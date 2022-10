ZANIMA VAS PROGRAMIRANJE SAJTOVA I APLIKACIJA? Ovo je 5 programskih jezika koje morate znati da budete programer za back-end

Razvoj orijentisan na internet (web development) klasifikuje se u dve kategorije: front-end razvoj i back-end razvoj. Front-end jezici kao što su HTML, CSS i JavaScript služe korisničkoj strani i onome što se vidi na ekranu, a back-end razvoj podržava stranu servera ili funkcionalnost web sajta ili aplikacije.

Značaj back-end programskih jezika raste iz dana u dan. Međutim, izabrati jedan u kome ćete se usavršavati predstavlja izazov, bilo da ste učenik ili vlasnik startapa. Važno je da uzmete u obzir različite parametre kao što su zahtevi samog projekta, kompleksnost učenja programa, rezultati koje donosi, stabilnost, pouzdanost itd.

Zato savetujemo da prvo pročitate koji su najbolji back-end programi i za šta ih možete koristiti pre nego što donesete tu odluku.

JavaScript

Kad god se govori o web programiranju, u 90% slučajeva se spomene JavaScript. Prema godišnjim izveštajima različitih popularnih platformi kao što je Stack Overflow, reč je o jednom od najpoželjnijih i vodećih programskih jezika u svetu tehnologije.

Jedan od glavnih razloga za to je taj što se JavaScript jezik može koristiti za obe kategorije – i za front-end i za back-end programiranje, a sasvim je dovoljno reći da servisi kao što su Facebook i eBay takođe koriste upravo taj jezik u svom kodu.

Python

Iako je Python prilično poznat među pojedincima zbog kompatibilnosti sa naprednim tehnologijama kao što su mašinsko učenje, internet stvari (internet of things, IoT), analiza kompleksnih podataka i slično, važno je da znate da je ovaj jezik široko rasprostranjen i veoma pogodan za back-end web programiranje.

Dovoljno je reći da se i jedan od vodećih IT giganata današnjice Gugl u mnogo čemu oslanja na Python, i to je jedan od 3 primarna jezika koje koristi uz Javu i C++. Ako je neophodno izdvojiti jednu prednost, neka to bude njegova velika kolekcija biblioteka, koje programerima čine rad znatno lakšim i efikasnijim.

PHP

PHP je veteran u svetu web programiranja. Ovaj jezik otvorenog koda kreiran je 1994. godine i posebno se koristi za razvoj online aplikacija. Nije mu potreban kompajler, odnosno prevodilac koda u drugi jezik, a takođe može da radi na skoro svakom većem operativnom sistemu kao što su Windows, Linux, MacOS i mnogi drugi.

Kada je reč o prednostima, dovoljno je spomenuti lakoću učenja, kompatibilnost sa različitim platformama, podršku standardnih baza podataka poput MySQL ili SQLite, ali i ozbiljnu zajednicu programera koji ga koriste i koji će vam uvek priskočiti u pomoć.

Java

Ovo je još jedan programski jezik namenjen upravo razvoju back-end segmenta web aplikacija ili sajtova. Ovaj objektno orijentisan programski jezik široko se koristi za razvoj web prezentacija ili programa koje koriste brendovi, kao i za razvoj Android aplikacija, desktop verzija aplikacija i drugih formata koji mogu biti korisni klijentima.

Osnovna prednost korišćenja Jave je ta što radi po principu „kodirajte jednom – pokrenite bilo gde”, što znači da se napisani Java kôd može izvršiti na bilo kojoj platformi koja podržava ovaj jezik bez potrebe za ponovnim kompajliranjem.

Go language

Go je statički programski jezik koji je stvorio Google i koji ima sintaksu sličnu jeziku C. Jezik omogućava programerima da efikasnije grade skalabilne i stabilne web aplikacije, a jedna od glavnih prednosti korišćenja jezika Go je ta što ima i funkciju sakupljanja smeća za automatsko upravljanje memorijom.

Neke od drugih značajnih karakteristika jezika Go jesu i to što je lak za učenje, ima čitljiv kôd, koji podržava Google, poželjne odlične performanse, što ga čini popularnim kod velikog broja programera.

Naučite kako da ovladate back-end programiranjem

Da biste napravili karijeru u sektoru informacionih tehnologija, nije dovoljno površno naučiti samo jedan programski jezik. Kratki kursevi od po nekoliko meseci sigurno ne mogu ponuditi sve što vam je neophodno za bavljenje programiranjem. Zato posvetite bar godinu dana usavršavanju kako biste uz intenzivnu praksu savladali teorijsku osnovu i razumeli logiku na osnovu koje je uspostavljena arhitektura softvera.

Upišite obuku za razvoj softvera i bićete oduševljeni znanjem koje ćete steći i prilikama koje će vam se otvoriti.

