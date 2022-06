FILMOVI O PROGRAMERIMA: 7 filmova koji su bili inspiracija mnogim uspešnim programerima

Razlozi za odluku da se bavite programiranjem dolaze iz različitih izvora. Nekada je u pitanju idol čiji način rada vam se dopada, a nekada jednostavno shvatite da vam dobro ide matematika i srodne oblasti.

S druge strane, mnogi su inspiraciju pronašli u popularnoj kulturi, filmovima i serijama. Ako ste propustili neke od ključnih filmova o programiranju, pročitajte sledeću listu predloga koji vas mogu podstaći da ostvarite karijeru u razvoju softvera.

Matrix

Potpuno opravdano, na prvom mestu je film o naličju sveta u kom živimo. Matrix predstavlja svojevrsnu kombinaciju filozofije i tehnologije. Generacija izuzetno dobrih programera pojavila se nakon što je Matrix pušten u javnost, a veštine hakovanja i kodiranja glavnih aktera predstavljaju možda i najbitniji deo zapleta.

The Imitation Game

Fantastično ostvarenje donosi priču o Alenu Turingu, koji je uspeo da razbije kôd kojim se vodila nacistička mašina „Enigma”. Tako je on kreirao računar. Mnogi upravo njemu pripisuju zasluge za brojne živote koji su spaseni tokom Drugog svetskog rata, nakon Turingovog velikog otkrića.

Hakeri

Kao što i naziv kaže, u filmu je reč o grupi hakera srednjoškolaca koji udružuju svoje snage kako bi ucenjivali velike korporacije i naftne magnate. Film obiluje estetikom devedesetih godina. Iako ima nešto lošiju ocenu na portalima koji ocenjuju kvalitet dela kinematografske umetnosti, mnogi ga smatraju kultnim zbog glume i kvaliteta programa koji se pojavljuju u priči.

The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz

Reč je o fantastičnom dokumentarcu o inteligentnom programeru Aronu Švarcu, koji je u istoriji poznatiji kao osnivač različitih servisa i, što je zanimljivo, jedan od osnivača platforme Reddit, koja je danas jedan od najpopularnijih portala. Budući da je reč o matematičkom i informatičkom geniju, film prati njegova otkrića i podvige.

Pirates of Silicon Valley

Ako se zanimate za priče iz Silikonske doline, onda je neophodno da i ovaj film stavite na svoju listu, kako biste upotpunili svoje znanje. Reč je o priči o nastajanju najvećih kompanija iz Silicijumske doline – Majkrosoftu i Eplu, kao i o njihovim osnivačima. Ukoliko želite da saznate kako su rođene neke od najvećih ideja koje su preoblikovale čovečanstvo, ne propustite ovaj film, koji je u prikazivanju na televizijskim programima neopravdano skrajnut. O tome koliko je film vredan pažnje govori činjenica da je Stiv Džobs bio toliko impresioniran time kako ga je Noa Vajli predstavio da je angažovao ovog glumca da umesto njega otvori jedan događaj kompanije Epl.

Silicon Valley

Jedna serija koja je dospela na listu tu je svakako s razlogom. Iako filmovi imaju tendenciju da prikazuju hakere u mračnim prostorijama, Silicon Valley će to zasigurno promeniti svojim humorističkim pristupom u kom predstavlja priču o mladiću koji je osnovao svoj startap, ali onda mora da se takmiči sa velikim kompanijama, kako bi opstao na tržištu.

The Social Network

„Društvena mreža” je film o Fejsbuku koji je vrlo brzo postao popularan koliko i sama mreža.. Ako vas zanima kako je nastala ideja o stvaranju najpopularnije društvene mreže, sa kim je Mark Zakerberg pregovarao o njoj i na koji način je „Fejsbuk” ostvario takvu popularnost, ne propustite film slavnog reditelja Dejvida Finčera koji je dobio brojne nagrade.

Naučite kako da počnete

Inspiracija je odličan prvi korak, ali ona mora voditi ka sledećem. Idealno bi bilo da sledeći korak bude teorijska osnova koju ćete kasnije kroz posao daleko lakše nadograđivati. Zato ne gubite vreme na kratkim kursevima koji ne mogu to da vam pruže. Vama je potrebno mentorstvo i posvećenost tokom minimum godinu dana, da biste ostvarili cilj koji imate. Posvetite to vreme sebi i svom usavršavanju.

Upišite obuku za razvoj softvera i napravite odlučujući korak za svoju karijeru.

Tim Edukacija