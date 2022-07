GDE PROGRAMERI TRAŽE POSAO: Na ovih 5 platformi će svaki programer pronaći posao

Sajtovi za zapošljavanje u IT sektoru

Ako planirate da uđete u programerske vode, za početak zaboravite sve što ste prethodno znali o traženju poslova, kreiranju CV-ja i razgovorima sa menadžerom za ljudske resurse. Na IT profesionalce se donekle odnose druga pravila, jer se pre svega uvek prvo njihovo tehničko znanje stavlja na test, pa tek onda sledi sve ostalo.

Samim tim se za regrutaciju programera i softverskh inženjera neretko koriste i druge platforme na kojima mogu doći do idealnog zaposlenja. Oglasi se pišu drugačije, a karijerne stranice prilagođavaju stručnjacima sa tehničkim veštinama.

Bilo da tek počinjete da programirate ili ste već dugo u igri, u nastavku saznajte gde možete pronaći najbolje poslove.

LinkedIn

Iako nije isključivo posvećena povezivanju potencijalnih zaposlenih i poslodavaca u IT sektoru, prvo mesto na listi zauzima najpoznatija poslovna mreža na svetu LinkedIn. Postoji nekoliko razloga za to. Pre svega, platforma vam znatno olakšava proces prijavljivanja za posao, jer poslodavci često omogućuju da se prijavite jednim klikom, tako da istog časa dobiju direktan uvid u vašu radnu biografiju.

Za starije i iskusnije važna je činjenica da se na LinkedInu pojavila nova pozicija pod nazivom „Talent sourcer”. Ovo se odnosi na one čiji je posao da regrutuju kandidate sa najviše iskustva. To znači da, uz dobro uređen profil na LinkedInu, postoji velika verovatnoća da uopšte ne morate sami da tražite posao, već će on pronaći vas.

Stack Overflow

Makar imali samo jedan dan iskustva u programiranju, sigurno ste čuli za Stack Overflow. Reč je o blogu, na kome ćete pronaći veliki broj saveta u vezi sa vašom programerskom karijerom, ali gde i sami možete ponuditi odgovore i doprineti zajednici. HR menadžeri i regruteri redovno posećuju tu platformu kako bi pronašli pojedince koji se svojom aktivnošću na ovom portalu izdvajaju u moru drugih programera koji samo čitaju.

GitHub

Najpoznatiji svetski repozitorijum trenutno koristi 9 miliona ljudi. Tu možete ostaviti svoj kôd, tražiti pomoć, posavetovati se sa zajednicom, ali i doći do novog posla. Kreiranje biografije je izuzetno jednostavno, a velika prednost je i činjenica da u svakom trenutku možete pitati nekog od korisnika da vas posavetuje kako da se pripremite za prvi intervju, šta da učite i kako da nastupite.

Indeed

Danas je moguće iz Srbije raditi za veliki broj kompanija iz celog sveta, a mnoge od njih imaju i predstavništva na našem tržištu. Gotovo svaka od njih se oglašava na sajtu Indeed. Reč je o platformi koju koristi više od 250 miliona ljudi.

Možete je pretraživati koristeći različite filtere, poput lokacije, pozicije, senioriteta, ključnih reči koje možete povezati sa svojim veštinama i još mnogo toga.

Možete koristiti i mobilnu aplikaciju koju Indeed ima, ali imajte u vidu da se nove pozicije oglašavaju svakog trenutka i da je konkurencija izuzetno jaka, pa zato uvek imajte pripremljenu najbolju verziju svoje biografije.

AngelList

Kada je reč o programiranju, postoje dve struje: jedna će uvek gravitirati ka korporacijama i velikim sistemima koji pružaju više mogućnosti za razvoj, a druga ka startap okruženjima koja su nešto opuštenija, ali često zahtevnija za zaposlene. Ako pripadate drugoj grupi, isprobajte AngelList, jer za stručnjake koji mogu da odgovore na zahteve nudi različite pozicije u novoosnovanim kompanijama širom sveta.

