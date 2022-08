KAD PROGRAMERI POSUSTANU: Ovo su najčešći uzroci loših rezultata u programerskom poslu

Uspeh celog softverskog tima zavisi od toga koliko dobro svaki pojedinačni programer obavlja svoj posao. To se odnosi i na dobar, ali i i na loš učinak. Kada slabiji rezultati dominiraju, to može imati kaskadni efekat na organizaciju, otežavajući postizanje ciljeva za svakog individualnog člana tima.

Iako je odgovornost lidera da identifikuje razloge lošeg učinka članova tima i pomogne im da prevaziđu ove probleme, važno je da svaki programer prepozna zašto je napravio propust i pokuša da ga samostalno reši.

Iako je svaki čovek priča za sebe, postoji nekoliko čestih razloga zašto su inženjeri nezadovoljni i daju loše rezultate. Analizu počnite od sledećih primera.

Nejasne instrukcije

Jedan od najčešćih razloga za loš performans softverskih inženjera jeste nedostatak jasnih uputstava o tome šta se od njih očekuje. Programeri su dobri u rešavanju problema pomoću svog koda. Međutim, kako bi pravilno izvršili rešenja na kojima rade, često im je potrebno objašnjenje njihove uloge i odgovornosti,.

Preterana kompleksnost u takvim uputstvima može se loše odraziti na inženjere. Kada se članovi tima ne izjašnjavaju jasno u vezi sa očekivanjima vođe tima, oni se preispituju da li rade pravu stvar. Kao rezultat, postaju frustrirani, a njihov učinak postaje slabiji.

Zato, kada osetite da nemate jasne instrukcije, razgovarajte otvoreno sa svojim liderom i zahtevajte pojašnjenja i objasnite i sami kako se na vas odražava nedostatak informacija.

Manjak motivacije

Kada inženjeri nisu motivisani, dolazi do različitih vrsta problema, uključujući loše performanse, manju posvećenost i više izbegavanja odgovornosti i obaveza. Osim malih plata, koje su na našem tržištu sve ređe uzrok nezadovoljstva, jedan od najčešćih razloga za nedostatak motivacije jeste nedostatak priznanja.

Ako programeri osećaju da se njihov trud ne ceni, sasvim je prirodno da će početi da gube interesovanje za svoj rad. Kvalitet njihovog koda će patiti, rokovi isporuke će kliziti, a aplikacija ili program na kome rade će, shodno tome, imati sve više grešaka i nedostataka.

Treći uzrok može biti i preveliki pritisak, koji takođe stvara osećaj potcenjenosti, a da bi se to sprečilo, menadžeri moraju da odvoje vreme da osiguraju da su njihovi programeri motivisani na odgovarajući način.

Primetite li bilo koji od simptoma i osećanja koji su navedeni, razgovarajte sa menadžerom, ili sa osobom iz ljudskih resursa.

Nedostatak znanja

Da bi uspeli, programeri moraju da svakodnevno rade na svojim tehničkim veštinama. Međutim, sa brzim tempom promena u industriji, nije neuobičajeno da oni koriste zastarele tehnologije. Kao rezultat ovog trenda, njihov učinak trpi. Kada na sve to nemaju potrebnu obuku za korišćenje takvih alata, to može dovesti do nižeg kvaliteta koda i povećanog broja grešaka.

U traženju pomoći od kolega ili nadređenih nema sramote. Zato, uvek kada primetite da vam nedostaju određene informacije, zatražite dodatnu edukaciju ili podršku od ljudi sa kojima sarađujete i koji vam mogu pomoći da napredujete.

Loše radno okruženje

U bilo kojoj industriji ili struci, pa tako i u programerskoj, kada okruženje nije pogodno za produktivnost, dolazi do brojnih loših rezultata i efekata, uključujući i slabiji učinak pojedinačnih članova tima.

Ako niste zadovoljni okruženjem u kom radite, možete očekivati povećanje nivoa stresa i smanjenje posvećenosti. Posledično ćete manje komunicirati i raditi sa drugima, a tada je šteta neminovna.

Nezadovoljavajuće radno okruženje može dovesti i do zdravstvenih problema, što dodatno ometa produktivnost. Primera radi, loše osvetljenje izaziva naprezanje očiju, dok skučeni radni prostori dovode do bolova u leđima i drugih ergonomskih problema.

Zato već prilikom inicijalnih razgovora jasno naznačite koja očekivanja imate od svog radnog prostora i šta vam je potrebno da biste neometano radili svoj posao. Jasna i otvorena komunikacija može sprečiti brojne probleme.

