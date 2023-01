AKO ŽELITE VISOKU PLATU, IZABERITE IT: Evo koliko možete da zaradite

Zaposleni u IT sektoru imaju razloga da budu zadovoljni kada je reč o 2022. godini, a u 2023. ulaze sa velikim očekivanjima. Naime, najnovije istraživanje našeg najvećeg sajta za zapošljavanje IT stručnjaka – HelloWorld i međunarodne istraživačke agencije MASMI pokazalo je da je u 2022. prosečna plata u IT sektoru iznosila čak 1.600 evra, da je najveća zabeležena zarada bila neverovatnih 8.500 evra, a da će, prema rečima samih poslodavaca, plate značajno rasti u skorijoj budućnosti.

Drugim rečima, zarade u IT sektoru nastavljaju kontinuirano da rastu, a potražnja za našim stručnjacima izuzetno je visoka, što potvrđuje i činjenica da je naša zemlja zabeležila rast IKT usluga, koji je u 2022. iznosio 2,5 milijarde evra.

Otuda svi oni koji žele visoku zaradu i siguran posao u 2023. treba da rade na tome da obezbede svoje mesto u IT sektoru.

U IT možete ući čak i ako ne znate da programirate

Ukoliko vas privlači IT, ali ne želite da budete programer, treba da znate da se u poslednjih nekoliko godina lista najtraženijih zanimanja donekle promenila. Tako su u poslednje vreme pozicije Product Managera, Delivery Managera i Business Developera sve interesantnije.

Ovo su oblasti koje spajaju biznis i IT tehnologije i za koje vam nije nužno da poznajete programiranje, te predstavljaju sjajan izbor za ljude poslovnog duha koji vole tehnologiju i žele da zarađuju kao najuspešniji programeri.

Najplaćenija zanimanja

Za sve one čiji su ciljevi visoka plata, izuzetni uslovi rada i mogućnost rada od kuće IT sektor je sjajan izbor. Ovo su neke od najplaćenijih pozicija sa prosečnim zaradama, o kojima bi trebalo da razmislite ukoliko želite da počnete sa usavršavanjem za IT:

Team Lead – prosečna zarada: 2.600 evra;

Backend Developer – prosečna zarada: 2.200 evra;

Product/Project Manager – prosečna zarada: 2.100 evra;

Full-Stack Developer – prosečna zarada: 1.600 evra;

Frontend Developer – prosečna zarada: 1.400 evra.

Opšti zaključak je da su zbog velike potražnje za obučenim tehničkim kadrom plate u IT sektoru zaista atraktivne i iznose nekoliko puta više od prosečne zarade u Srbiji. Takođe, ovaj sektor ne nudi samo visoke prihode. Naime, IT-jevci u Srbiji uživaju i niz drugih pogodnosti, poput fleksibilnog radnog vremena, plaćenog usavršavanja i podsticajne atmosfere na poslu. Otuda je IT pravi izbor za one koji traže dinamično i cenjeno zanimanje, koje će u potpunosti odgovarati njihovim afinitetima.

Sve veća potražnja i sve aktivniji kandidati

U 2022. došlo je do porasta broja oglasa za poslove u IT sektoru od 2,5%, a posebno su bili traženi kandidati koji poznaju JavaScript, Git, SQL, Java i Python tehnologiju.

Dobri uslovi i visoka zarada doveli su i do pojačanog priliva kandidata. Tako je broj konkurisanja na poslove u novembru 2022. godine bio za 26% veći nego 2021. godine.

Ovo znači samo jedno: ukoliko želite dobro plaćenu karijeru i zaradu koja konstantno raste, početak 2023. je krajnje vreme da razmislite o ulasku u IT sektor.

Za sve koji razmišljaju o karijeri u ovoj oblasti: Sada je pravo vreme za ulazak u IT svet

Visoke plate, siguran posao i sjajni uslovi rada glavni su razlog povećanog broja kandidata za IT poslove. Stoga, ukoliko želite da iskoristite sve beneficije koje IT nudi i obezbedite sebi siguran posao, već sada treba da počnete da usvajate znanja neophodna za ulazak u ovu oblast kako vas drugi ne bi preduhitrili.

Najbrži i najkvalitetniji način za to je da upišete neku školu za programiranje.

U Srbiji se već odavno izdvojila ITAcademy, poznata kao institucija čiji polaznici za svega 12 meseci stiču primenljiva i naplativa IT znanja i veštine, a do prvog posla neretko dolaze još tokom školovanja.

Efikasnost školovanja na ITAcademy leži u činjenici što je nastava koncipirana tako da se kroz rad na realnim IT projektima znanja istovremeno usvajaju i primenjuju, dok se praksa obavlja u našim vodećim IT kompanijama i pod mentorstvom dokazanih IT stručnjaka.

Takođe, svaki IT stručnjak zna da su za njegov uspeh, osim tehničkih znanja, neophodne i tzv. meke veštine (soft skills), kao što su komunikacione veštine, timski rad i poznavanje stranog jezika. ITAcademy je pravo mesto da i to naučite. Naime, ova institucija je mnogo više od škole za programiranje – na njoj ćete, osim IT znanja i svetski priznatih IT sertifikata, dobiti i niz drugih alata i resursa za sticanje vrednih poslovnih veština, besplatne kurseve engleskog i nemačkog jezika i punu podršku Centra za razvoj karijere, koji će vam pomoći da vrlo brzo dobijete svoj prvi IT posao.

Iskoristite početak godine kao pravi trenutak da postanete deo jedne od najplaćenijih industrija u Srbiji i svetu.

