SAVRŠENA PROFILNA FOTOGRAFIJA ZA LINKEDIN: Kako napraviti i izabrati savršenu fotografiju za vaš profil na LinkedInu

Vaše prisustvo na internetu može olakšati potragu za novim poslom, ali i pomoći širenju mreže kontakata. Kada je u pitanju profesionalni razvoj, kanal koji se uvek preporučuje jeste LinkedIn.

Većina korisnika ove mreže sve svoje napore usmerava na CV, u kome opisuje radna iskustva i pređašnje poslove. Tako oni neretko prenebregnu pitanje prikladne slike.

Iako na prvi pogled deluje kao da fotografija i nije preterano bitna, ukoliko je napravite na pravi način, ona može postati vaš zaštitni znak, jer će vas ljudi tako lakše prepoznavati.

Kako biste kreirali fotografiju koja će vas na LinkedInu predstaviti u najboljem svetlu, počnite od primene sledećih nekoliko saveta.

Izaberite fotografiju na kojoj vas je lako prepoznati

foto: Tim Edukacija

Jedna od najčešćih grešaka koje korisnici prave jeste preterana obrada fotografije. Ukoliko se ne budete kontrolisali, doći ćete brzo do tačke u kojoj više ne ličite na osobu koja je na slici. Zato se potrudite da od svih fotografija koje su vam na raspolaganju izaberete onu na kojoj vas je zaista lako prepoznati i na kojoj izgledate onako kako biste voleli da vas drugi vide na profilu.

Držite se visoke rezolucije

Kvalitet fotografije dosta govori o vašem odnosu prema poslu. Zato se držite visoke rezolucije. Danas je moguće napraviti sliku visoke rezolucije i mobilnim telefonom, pa ako je vaša kamera nešto lošija, zamolite nekog od svojih prijatelja da vam pomogne.

Utisak koji ćete ostaviti zbog truda uloženog u kreiranje tog jednog elementa sigurno će biti daleko bolji nego da jednostavno postavite bilo šta što pronađete u albumu.

Pravilo 60%

Vaš avatar na LinkedInu je malih dimenzija, jer reč je o fotografiji koja stoji u okruglom okviru i koja se retko kada otvara da bude u punoj veličini. Zato je neophodno da se potrudite da ljudi već na prvi pogled prepoznaju vaše lice i da zapamte o kome je reč. Najbolji način da u tome uspete jeste da napravite fotografiju na kojoj će vaše lice zauzimati 60% prostora. To znači da nećete koristiti slike na kojima se vidi cela vaša figura, već ćete se fokusirati na svoj portret.

Tražite pomoć

foto: Tim Edukacija

Još jedna greška koja se često pravi jeste postavljanje „selfi” fotografije, slikane iz ruke osobe koja je na slici. To ukazuje na neprofesionalnost i nerazumevanje mreže koja je pred vama. Zato zatražite pomoć. Kako biste došli do idealne fotografije koju ćete koristiti, za to treba da odvojite nekoliko sati. Zato se pripremite i za fotografa izaberite osobu sa kojom se osećate prijatno.

Vežbajte izraze lica

Izraz lica koji imate na slici trebalo bi da bude odraz vaše ličnosti. To znači da, ako želite da ostavite utisak vesele osobe, slobodno razvucite osmeh. Ako smatrate da u vašoj profesiji nema mesta veselju, budite ozbiljni i odmereni. Ne postoji univerzalno pravilo, osim saveta da na slici budete ono što jeste i da na taj način predstavite svoju ličnost javnosti.

Pozadina za fotografisanje neka bude jednostavna

foto: Tim Edukacija

Vaše lice mora biti u središtu pažnje na slici. Ukoliko iza sebe imate ljude, ili šarene oblike i gužvu sačinjenu od različitih elemenata, pa niste dovoljno izdvojeni, tada ljudi neće moći da uoče i zapamte crte vašeg lica. Zato, kako biste postigli željeni efekat, iza sebe postavite jednostavnu pozadinu: zamućenu, jednobojnu pozadinu ili boje koje prave jasan kontrast u odnosu na vas.

Naučite kako da izgradite lični brend

Fotografija je tek jedan delić celokupne priče vašeg ličnog brenda koji gradite online. Nekada je to samo početak neke ozbiljnije priče, koja se kasnije može razviti u karijeru. Ako imate aspiracije da postanete influenser, onda morate na vreme razmišljati i o neophodnoj edukaciji. Ne gubite vreme na kratkim kursevima, jer vam je potrebno daleko opsežnije znanje. Zato uložite bar godinu dana u usavršavanje kako biste došli do rezultata koje želite da postignete.

Upišite obuku za profesionalca u internet marketingu i napravite korak ka karijeri kakvu ste oduvek želeli.

Tim Edukacija