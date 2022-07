PLANIRAJTE PAMETNO: Evo kako da primenite čuveni SMART-sistem na svoje poslovne planove

Džordž T. Doran uveo je koncept SMART ciljeva u poslovnu praksu početkom osamdesetih godina prošlog veka. Od tada je SMART postao standard koji hiljade menadžera i profesionalaca primenjuje u svom planiranju.

Sama engleska reč SMART se prevodi kao „pametno“, ali postoji više interpretacija toga šta akronim SMART označava. Uobičajeno razumevanje je da ovu verzalnu skraćenicu čine početna slova koja predstavljaju reči „specifično" (specific), „merljivo" (measurable), „dostižno" (attainable), „važno" (relevant) i „vremenski ograničeno" (time-bound).

Svaki SMART cilj bi trebalo da ispunjava ovih pet kriterijuma. U nastavku saznajte kako da svoje poslovne i privatne ciljeve evaluirate u odnosu na njih.

1. Specifičnost

Morate biti konkretni po pitanju svog cilja. Preširoki ili nejasni ciljevi su manje podsticajni, pa ih je teško ostvariti na duge staze. Kada formulišete ciljeve, pokušajte da odgovorite na čuvenih pet W pitanja. To su ko (who), šta (what), gde (where) i zašto (why).

Ko je uključen u vaš cilj i koga se tiče; šta želite da ostvarite svojim ciljem; gde će cilj biti ostvaren i kada; zašto želite da ostvarite ovaj cilj?

2. Merljivost

Vaš cilj mora biti merljiv tako da je moguće utvrditi koliko ste napredovali u njegovom ostvarenju i da li ste na pravom putu. Postavljanje merila može obezbediti ovu merljivost. Svaki korak će vam dati priliku da proverite koliko ste uspešni i da li je potrebno da se preusmerite.

3. Ostvarljivost

Da biste ostali motivisani, postavljajte ciljeve koje zaista možete realizovati. Koliko god je to moguće, budite iskreni kada razmatrate svoje sposobnosti da ih ostvarite.

Da biste cilj učinili dostižnim, način na koji ćete ga ostvariti mora biti jasan. Ukoliko je cilj van vašeg trenutnog domašaja, koje veštine su vam potrebne da bi on bio uspešno ostvaren? Kakve okolnosti i resursi su vam potrebni da biste ispunili svoje snove?

4. Relevantnost

Zapitajte se zašto vam je ostvarenje određenog cilja važno. Da li je uputno njime se baviti u datom trenutku i da li je u skladu sa vašim potrebama? Zašto ste u obilju drugih ambicija u ovom trenutku izabrali upravo ovaj cilj? Ne uzimajte svoje želje i planove zdravo za gotovo, već pokušajte da razumete razloge koji vas motivišu.

5. Vremenska ograničenost

Svaki cilj mora biti vremenski ograničen ne bi li se postigao osećaj hitnosti koji će vas inspirisati da mu podredite ostale ciljeve. Ali kao što nalaže naša treća tačka, vremenski okvir koji nametnete svom cilju takođe bi trebalo da bude realističan, tako da njegovo ispunjenje bude moguće ostvariti. Krajnji rok ne bi trebalo da bude ni blizu ni daleko od trenutka kada ste definisali cilj. Ako je rok predaleko, može se desiti da vaša predanost počne da slabi. S druge strane, ako je cilj preblizu, velike su šanse da vas frustracija navede da odustanete od ostvarenja projekta.

Smart ciljevi će vam pomoći, čime god da se bavite. Ali ako želite da pokrenete ozbiljan IT biznis, trebaće vam više od toga. Veštine i znanja o pokretanju i vođenju biznisa u sferi informacionih tehnologija možete steći relativno brzo ako završite specijalizovanu obuku za upravljanje projektima u IT-ju. Za samo godinu dana, pod vođstvom mentora, usvojićete znanja neophodna za ostvarenje svoje vizije.

