poslovno iskustvo.

Učenici ITHS-a u Projektnom centru podeljeni su u timove, gde svaki tim ima svog lidera i svaki član ima svoj zadatak i realne rokove i gde se dogovaraju oko toga kako treba pristupiti realizaciji pojedinačnih projekata.

Pored toga, u kontaktu su sa klijentima, sa kojima imaju brifinge, i na taj način ugovaraju detalje finalnog rešenja. U ceo posao uključeni su i profesori ITHS-a, kao i stručni saradnici – inženjeri iz kompanije Comtrade.

Na ovaj način učenicima je omogućeno da unaprede svoja znanja i veštine za uspešnu karijeru i da obogate svoj CV još tokom studija.

Za uspešan nastavak školovanja i lako zaposlenje

Nastavni plan i program u ITHS-u bogat je stručnim predmetima iz oblasti informacionih tehnologija, a učenici se školuju na profilima: Elektrotehničar informacionih tehnologija, Elektrotehničar multimedija, Elektrotehničar računara, Administrator mreža, Tehničar mehatronike i Elektrotehničar telekomunikacija. To su veštine za novo doba koje učenicima pružaju odlične mogućnosti za nastavak školovanja, ali i lako zaposlenje odmah po završetku škole.

Međutim, moderni sistem nastave nije rezervisan samo za IT predmete. ITHS je prva i jedina škola u Srbiji za obrazovanje IT tehničara gde se, osim stručnog, stiče i temeljno opšte obrazovanje. Nastava je i na ovim predmetima u potpunosti po meri 21. veka, pa učenici razvijaju digitalnu pismenost i na časovima likovnog, istorije, hemije ili srpskog jezika, lakše savladavaju gradivo, pokazuju više kreativnosti i motivisaniji su za učenje.

Iza svega toga stoji ideja da obrazovni sistem mora da razume i prihvati veštine 21. veka i pripremi učenika za svet van učionice, a upravo to se i dešava u ITHS-u.

Upis prave škole najbolja je investicija u budućnost vaše dece

Ne zaboravite da akcija za Dan škole u ITHS-u traje samo do 7. juna!

Ako vidite budućnost svog deteta u IT-ju, iskoristite popust do 2.260 evra za upis na najtraženije smerove današnjice. Broj mesta po akcijskoj ceni je ograničen, prijavite se na vreme preko sajta iths.edu.rs!

