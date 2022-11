TESTIRANJE SOFTVERA ZA POČETNIKE: Sve što morate znati o vrstama QA testiranja

Testiranje softvera je proces pronalaženja grešaka u gotovom proizvodu. Istovremeno, u pitanju je provera da li se stvarni ishodi mogu poklapati sa očekivanim rezultatima. Ona pomaže i u identifikaciji nedostataka, grešaka ili nedostajućih elemenata.

Oni koji profesionalno testiraju kvalitet sotvera koriste kombinaciju ručnog testiranja sa automatizovanim alatima.

Evo koje sve vrste testiranja postoje na tržištu.

foto: Tim Edukacija

Manuelno testiranje

Ručno testiranje je definisano kao ručno izvršavanje različitih scenarija bez upotrebe alata za automatizaciju. U ovoj vrsti testiranja oni koji testiraju softver igraju ulogu krajnjeg korisnika. Oni pokušavaju da u aplikaciji pronađu što više grešaka što je pre moguće. Otkrivene greške su potom grupisane u izveštaj, koji se prosleđuje programerima na pregled, a potom sledi ispravljanje grešaka.

Aplikacija se ne može testirati isključivo automatizovano, tako da ručno testiranje igra vitalnu ulogu u proceni kvaliteta. Samim tim ono zahteva određeni način razmišljanja i stavova; strpljenje, kreativnost i otvorenost.

Postoje tri vrste ručnog testiranja. U jednom od narednih tekstova možete saznati koje su razlike među njima.

foto: Tim Edukacija

Automatsko testiranje

Automatsko testiranje je proces u kome se alatke za automatizaciju, kao što su Selenium, Appium ili Eggplant, koriste za izvršavanje unapred određenih slučajeva. Cilj automatizacije je da pojednostavi i poveća efikasnost u procesu testiranja. Primera radi, ako određeni oblik testiranja troši veliki procenat resursa tima koji se bavi testiranjem u kompaniji, on je dobar kandidat za automatizaciju.

Korišćenje automatskog testiranja je nesumnjivo brže od ručnog. Ako želite da ubrzate životni ciklus razvoja softvera, automatsko testiranje može biti isplativa investicija. Ono povećava produktivnost i skraćuje vreme testiranja za većinu aplikacija.

Iako su troškovi podešavanja veliki, automatizovano testiranje može na duge staze uštedeti novac.

Zadatke koji se ponavljaju neefikasno je raditi ručno, a takođe postoji i povećana šansa za ljudske greške. Automatizacija može ovo iskoreniti, u zavisnosti od kvaliteta i obima testiranih slučajeva.

foto: Tim Edukacija

