DA LI STE PREZENTER ILI PRIPOVEDAČ? Evo u čemu su razlike između vrhunskih i prosečnih prezentacija

U marketingu i prodaji prezentacija je često ključna za uspeh. U zavisnosti od toga koliko je prezenter spreman i koliko može zadržati pažnju slušalaca, rezultati mogu biti izuzetni ili katastrofalni.

Dobre prezentacione veštine su takođe važne za građenje ličnog brenda i pozicioniranje dobrog edukatora i osobe od poverenja koja ima šta da kaže i čije reči donose vrednost onima koji slušaju.

foto: Tim Edukacija

Neki su rođeni sa tim talentom, a neki su mnogo radili na sebi da bi došli do prezentacionih veština. Kojoj god grupi da pripadate, važno je da osvestite šta izdvaja sjajne prezentere od onih koji jednostavno čitaju šta je napisano.

Prezentacija ili priča

Klasičan način predstavljanja bilo koje ideje ili projekta podrazumeva prateću vizuelnu prezentaciju u Power pointu, koja ističe ključne tačke izlaganja i služi kao podsetnik prezenteru koji je unapred uvežbao svoju priču.

Sa druge strane imate naratore koji mogu, ali i ne moraju da imaju otvorenu prezentaciju i čije se izlaganje svodi na narativ – na priču sa kojom sagovornici mogu da se poistovete i koju će zapamtiti. Ovi profesionalci predstavljaju primere iz života, koji dotiču teme važne za slušaoce. Na ovaj način kreiraju iskustvo čiji je rezultat da svi koji su bili prisutni na kraju imaju osećanje da su naučili nešto novo ili bili deo nekog zanimljivog performansa.

Priča donosi ključnu razliku između ta dva profila.

Tekst ili slike

Prezenteri koji se drže tradicionalnog pristupa oslanjaju se na tekst koji se nalazi u njihovim prezentacijama i koriste ga kao uputstvo ili vodič za celo izlaganje. Iako je tekst u kratkoj formi, često u vidu teza, on ipak može odvući pažnju sa glavne teme izlaganja.

foto: Tim Edukacija

Naratori, s druge strane, vole da koriste fotografije ili vizuelna rešenja. Njihova tehnika se zasniva na tome da ono što je u prezentaciji ne mora biti nužno i ono što oni govore. Fotografije im pomažu da naglase poentu koju žele da istaknu i do koje žele da dovedu slušaoce. To mogu biti slike koje su sami napravili, ili nešto što će oslikati suštinu poruke koju žele da pošalju tim konkretnim segmentom prezentacije. Uostalom, slika govori 1000 reči, pa zašto ne iskoristiti tu prednost?

Podaci ili iskustvo

I u prodaji i u marketingu izuzetno je važno da sve što govorite bude podržano konkretnim podacima. Oni će vam pomoći da dokažete hipotezu koju ste predstavili ljudima koji sede ispred vas i čije poverenje želite da pridobijete.

Međutim, tim podacima je neophodna humanizacija. Zašto pričati o brojevima, ako možete da pokažete kako su oni uticali na određenu osobu, tim ili projekat, kroz primer ili realnu priču? Ako vam neko zatraži podatke, pokažite ih. Ali pripovedači zasnivaju ceo tok svog izlaganja na humanom pristupu i uvođenju svih prisutnih u realne situacije koje su se desile, tako da svi brojevi postaju deo tih priča i dobiju smisao.

Utabana staza ili iznenađenja

Tradicionalne prezentacije ne moraju nužno da budu loše i mogu doneti dobre rezultate. Međutim, u pojedinim segmentima one mogu postati dosadne. To se dešava kada slušaoci unapred očekuju koji će biti naredni korak i kako će on uticati na celu priču.

foto: Tim Edukacija

Modernija forma, koja po pravilu razbudi publiku, uvek je ispunjena neočekivanim obrtima i situacijama kojih se nikada ne biste setili. Prezenter može skakati sa teme na temu i vraćati se na prethodnu, kao deo svog performansa, što će vas navesti da tokom celog izlaganja budete usredređeni slušalac i da razmišljate o svemu što priča.

Iako sa nekim vrstama slušalaca to može biti rizično, ako prepoznate one koji su spremni da se uključe u razgovor, isprobajte i tu tehniku.

Osobe koje se bave prezentacijama najčešće su stručnjaci za marketing, pa su veštine komunikacije, ali i kreiranje narativa za njih nešto čime moraju vladati u svakom trenutku. Vežba vas zaista može dovesti do savršenstva, ali samo ako tačno znate šta je to što uvežbavate i šta očekujete kao krajnji rezultat. Zato upišite obuku za menadžment u marketingu i steći ćete konkretna znanja o tome kako da kreirate prezentaciju, ali i kako da je predstavite javnosti i dođete do rezultata.

Tim Edukacija