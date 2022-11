DA LI JE SCRUM ZA VAŠ BIZNIS: Šta je scrum i da li je to metodologija koja odgovara vašem timu

Jedna od popularnih metodologija u okviru agilnog upravljanja projektima koja se ustalila u svetu menadžmenta jeste scrum. U jednom od prethodno objavljenih tekstova objasnili smo na koji se način formiraju scrum timovi i koje prakse ova metodologija zahteva.

Pitanje koje ostaje jeste da li je scrum metodologija dobar izbor za vaš projekat. U nastavku možete pronaći odgovor na ovo pitanje.

foto: Tim Edukacija

Kako da znate da je scrum za vas

Pristup zasnovan na scrum metodologiji prikladan je za projektne timove koji mogu da svoje rešenje izgrade u manjim koracima. Pod ovim se podrazumeva rad u dvonedeljnim iteracijama na osnovu povratnih informacija do kojih dođu na samom kraju sprinta. Samim tim, projekti koji su pogodni za primenu scrum metodologije uglavnom su kratki i najčešće traju od 3 do 6 meseci.

Primarna prednost ovog pristupa jeste manji rizik projekta u poređenju sa tradicionalnijim pristupom upravljanju projektima. Često dobijanje povratnih informacija od zainteresovanih strana i rana isporuka smanjuju šanse za negativan ishod, jer tim može pomoći klijentima da razumeju šta je potrebno za nesmetan rad i isporuku vrednost na kraju projekta.

foto: ​​​​​​​Tim Edukacija

S druge strane pristup zasnovan na scrumu takođe može biti prikladan za posvećene timove koji razvijaju postojeći proizvod ili uslugu tokom dugog niza godina. To su i timovi koji imaju tendenciju da rade na sofisticiraniji način i često pokreću nova izdanja svojih projekata kao njihove ažurirane verzije.

foto: ​​​​​​​Tim Edukacija

Kako da znate da scrum nije za vas

Nažalost, scrum nije primenljiv u svim situacijama. Kada zahtevi za intervencijama stižu brže i češće, scrum nije idealan izbor. Primer su nalozi koji dolaze od tima za brigu o korisnicima, iz tima za zajedničke usluge ili iz tima za analizu podataka.

Drugi agilni pristupi, kao što je lean, mogu biti prikladniji za one proizvode koji podrazumevaju opisanu dinamiku. Lean startup strategija takođe može biti efikasnija od scruma kada timovi žele da izbegnu istraživanje održivosti novog proizvoda ili usluge.

foto: ​​​​​​​Tim Edukacija

Koje alternative postoje

Scrum pristup je samo deo ukupne slike. Iako je sama metodologija možda jednostavna, ciljevi projekta često nisu. U stvari, agilni projekti uključuju mnogo više od scruma. Tu su, primera radi, i dizajniranje, izgradnja i testiranje rešenja za vaše klijente, razvoj i pružanje obuke za krajnje korisnike, rešavanje rizika tokom celog projekta i još mnogo toga. Mnogi ljudi brkaju scrum kao jedini agilni okvir ili pristup, ali agilnost dolazi u mnogo različitih oblika.

foto: ​​​​​​​Tim Edukacija

Pored scruma, koji se smatra podvrstom agilne metodologije, možete birati i linearnije pristupe kao što je waterfall ili CPM. Međutim, nijedna od njih vam neće biti dovoljna ako ne poznajete osnove upravljanja projektom i principe koji su vam neophodni da biste došli do održivog sistema i dugoročno kvalitetnog ishoda. Za to će vam biti potrebno obrazovanje i iskustvo. Zato upišite sertifikovano upravljanje projektima u trajanju od godinu dana kako biste došli do ekspertize koja vam je potrebna.

Tim Edukacija