GRAFIČKI DIZAJN I DIZAJN POKRETA: Ovo su ključne razlike između grafičkog i motion dizajna

Koja je razlika između pokretne grafike i animacije? Gde ilustracija ulazi u igru? Da li se sve to smatra grafičkim dizajnom?

Ove umetničke forme mogu delovati neverovatno slično. Obe sadrže kreiranje i manipulaciju slikama putem digitalnih ili analognih alata. Još veću zabunu unosi i to što se svaka vrsta dizajna takođe može koristiti za kreiranje pokreta i obrnuto.

Iako su u pitanju srodne umetničke forme, svaka vrsta dizajna odgovara različitim svrhama pripovedanja i slanja poruka.

U nastavku ćemo razložiti ključne elemente ovih umetničkih formi tako da ćete znati koja vrsta dizajna vam je potrebna za vaš projekat.

foto: Tim Edukacija

Šta je grafički dizajn?

Iako mnogi ljudi imaju tendenciju da povezuju grafički dizajn sa logotipima, posterima i sličnim statičnim vizuelnim rešenjima, u pitanju je zapravo krovni termin. Reč je o bilo kojoj vrsti vizuelne kompozicije koja prenosi poruku.

Dok film i likovna umetnost takođe imaju i tekstualne poruke, svrha grafičkog dizajna je da prenese postojeću poruku dok kreira vizuelni prikaz. Grafički dizajn obuhvata tipografiju, fotografiju, ikonografiju i ilustraciju, dok se film i likovna umetnost oslanjaju na originalne materijale, kreirane da izraze umetnikovu viziju.

Grafički dizajn uključuje i 2D i 3D prikaze, a može biti statički ili dinamički, to jest interaktivan. To dovodi do zabune u vezi sa animacijom, koja se negde smatra primenjenom umetnošću (na primer animirani filmovi), a drugde grafikom u pokretu.

Grafika pokreta (Motion) nasuprot animaciji

Motion grafika je vrsta animacije u kojoj se slike kreću. Iako definicija zvuči jednostavno, svrha pokretne grafike može biti složena. One mogu izazvati emociju, demonstrirati proces ili dodati dinamiku vizuelnom iskustvu korisnika.

Mnogi dizajneri korisničkog interfejsa koriste motion grafiku kako bi pomogli korisnicima da se kreću po sajtu ili platformi. Suptilni pokreti kao što je pomeranje ikonice ili iskakanje obaveštenja mogu podstaći korisnika na akciju. U drugim slučajevima, pokretna grafika izražava vrednost ili svrhu poruke koja se prenosi. Prisetite se pokretnog logotipa na početku filma koji ilustruje studio koji je radio produkciju.

Kao termin, animacija se obično odnosi na vizuelnu kompoziciju koja priča priču. Ponekad može postojati tanka linija između motion grafike i animacije. Primera radi, da li je poznata animacija lampe za studio Pixar pokretna grafika ili animacija? Pošto je dovoljno dugačka da prikaže priču, većina ljudi bi je okarakterisala kao animaciju.

Kako se kreiraju animacije

Evo gde se stvari ponovo komplikuju. Grafički dizajn obuhvata svu pokretnu grafiku i animaciju, ali je i sredstvo za kreiranje tih radova. U popularnoj upotrebi termina, grafički dizajn se obično odnosi na alate za vizuelnu kompoziciju, koji se obično nalaze na računaru. I animatori i dizajneri motion grafike koriste te alate za kreiranje pozadina, likova i drugih vizuelnih elemenata. Pri tome se ilustracija takođe može koristiti i u jednom i u drugom.

U svakom slučaju, većina modernih dizajna je završena u digitalnom obliku. Sada je lakše nego ikada kreirati pokretne slike, bilo da se radi o klasičnim crtanim filmovima, elegantnoj grafici pokreta ili o foto-realističnim animacijama.

Naučite kako da postanete profesionalci

Sada znate šta su sličnosti a šta razlike između grafičkog i dizajna pokreta. Da biste se izveštili u grafičkom dizajnu, ali i u animaciji i motion grafikama, neophodno je da imate dobru osnovu koju ćete moći lako da nadograđujete. Zato ne trošite vreme na kratkim kursevima koji vam neće pružiti dovoljno prakse i iskustva koje će vam kasnije biti potrebno. Uložite minimum godinu dana u svoje usavršavanje, kako biste ovladali svim neophodnim veštinama i tehnikama koje ćete koristiti u poslu.

