NOVO NA ITACADEMY: Pored tradicionalne, od sada i najsavremenija ONLINE OBUKA za buduće software i QA testere

Kako je u prethodnih 12 meseci vladalo ogromno interesovanje za Software Testing and QA program na ITAcademy, ova međunarodna edukativna ustanova odlučila je da pokrene i sveobuhvatni online program školovanja, pa veštine i međunarodno priznate sertifikate za profitabilno zanimanje testera sada možete da steknete i putem najsavremenije Distance Learning platforme za učenje preko interneta.

Pritom, ako budete brzi i prijavite se na vreme, možete iskoristiti i promotivne uslove upisa koji vam donose veliki popust na školarinu. Sve detalje možete saznati na ITAcademy sajtu.

Idealno zanimanje za one koji žele programersku platu bez previše kodiranja

Jednostavno rečeno, Software Testing and Quality Assurance predstavlja proces otkrivanja grešaka (bagova) u računarskim sistemima ili softverima. Pomoću znanja i posebnih alata za testiranje (programiranje nije ključno za početak rada u ovoj oblasti) softver testeri traže greške u programima kako bi developeri mogli da ih isprave i omoguće krajnjim korisnicima savršen proizvod.

Zanimanje softver testera je idealno za početnike, ali i za one koji razmišljaju o promeni karijere, dodatnom poslu ili žele programersku platu, a kodiranje ih ne privlači previše.

Naime, karijeru softver testera je svetska zajednica developera proglasila za najperspektivniju u IT sektoru. Ova činjenica ne iznenađuje s obzirom na to da se svakog dana na internetu pojavi preko 500.000 sajtova, veliki broj softverskih proizvoda, igara i platformi koji moraju funkcionisati bez ikakvih problema i bagova. Istovremeno, broj oglasa za posao u ovoj sferi je u neprestanoj ekspanziji, pa ćete redovno naići na pozicije kao što su: Software Tester, QA Tester, Test Automation Specialist, QA Analyst… A sa porastom digitalnog poslovanja i napretkom tehnologije – predviđa se da će tražnja za ovim ekspertima biti još veća.

Stoga, nije ni čudo što su softver testeri izuzetno dobro plaćeni:

– u Srbiji i regionu ostvaruju prihode od oko 1.300 evra mesečno, dok u inostranstvu zarađuju u proseku 45.000 evra godišnje.

Ako ste oduvek bili skloni istraživanju, rešavanju problema, precizni ste, lako uočavate tuđe greške ili jednostavno želite da budete deo profitabilnog IT sveta i uživate u svim beneficijama koje imaju zaposleni u ovoj industriji – možda je software testing zanimanje baš za vas. Pritom, do veština za obavljanje ovog posla možete doći lakše nego što mislite – alati za testiranje su jednostavni za korišćenje i lako se uče, čak i ako nemate nikakvo IT predznanje.

Treba vam manje od 12 meseci da steknete naplative veštine za posao softver i QA testera

Pored nastave u učionici, nova generacija polaznika ITAcademy imaće mogućnost da pohađa i najsavremeniji online program Software Testing and QA.

Ovakav način školovanja odvija se preko jedinstvene Distance Learning platforme, koja je kreirana prema standardima vodećih svetskih univerziteta, a znanje koje polaznici steknu na ovaj način ni u čemu ne zaostaje za onim koje stiču tradicionalnim putem. Platforma je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji i omogućava vam da kompletno školovanje završite u skladu sa svojim postojećim obavezama, učeći preko računara, tableta, mobilnog telefona, prateći predavanja uživo preko live streama – i sve to uz konstantnu dostupnost predavača.

Kurseve koje ćete pohađati na Software Testing and QA programu su sastavili vrhunski stručnjaci u ovoj oblasti. Prilagođeni su i apsolutnim početnicima, sadrže praktične primere i zadatke, a redosled kojim ćete učiti je takav da vam neće promaći ništa što jedan softver tester treba da zna za obavljanje svog budućeg posla.

Sa ITAcademy ističu da uz odgovarajući trud i posvećenost svaki polaznik brzo ovladava znanjima za rad sa najčešće korišćenim alatima za testiranje softvera i da se zbog toga glavni deo kursa sastoji u primenjivanju tih alata i znanja u radu na realnim projektima. Nakon školovanja, zahvaljujući znanju i iskustvu koje su stekli, polaznici su u stanju da samostalno testiraju različite vrste softvera i mogu da ponude svoje usluge različitim kompanijama – bilo kroz stalno zaposlenje ili kao freelanceri putem interneta.

Pored znanja za ovo zanimanje, na ITAcademy dobijate i moćne alate za razvoj svoje karijere

Mogućnost rada na realnim projektima, sticanje praktičnih veština i najsavremeniji plan i program doneće vam vredna znanja za obavljanje ovog dinamičnog i atraktivnog zanimanja.

Međutim, ono što ITAcademy izdvaja od drugih jeste to što jedino u ovoj školi, pored kompletnih i naplativih IT znanja, dobijate i brojne druge veštine koje vam pomažu da u najkraćem roku unapredite svoju karijeru i dođete do dobro plaćenog posla.

Školovanjem na programu Software Testing and QA dobijate podršku Centra za razvoj karijere, priliku za praksu u našim najuspešnijim IT kompanijama, pristup resursima za profesionalno usavršavanje kroz Program za razvoj transverzalnih veština i mogućnost da naučite engleski i nemački jezik na fakultativnim kursevima, zahvaljujući kojima ćete moći da ponudite svoje usluge klijentima širom sveta. Osim toga, na ITAcademy vas očekuje još mnogo korisnih servisa i resursa koji će vam pomoći da veoma brzo pređete put od apsolutnog početnika do traženog IT stručnjaka.

Online nastava počinje u decembru, a svi koji se već sada prijave dobijaju veliki popust na školarinu!

Online nastava na programu Software Testing and QA na ITAcademy počinje u decembru. Međutim, sa ITAcademy ističu da samo do kraja ovog meseca imate priliku da ostvarite dodatni popust na školovanje.

Zato ne čekajte, već donesite najbolju odluku ovog leta – odmah pošaljite svoju prijavui započnite unosnu IT karijeru po veoma povoljnim uslovima!

