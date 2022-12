CELL ONE – LEARNING CAPSULE: Za ultimativno obrazovno iskustvo 21. veka

LINKgroup (LINK edu Alliance) već više od dve decenije važi za lidera i inovatora na ovim prostorima kada je reč o obrazovanju na svim nivoima. Ova mreža okuplja neke od najuspešnijih obrazovnih institucija na ovim prostorima, u Evropi i svetu, kao što su ITAcademy, BusinessAcademy, Fakultet savremenih umetnosti, Visoka škola strukovnih studija za IT – ITS, Srednja škola za IT – ITHS, Allison Academy (SAD), Savremena gimnazija, International School i Savremena osnovna škola.

Više od 15 godina – od prve DL platforme za učenje na daljinu, preko najsavremenije edukativne tehnologije u učionicama i live streama, do najnaprednijih metodičkih pristupa – institucije LINK edu Alliance nadmašuju aktuelne svetske standarde kada je reč o učenju za 21. vek. Sada je vreme da odemo korak dalje!

Predstavljamo vam budući projekat Cell One – Learning Capsule, naprednu učionicu za do sada neviđeno obrazovno iskustvo.

Šta je Cell One?

Reč je o nadgradnji koncepta LINK Intelligent Classroom. LINK Cell One predstavlja mobilnu prostoriju za interaktivno učenje koja će biti opremljena najsavremenijom tehnologijom, fleksibilnim stolicama, rotirajućim i samosklapajućim radnim stolovima, pokretnim interaktivnim zidovima – displejima visoke rezolucije, kao i specijalizovanim AI softverima za classroom management i učenje.

Cell One će obezbediti najbolje uslove za do sada neviđeno obrazovno iskustvo 21. veka.

Zavirite u budućnost, zakoračite u Cell One!

Heksagonalni prostor za najbolje učenje

Cell One će biti izgrađena u obliku heksagona, po ugledu na prirodni oblik saća. Nauka je utvrdila da je ovo jedan od najefikasnijih oblika. Zahvaljujući ovakvoj konstrukciji, LINK Cell One će obezbediti maksimalnu iskorišćenost prostora za najbolje edukativno iskustvo, ali i dodatnu energiju i motivaciju koja učenicima pomaže da se koncentrišu i uživaju u učenju.

Prostor koji se lako prilagođava različitim potrebama i namenama

LINK Cell One će biti izgrađena u različitim varijantama za grupe od 8 do 20 učenika i predavača, kojima će biti na raspolaganju personalizovani stolovi i komforan lični prostor, otvoren za interakciju i lako kretanje po kapsuli. Zahvaljujući brojnim funkcijama i interaktivnoj opremi, prostor LINK Cell One će se lako prilagođavati potrebama časa i za kratko vreme se može potpuno transformisati i prilagoditi različitim edukativnim i drugim namenama.

Futuristička kosmička kapsula

Edukativni prostor LINK Cell One spolja i iznutra će izgledati kao futuristička kosmička stanica.

Mobilnost – za učenje na bilo kom mestu

Moderna kapsula za napredno učenje imaće točkove, što će omogućiti da se lako premešta sa mesta na mesto i da se integriše u prostore različite veličine i namene. Na taj način svako mesto može postati prostor za učenje.

Pokretni plafon u obliku planetarijuma

Kada pogledate u krov kapsule Cell One, imaćete utisak da ste u planetarijumu: na njemu će se ocrtavati bezbrojne zvezde i sazvežđa. Krov će imati mogućnost da se otvara i zatvara po potrebi, pa će se tako LINK Cell One od kapsule transformisati u otvoren prostor.

Interaktivni dupli klizni zidovi

LINK Cell One će se sastojati iz duplih zidova u kojima će biti moguće odlaganje stvari, garderobe i edukativnih rekvizita. Ovi zidovi će se pomerati i tako transformisati prostor u skladu sa različitim potrebama. Takođe, na jednom delu tih zidova biće moguće lako pisati i brisati, što će učenicima dati potpunu slobodu u istraživanju i učenju, dok će drugi delovi biti opremljeni interaktivnim ekranima najviše rezolucije. Učenici će se osećati kao da su naučnici u misiji na nekoj od udaljenih planeta.

