FAKULTET DRUŠTVENIH NAUKA AKREDITOVAO DVA NOVA STUDIJSKA PROGRAMA: Studirajte Informacione tehnologije i Menadžment

Fakultet društvenih nauka nastavlja rast i razvoj akreditacijom dva nova studijska programa čime širi svoju ponudu studijskih programa kako sadašnjim tako i budućim studentima.

Fakultet je akreditovao dva nova studijska programa jedan osnovnih akademskih studija pod nazivom Informacione tehnologije i jedan master akademskih studija pod nazivom Menadžment. Zvanje koja će studenti steći završetkom studijskog programa Informacione tehnologije je diplomirani inženjer informacionih tehnologija, dok će zvanje završetkom studijskog programa Menadžmenta biti master menadžer u zavisnosti od modula koji je odabrao.

Zašto studirati informacione tehnologije

Najtraženi i najbolje plaćeni poslovi trenutno u Srbiji su u oblasti informacionih tehnologija. Na ovom studijskom programu se obrazuje stučni kadar koji će svojim znanjem i praktičnim veštinama moći da radi na pozicijama programera, IT Service Desk Agenta (IT podrška), IT Officer (IT podrška Hardware), IT/IS Poslovni analitičar (IT/IS Business Analyst), administrator baze podataka, Data Analyst, Web Analyst, menadžer informacionih tehnologija, administrator IT podrške.

Zašto studirati menadžment

Zato što želite da steknete specijalizovana znanja da upravljate ljudskim resursima, pametnim gradovima ili zaštitom životne sredine i održivog razvoja.

Zato što želite da da steknete specijalizovana znanja da upravljate nekim zdravstvenim centrom ili obrazovnom institucijom.

U okviru studijskog programa Menadžmenta akreditovano je 5 modula i studenti će moći da biraju između Menadžmenta ljudskih resursa, Menadžmenta u zdravstvu, Menadžmenta u obrazovanju, Menadžmenta pametnih gradova i Menadžmenta životne sredine i održivog razvoja.

Izaberite da li želite da budete master menadžer ljudskih resursa ili master menadžer pametnih gradova ili master menadžer životne sredine i održivog razvoja ili master menadžer u obrazovanju ili master menadžer u zdravstvu.

Studijski program master akademskih studija Menadžmenta nudi studentima najnovija naučna i stručna saznanja iz odgovarajućih oblasti menadžmenta.

Fakultet kreće sa upisom studenata za školsku 2022/23. godinu i svi zainteresovani studenti se mogu prijaviti.

Za upis na FDN možete konkurisati veoma jednostavno: putem sajta fdn.edu.rs popunjavanjem elektronske prijave ili pozivom na broj telefona 011/77-777-00.

