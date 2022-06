PLANIRAJTE KARIJERU NA VREME: Ovih 5 veština će biti najtraženije od ove godine

Da li razmatrate sticanje novih veština ili prekvalifikaciju? „HR predviđanja“, portal specijalizovan za analizu trendova, najavljuje koje veštine će biti najtraženije od ove godine.

Šta su vruće veštine za narednu deceniju saznajte u nastavku.

Tvrde veštine za uspeh na svakom radnom mestu

Od kada su informacione tehnologije izašle iz opsega tehnoloških kompanija i ušle u sve tržišne niše, povećani su zahtevi za obavljanje IT poslova mimo same industrije informacionih tehnologija. Tako se tehničke veštine koje su cenjene u najrazličitijim industrijama u ovoj deceniji svode na kombinaciju programerskih i dizajnerskih veština.

Osnove veštine programiranja

foto: Tim Edukacija

Programiranje ne izlazi iz mode. Kod programiranja je neophodno pratiti razvoj novih tehnologija. Tako najpopularniji programi za kojima trenutno vlada velika tražnja jesu C, Java, Pyhton, C# i C++. Kako stručnjaci predviđaju, tražnja za ovim veštinama i dalje će rasti.

Dizajn korisničkog iskustva i interfejsa

Takozvani UI i UX dizajneri su profesionalci odgovorni za nezaboravno iskustvo i lakoću korišćenja aplikacija i programa. Intuitivni korisnički interfejs sa dopadljivim dizajnom odgovornost je eksperata za UI i UX.

Inženjering podataka

foto: Tim Edukacija

Kako se broj podataka koje korisnici kreiraju povećava, tako raste i potreba za ekspertima za podatke. Analitičari podataka moraju imati znanje o radu sa jezicima kao što su Python i SQL, Java, kao i o upotrebi platformi za računarstvo u oblaku, kakva je Amazon Web Services. Analitika podataka je postala posebno važna za industrije zdravlja, finansija, ali i ljudskih resursa.

Vizualizacija podataka

Da bi se pomenuti podaci iskoristili u poslovne svrhe, oni moraju biti razumljivi. Tu na scenu stupaju eksperti za vizualizaciju podataka. Njihov posao je da informacije učine prijemčivim i lakim za oko.

foto: Tim Edukacija

Sve pomenute veštine se mogu steći na intenzivnim kursevima. Neophodno je odvojiti jednu godinu i učiti prema uputstvima i pod nadzorom iskusnih mentora tokom obuke bazirane na realizaciji realnih projekata u simuliranom poslovnom okruženju. Kombinacija teoretskih i praktičnih znanja i dokaz ekspertize u vidu sertifikata najbolji su način da se kvalifikujete za neke od najtraženijih poslova budućnosti.

Tim Edukacija