Smart Furniture za pametne rezultate

Komfor učenika u kapsuli Cell One biće na najvišem nivou u skladu sa futurističkim dizajnom i standardima 21. veka. Stolovi će biti poređani u više redova, a svaki učenik imaće sopstveni prostor za rad. Svako radno mesto moći će da se okreće za 360 stepeni, što će obezbediti potrebnu fleksibilnost i laku transformaciju prostora za učenje za samostalan i timski rad.

Stolovi za učenike će biti podesivi po visini, što će dodatno omogućiti rad u stojećem položaju. Dokazano je da rad za stojećim stolom donosi brojne dobrobiti kada je reč o učenju, ali i psihofizičkom zdravlju učenika. U skladu sa preporukama fizijatara, stolice u prostoru Cell One biće ergonomskog dizajna sa mogućnošću rotiranja za fleksibilniji doživljaj učenja.

LINK Cell One – za zdravo i bezbedno učenje.

Mesto za učenje kao mini istraživački centar

U okviru svog mesta za učenje svaki učenik imaće sve što mu je neophodno da se uputi u obrazovnu misiju po uzbudljivim predelima znanja i učenja. Uz svoju personalizovanu karticu učenik dobija pristup svoj opremi koja se nalazi u stolu, a nakon završetka rada, sto se sklapa. Laptop, miš, iPad, ali i papir i olovka biće integrisani u sto, ostavljajući ravnu površinu. Umesto starog podizanja ruku, učenici će koristiti mobilne aplikacije za javljanje i brze odgovore, a u okviru stola nalaziće se i otvori za čaše kako bi učenici mogli da se osveže tokom časa.

Sto nastavnika kao komandni centar

Iako su svi članovi edukativne misije u kapsuli LINK Cell One aktivni učesnici nastavnog procesa, svaka misija mora da ima kapetana, a u ovom slučaju to je predavač. Njegov sto biće opremljen svom neophodnom opremom, tačskrinom sa mogućnošću kontrolisanja uređaja svih učenika, opcijama za kontrolu svih elemenata prostora, kao i za upravljanje tokom učenja – prikazivanja slika na displeju, projektovanja holograma, regulisanja ambijentalnog osvetljenja itd.

Ambijentalno osvetljenje, zvukovi i mirisi

LINK Cell One će posedovati više opcija osvetljenja i njegove prostorije menjaće boju od normalnog osvetljenja, preko nebo-plave ili laser-žute, pa sve do boje zvezdanog neba. Ove promene pratiće i različiti zvukovi i mirisi koji će učenicima u potpunosti dočarati ambijente udaljenih planeta, galaksija ili bilo kog prostora gde ih avantura učenja nanese.

Živopisni hologrami i video-projekcije

U nastavnom procesu u Cell One neće učestvovati samo predavači i učenici već i hologrami koji donose važne informacije iz udaljenih prostora i vremena. Zidovi ove pametne kapsule istovremeno će biti i prozori sa kojih je, zahvaljujući video-projekciji, moguće videti okean, udaljene planete, piramide, istorijske bitke i vrhove najviših planina. Cell One će pružiti jedinstveno obrazovno iskustvo, u kom će se učenicima omogućiti da svojim očima vide sve ono o čemu uče.

Šta će još sadržati Cell One?

Opisali smo samo deo onoga što će ova napredna interaktivna prostorija za učenje sadržati. Ona će biti opremljena najsavremenijom tehnologijom koja je u potpunosti prilagođena nastavnom procesu i potrebama učenika. U kapsuli LINK Cell One učenicima će biti na raspolaganju pametni nameštaj, odnosno ergonomske stolice, rotirajući stolovi podesivi po visini, mini istraživački centar, interaktivni klizni zidovi i pokretni krov u obliku planetarijuma.

Takođe, u prostoru Cell One imaćemo svu potrebnu TV/audio/internet tehnologiju, opremu za live stream, audio-sistem, kao i hologramske i video projekcije.

Cell One će, pored nabrojanih segmenata, imati i najsavremeniju edukativnu tehnologiju, i to tablete, računare, Visualiser, 3D štampače, Charge Stations, Interactive Displays i ambijentalno osvetljenje i zvuke.

Važan segment prostora Cell One su i napredni edukativni softverski programi. Reč je o integrisanim programima: Ebrary, Online Learning Platform, Classroom Management Software, Information System, Homework Software, SMS System, Voting System, Educational Games, Assessment Software i EDU Social Network Software.

Budućnost obrazovanja za LINK edu Alliance učenike je već stigla. Pripremamo još inovacija za još bolji akademski, socioemocionalni i psihofizički razvoj učenika!

(Promo)