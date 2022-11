PREDUPISNI ROK NA ITS-U JE OTVOREN: Obezbedite sebi mesto na najtraženijim IT studijama u regionu

Za sve one koji žele da studiraju informacione tehnologije po najvišim svetskim standardima i u dinamičnom okruženju stižu dobre vesti: na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS otvoren je predupis za generaciju 2023/2024. s najnižim cenama prijave.

Drugim rečima, što se ranije prijavite, cena vašeg studiranja biće niža.

foto: Tim Edukacija

ITS je u regionu poznat kao prestižna ustanova na kojoj studenti, pod vođstvom posvećenih profesora, postaju traženi IT inženjeri. To je i jedan od razloga što se na ITS-u uvek traži mesto više.

Naime, iz ITS-a poručuju da se najveći broj mesta rezerviše već tokom predupisa. Zato, ukoliko želite da postanete traženi stručnjak za IT, iskoristite ovu jedinstvenu priliku i obezbedite svoje mesto na najsavremenijim IT studijama po najpovoljnijim uslovima.

Savršen spoj studija i realnog IT poslovanja

Ono po čemu se ITS izdvaja od ostalih visokih škola i fakulteta jeste činjenica da se njegove prostorije nalaze u okviru jedne od najvećih regionalnih IT kompanija. To znači da i studenti ITS-a, po ugledu na najbolje svetske IT škole i fakultete, imaju priliku da tokom školovanja učestvuju u pravim projektima, što se pokazalo kao dragoceno za njihovo sticanje znanja, iskustvo i građenje portfolija.

Kroz kontakt sa iskusnim IT inženjerima studenti usvajaju „male tajne zanata”, detaljno se upoznaju s poslovnim procesima, stiču vredna znanja i iz prve ruke dobijaju informacije kako mogu izgledati njihova buduća radna mesta, a najbolji među njima imaju priliku da dobiju posao nakon školovanja kod jednog od najpoželjnijih poslodavaca na ovim prostorima. Reč je o Comtradeu.

Obezbeđen put do posla ili daljeg školovanja na univerzitetima širom sveta

Nakon uspešnog školovanja studenti ITS-a nemaju problem da pronađu posao u struci, što i nije neko iznenađenje kada se ima u vidu činjenica da se njihova rešenja koriste u mnogim sferama poslovanja. Jednostavno, školovanje po najsavremenijem IT kurikulumu i saradnja na realnim poslovnim projektima čini studente ITS-a savršenim kandidatima, te ih možete sresti u nekim od najuspešnijih domaćih i svetskih kompanija kao što su: Orion telekom, Asseco SEE Group, Omnicom Solutions, Comtrade, Questys, Performance Technologies, Saga, Mozzart Bet, BlackRock, eGaming Consulting i mnoge druge.

Pored toga, ITS diploma je priznata i u brojnim zemljama sveta, zahvaljujući čemu su mnogi studenti ITS-a nastavili školovanje na univerzitetima u Švajcarskoj, Kanadi, Nemačkoj, Engleskoj, Turskoj i drugim ustanovama visokog obrazovanja širom sveta.

Nakon studiranja na ITS-u vrata IT industrije i svetskih univerziteta su vam širom otvorena, o čemu svedoče zadovoljni studenti ITS-a.

Podsticajno okruženje za moderno studiranje bez granica

Činjenica da su ITS osnovale dve vodeće kompanije u sferi obrazovanja i IT poslovanja u jugoističnoj Evropi – LINKgroup i Comtrade – i smestile je u samo središte najvećeg IT centra na ovim prostorima glavni je razlog zbog koga studenti stiču znanja u najsavremenijem okruženju.

Studiranje na ITS-u podseća na rad u Google prostorijama, a odlikuju ga dinamičanost i stalno usavršavanje. Kroz predavanja, učešće na pravim projektima i zahvaljujući slobodnoj razmeni ideja između brojnih IT kreativaca, studenti brzo postaju samostalni IT inženjeri sa bogatim znanjem i iskustvom.

Zahvaljujući inovativnoj platformi za učenje na daljinu, jedinstvenoj na ovim prostorima, obezbeđen je pristup nastavi i učenju 24/7. Putem HD live streama studenti mogu da prate predavanja i vežbe od svoje kuće, da ih ponovo pogledaju u video-arhivi koliko god puta žele i time dodatno utvrde gradivo. Osim toga, studentima su na raspolaganju dodatni interaktivni resursi za usvajanje znanja, online kursevi, testovi za vežbanje i čet-komunikacija sa kolegama i profesorima.

Pravi izbor studija – sveobuhvatni programi za blistavu IT karijeru

Programi na ITS-u predstavljaju redak spoj svetskih standarda iz IT obrazovanja, bogatog višegodišnjeg iskustva u IT oblasti, njenih osnivača i realnih potreba tržišta.

U zavisnosti od svojih interesovanja i potreba, možete izabrati jedan od četiri najtraženija IT programa na osnovnim studijama.

Informacione tehnologije – Program koji vam omogućava da postanete softver inženjer iz jedne od najplaćenijih oblasti današnjice tako što ćete savladati brojne alate, jezike i tehnologije (Visual Studio.NET, C, C#, SQL, ADO. NET, ASP. NET, PHP, Java i dr.) i biti upućeni u kompletan proces izrade i implementacije softvera.

Elektronsko poslovanje – Ukoliko vas interesuje budućnost poslovanja, onda je ovaj program pravi izbor za vas. Na njemu ćete naučiti kako da pokrenete e-poslovanje i napravite veb-aplikacije i sisteme, a savladaćete i tehnike uspešnog promovisanja i prodaje proizvoda onlajn.

Računarska multimedija – Ovaj traženi program spaja oblasti veb i grafičkog dizajna, ali i znanja iz multimedija, vizuelnih komunikacija, produkcije i dinamičkih vizuelnih principa, zahvaljujući čemu studenti postaju traženi dizajneri za nove medije.

Informacioni sistemi – Ovo je program za one koji sebe vide na mestu budućih IT direktora i lidera u IT svetu. Na njemu se stiču znanja za upravljanje poslovnim sistemima i rukovođenje kompleksnim IT projektima.

Za one koji žele da nastave školovanje tu su takođe i akreditovane master strukovne studije informacionih tehnologija, na kojima dve godine usvajate specijalistička znanja iz sledećih oblasti: Cloud Computing, Data Science, Big Data, Mobile Development, Digital Forensics, Criptography, Data Mining, Advanced Web Technologies, Software Quality Assurance i Avanced 3D Modeling. Po njihovom završetku dobićete vrednu diplomu kojom stičete zvanje strukovnog master inženjera informacionih tehnologija.

Iskoristite predupis i studirajte po najpovoljnijim uslovima

Ukoliko su vaš izbor studije koje će vam obezbediti blistavu karijeru u najplaćenijoj oblasti današnjice, onda budite brzi i iskoristite bogate pogodnosti predupisa.

Imajte na umu da je reč o najtraženijoj IT školi u regionu, zbog čega se većina mesta rezerviše već tokom predupisa. Stoga, izaberite program koji vas interesuje i studirajte po najpovoljnijim uslovima. Prijavite se online ili pozovite na broj telefona 011/40-11-216.

Tim Edukacija