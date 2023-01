OD TESTIRANJA KVALITETA DO ZVEZDA: Na ovih 5 pozicija možete napredovati kao QA tester

Posao koji će vas odvesti do sjajne pozicije

Malo dece sanja da će jednog dana postati zaposleni na testiranju kvaliteta programa. Čak i u univerzitetskim programima, malo se vremena troši na diskusiju o testiranju softvera kao potencijalnoj karijeri. Najčešće ćete u toj profesiji pronaći ljude koji su slučajno naleteli na to usmerenje, pre nego na one koji su se za to usavršavali.

Međutim, dugoročni karijerni izgledi za one koji tek započinju rad u razvoju testiranja softvera ne izgledaju loše,

Pored toga što QA testeri mogu doći do QA menadžera ili napraviti iskorak ka testiranju automatizacije, postoji mnogo različitih načina na koje možete napredovati u tom poslu. U nastavku teksta otkrijte do kojih pozicija možete stići ako počnete kao QA tester.

Menadžment proizvoda (Product management)

Profesionalci sa iskustvom u QA sposobni su da preuzmu niz novih izazova, uključujući funkciju menadžera za odnose sa programerima, menadžera projekata ili čak lidera u kreativnom sektoru.

Upravljanje proizvodima je posebno pogodno za QA profesionalce. Njihov posao se zasniva na kontinuiranim analizama i pregledima softvera, a cilj mu je razvoj metodologija za poboljšanje njegovog kvaliteta. Na današnjem tržištu, na kome tražnja za visokofunkcionalnim softverom nikada nije bila kritičnija za komercijalni uspeh kompanija, posedovanje tih veština je krucijalno za uspeh tima i kompanije.

DevOps pozicije

Zaposleni na testiranju softvera imaju holistički pogled na proces razvoja, koji ih može učiniti dobrim menadžerima ili čak inženjerima koji su zaduženi za stabilnost proizvoda ili za automatizaciju u kompanijama koje imaju razvijen DevOps tim.

DevOps takođe zahteva holistički pristup isporuci aplikacija, koji obezbeđuje da kôd stigne do korisnika brže i kvalitetnije. Programeri često nemaju ovakav odnos, jer su predaleko u procesu, ali on karakteriše upravo QA profesionalce.

Dakle, kako se zaposleni na testiranju kvaliteta sofvera kreću kroz ceo proces, oni mogu lakše učestvovati u DevOps praksama i na kraju je vrlo lako da, recimo, preuzmu i neku od uloga u DevOps sektoru.

Menadžer korisničkog iskustva

QA profesionalci su fokusirani na kupce i korisnike. Stoga oni danas predstavljaju sve vrednije članove tima, jer kompanije sve više uviđaju rastuću vrednost korisničkog iskustva. Najbolji QA testeri razumeju da je njihov potrošač na prvom mestu, pa bi tako svaka pozicija u službi za korisnike bila odlična za sledeći korak u njihovoj karijeri.

Arhitektura softvera

QA profesionalci imaju pojačanu pažnju za detalje i zahvalnost za nezavisnu recenziju koja je uvek garancija kvaliteta. Iako to nije osobina koja će ih učiniti poželjnim kandidatima u brzorastućim IT okruženjima, u enterprise kompanijama koje imaju kvalitetan i stabilan razvojni plan sigurno će biti visoko cenjeni članovi koji se mogu usmeriti na arhitekturu samog softvera i rešenja.

Pažnja posvećena detaljima i sposobnost da se veliki broj nezavisnih delova uzme i uklopi u sveobuhvatnu sliku ili tok kritične su veštine za poziciju arhitekte, koji na kraju ima kompletnu odgovornost za razvoj i isporuku softvera.

IT menadžment

Da biste efikasno upravljali bilo kime, morate razumeti njegove svakodnevne zadatke, kao i njegov način razmišljanja. QA testeri su po prirodi analitični i mogu lako da razumeju uspone i padove svog tima. Samim tim oni su u stanju da lakše i efikasnije budu mentori svojim zaposlenima.

Veštine koje možete steći testirajući, kritičko razmišljanje i razmišljanje o široj slici proizvoda mnogo pomažu u upravljanju timovima. Takođe, tokom testiranja bićete u prilici da donosite odluke zasnovane na riziku. Koliko je verovatno da će ovaj problem biti problem važan za klijenta? Koliko je verovatno da će ova nova promena izazvati probleme? Za kojih 10 od 100 izazova koji me muče trenutno imam vremena?

Sva ova pitanja su ista ona koja će svaki dobar menadžer postavljati sebi i svom timu.

