ALATI ZA UPRAVLJANJE DIZAJNERSKIM BIZNISOM: Ovo je 5 ključnih alata koji će pomoći dizajnerima da započnu profesionalnu karijeru

Kada ste dizajner, jedinstven skup veština i kreativnosti koje unosite u svoj posao garantuje kvalitet. Međutim, vođenje uspešnog dizajnerskog biznisa takođe zahteva fokus na praktične aspekte upravljanja vašim procesima, finansijama i odnosima sa klijentima.

Sa odgovarajućim alatima i sistemima možete da pojednostavite svoje operacije, povećate svoju produktivnost i podignete svoje poslovanje na viši nivo. Od upravljanja projektima i fakturisanja, do marketinga i komunikacije sa klijentima, postoji širok spektar poslovnih alata koji su dizajnirani posebno za vas. Oni će vam pomoći da ostanete organizovani, poštujete rokove i sa lakoćom upravljate svojim projektima. Evo od čega biste mogli da počnete već danas.

foto: Tim Edukacija

Lead capture – prikupljanje klijenata

Za dizajnere, alat za hvatanje potencijalnih klijenata može biti neprocenjiva prednost u razvoju njihovog poslovanja i povećanju baze mušterija.

Korišćenjem obrazaca za prikupljanje potencijalnih saradnika na svom sajtu ili putem drugih marketinških kanala dizajneri mogu prikupiti informacije o brendovima ili biznisima koji su zainteresovani za njihove usluge. Ove informacije se zatim mogu koristiti za praćenje klijenata, negovanje odnosa sa njima i njihovo pretvaranje u kupce koji plaćaju.

Neki od najboljih alata za ovu svrhu su Typeform, Jotform i Bloom.

foto: Tim Edukacija

Upravljanje klijentima

Kada počnete da prikupljate potencijalne klijente, važno je da ih organizujete i uverite se da nijedna prilika ne propadne zbog previda. Vaši servisi za elektronsku poštu nisu alati za upravljanje odnosima s klijentima (CRM).

S nekim interesentima je dovoljno ostvariti kontakt za 1–2 meseca od prvog susreta, a za druge je potrebno više negovanja i posvećenosti pre nego što možete da pošaljete predlog.

Za razliku od elektronske prodaje, prodajni ciklus dizajnera će u proseku trajati 1–3 meseca, što znači da su vam potrebni robusni alati za praćenje da biste znali sledeći korak za svakog potencijalnog klijenta. Za tu svrhu vam mogu pomoći Bloom, Pipedrive ili Monday.

Zakazivanje poziva

Većina vaših klijenata će morati da zakaže inicijalni poziv kako biste razgovarali o njihovim potrebama i zahtevima projekta. Najneefikasniji metod je neprestana razmena elektronske pošte dok ne nađete vreme koje odgovara za obe lokacije. Istina je da se za to vreme vaš klijent može predomisliti ili pronaći drugog dizajnera.

Mnogo je uputnije koristiti alat za zakazivanje koji vam omogućava da podesite svoje radno vreme i pošaljete univerzalni link svojim klijentima kako bi oni izabrali datum. Najbolje rešenje je imati integraciju sa platformama za vođenje video-poziva, poput Zooma, što će omogućiti da lako stupite u kontakt kada dođe vreme za sastanak.

Isprobajte alate poput You Can Book Me ili Calendly kao opcije koje vam mogu pomoći.

Alati za naplatu

Kada vaš klijent bude spreman za saradnju, biće mu potreban predlog, odnosno ponuda, ili ako ste već razgovarali o ceni, možete preći direktno na fakturu.

Da biste održali dizajnerski brend, važno je kako šaljete fakturu. Korišćenje Worda ili Excela nije najprofesionalniji način da se ovome pristupi. Uopšte uzevši, postoji mnogo alata sa fakturama koje izgledaju zastarelo i nemaju ugrađene opcije plaćanja.

Najbolji softver za fakturisanje će integrisati sve vaše opcije plaćanja. Na ovaj način ćete brzo biti plaćeni jer će svaki klijent imati svoje preferencije o načinu isplate.

Isprobajte Hectic ili Bonsai kao potencijalna rešenja za ovaj problem.

foto: Tim Edukacija

Upravljanje projektom

Kada vaš klijent plati, potrebno ga je uključiti kako bi mogao da bude deo procesa dizajniranja.

Neki dizajneri jednostavno koriste imejl za dopisivanje tokom procesa, drugi koriste platformu Slack, dok se treći okreću alatima za upravljanje zadacima. Svaka opcija ima uspone i padove, ali najbolji alat će vam pružiti portal za klijente koji će uključivati pregled projekta, plaćanje, napredak projekta, sredstva, dokumente i komunikaciju.

Dva potencijalna alata za upravljanje projektima koje možete isprobati su Notion i Quip.

Naučite kako da postanete profesionalni dizajner

Grafički dizajn je veoma atraktivna karijera za one koji imaju kreativnost, želju i strast da ožive ideje kroz vizuelno pripovedanje. Bilo da ste zainteresovani za kreiranje logotipa, brošura, sajtova ili drugih dizajnerskih projekata, karijera u grafičkom dizajnu nudi beskrajne mogućnosti za izražavanje i rast. Međutim, da biste zaista uspeli u ovoj oblasti, važno je uložiti bar godinu dana u sveobuhvatno obrazovanje koje će vam dati veštine i znanje koji su vam potrebni da biste uspeli.

Iako kratki kursevi mogu ponuditi brzo rešenje, oni neće pružiti dubinu znanja i praktičnog iskustva koji su vam potrebni da biste uspeli u ovoj vrlo kokonkurentnoj industriji. Zato upišite jednogodišnju sertifikovanu obuku za grafički dizajn i budite sigurni u svoje kompetencije.

Tim Edukacija