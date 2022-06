POČINJU DANI SAVREMENIH UMETNOSTI: Uživajte u besplatnim pozorišnim predstavama i izložbama studenata

Dani savremenih umetnosti, tradicionalna manifestacija koju organizuje , ove godine počeli su dodelom diploma svršenim studentima, nastavili se studentskim predstavama u beogradskim pozorištima, a u četvrtak, 16. juna, od 17:00 časova biće otvorena izložba svih radova prispelih na Veliki konkurs za srednjoškolce kreativce! Dani se ove godine zaokružuju završnom izložbom studenata likovnih umetnosti i dizajna koja se otvara 24. juna, a moći će da se pogleda celog leta.

Ono što je najbolja vest jeste da je ulaz na sve ove događaje potpuno besplatan. Sve što je potrebno jeste da se prijavite i obezbedite svoje mesto na najzanimljivijem kulturnom događaju ovog leta!

Da obezbedite besplatnu ulaznicu za sve događaje u okviru Dana savremenih umetnosti, prijavite se ovde.

Radovi srednjoškolaca kreativaca u Galeriji FSU 16. juna

Dani savremenih umetnosti otvaraju svoja vrata za publiku u četvrtak, 16. juna, od 17:00 časova, kada će u Galeriji FSU biti otvorena izložba svih radova pristiglih na Veliki konkurs za srednjoškolce kreativce! Tom prilikom moći ćete da vidite kako srednjoškolci vide život u različitim umetničkim formama. Na otvaranju izložbe najboljima će biti uručene vredne nagrade.

Dođite u Galeriju Fakulteta savremenih umetnosti (Svetozara Miletića 12) da podržite umetnost.

Studenti FSU nastupaju u Narodnom pozorištu, JDP-u, Dečjem kulturnom centru…

Studenti glume sa FSU i ovog leta obradovaće vas besplatnim predstavama na scenama najpopularnijih beogradskih pozorišta. Predstave će se izvoditi na Sceni „Raša Plaović” Narodnog pozorišta, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Dečjem kulturnom centru i u okviru manifestacije „Mladi BELEF”, a ulaz na sve predstave biće besplatan. Potrebno je samo da preuzmete svoju ulaznicu za Dane savremenih umetnosti.

Spisak predstava koje su na programu ovog leta pogledajte OVDE.

Velika godišnja izložba studenata vizuelnih umetnosti FSU 2021/22

Velika izložba svih radova studenata likovnih umetnosti i dizajna biće otvorena 24. juna i moći ćete da je pogledate tokom celog leta. Izložba će biti u prostorijama fakulteta, pa je to još jedna lepa prilika da vidite kako rade i studiraju studenti FSU.

Dođite da pogledate nove ideje i uživate u talentu budućih slikara i dizajnera koji će svojim idejama menjati postojeću umetničku scenu. Svi oni koji žele da pogledaju radove studenata FSU moći će to da urade do kraja leta na FSU (Svetozara Miletića 12), od 9 do 17 časova, svakog radnog dana.

FSU – najbolje mesto da razvijaš svoj umetnički talenat

Fakultet savremenih umetnosti ima tradiciju dugu više od dve decenije. Do danas je formirao veliki broj uspešnih i priznatih umetnika, koji su poznati ne samo na ovim prostorima već i u najznačajnijim svetskim umetničkim centrima.

Studenti biraju između sledećih studijskih programa u zavisnosti od interesovanja: Likovna umetnost, Gluma, Grafički dizajn, Game Art, Dizajn enterijera, Modni dizajn, Multimedijalna produkcija, Muzičke komunikacije, Primenjeni mediji i kreiranje sadržaja. Svima onima koji žele da nastave da se usavršavaju na raspolaganju su master i doktorske studije.

Nastavni program kreiran je tako da studenti uspešno povezuju tradicionalne umetničke metode sa najsavremenijim dostignućima u tehnologiji i tako stvaraju dela koja idu u korak sa vremenom, a ujedno postaju i konkurentni na tržištu rada.

Prijavite se i obezbedite besplatnu ulaznicu za zanimljive i vrhunske kulturne događaje u okviru Dana savremenih umetnosti.

