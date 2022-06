KORISNIČKI SADRŽAJ U MARKETINGU: 5 najboljih načina da koristite sadržaje koje vam šalju korisnici

Jedan od krajnjih ciljeva svakog brenda koji radi na svojoj promociji jeste da dođe do faze u kojoj će mu korisnici slati sadržaje, video-materijale, slike ili komentare o korišćenju njihovih proizvoda, koje će u kasnijim fazama promovisati.

Međutim, nije svaki korisnički sadržaj za deljenje. Čak i za onaj korisnički sadržaj koji je pogodan za objavljivanje postoje određena pravila, dobre prakse, ali i greške kojih morate biti svesni ako želite da dođete do rezultata i da postignete željeni efekat u svojoj komunikaciji.

Ukoliko niste sigurni šta treba da radite, počnite od toga šta ne bi trebalo da radite. Naučite šta su uobičajene greške i zapamtite kako da ih zaobiđete.

Izbor pogrešnog kanala

Prvi korak koji ćete napraviti u kreiranju bilo kakve marketinške aktivnosti jeste procena toga ko čini vašu ciljnu grupu. Razmislite kojim ljudima je vaš brend blizak, pa potom istražite na kojim se kanalima oni kreću. Ako izaberete pogrešan kanal komunikacije za promociju sadržaja koje su vam poslali, možete izgubiti veliki broj pregleda ili reakcija, jer niste plasirali informacije relevantnoj publici.

Zato uvek razmišljajte o krajnjem kupcu i o njegovim potrebama i interesovanjima.

Niste tražili dozvolu

U prethodnih nekoliko godina sve je stroža regulativa kojom se onemogućava zloupotreba podataka korisnika. To znači da više ne smete da koristite bilo čiju imejl adresu kako vi želite, ali ni podatke koje vam oni pošalju bez konkretnog i zvaničnog odobrenja.

Dešavaće se da ljudi žele da podele nešto zanimljivo sa vama, ili da vas pohvale, ali ne žele da postanu deo vaše kampanje i to je njihovo pravo. Zato uvek morate proveriti da li ste dobili zeleno svetlo i da li sadržaj kojim raspolažete smete da iskoristite za potrebe svoje promocije.

Ne odgovarate na komentare

Ljudi koriste komentare da iskažu svoje mišljenje. Ono može biti pozitivno ili negativno. Tako vam se neće uvek svideti šta imaju da kažu, ali to ne znači da to treba da ignorišete. Nekada se loši komentari mogu koristiti kao konstruktivna kritika, kako biste ustanovili šta je to što radite pogrešno, a možda niste ni primetili.

Dešavaće se i da neko naprosto želi da vas isprovocira negativnim rečima, ali na vama je da pokažete da ste iznad toga i da nećete podleći provokacijama. Najvažnije je da ne ostavite komentare bez odgovora i da se posvetite korisničkom iskustvu čak i kroz društvene mreže.

Ne koristite reč potrošača za promociju

Važno je da napravite jasnu razliku između influenserskog marketinga i marketinga kroz sadržaje koje vam šalju vaši korisnici bez ikakve nadoknade.

Brendovi često koriste, dele i promovišu formate koji su stigli od influensera i koje su već platili, a zanemare pravu, iskrenu podršku koja im stiže od klijenata koji su već koristili njihove proizvode i zaista imaju pohvale. Zato se usredsredite na to da uvek pratite reakcije svojih klijenata i da iskoristite sve što od njih dobijete, naravno, uz odobrenje koje ćete takođe zatražiti.

Radite bez strategije

Korišćenje sadržaja koje vam korisnici šalju ima smisla samo ako ih redovno dobijate. U suprotnom, to će biti jednokratna promocija koja može doneti neke rezultate, ali ne i kredibilitet koji želite da postignete tom akcijom.

Zato pratite kako se razvija vaša komunikacija sa klijentima i, ako vidite da postoji veliki potencijal za materijal koji možete kasnije da koristite, uspostavite strategiju i razmislite koliko često i na koji način ćete objavljivati taj materijal.

