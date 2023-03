Bez ovoga nemojte ni sanjati o dobrom poslu

Imate diplomu srednje škole ili fakulteta i to baš onako kako je navedeno u oglasu za radno mesto za koje ste aplicirali, a ipak niste vi odabrani? Razloga može biti mnogo, ali jedan od najčešćih se odnosi na neispunjavanje makar jednog zahteva iz konkursa.

Sasvim očekivano, kako sve više firmi ostvaruje saradnju sa stranim kompanijama, to se neretko i komunikacija unutar same firme bazira na engleskom jeziku, najčešće. Naravno da to može biti i neki drugi strani jezik, a što zavisi od toga iz koje zemlje su ino partneri. Sve češće se mogu videti oglasi, u kojima se od kandidata zahteva recimo znanje kineskog ili ruskog jezika. Uz engleski koji se, u većini takvih kompanija podrazumeva.

A čak i ako ne ostvaruje saradnju sa stranim firmama, neko pravno lice prosto ima potrebu za zaposlenima, koji imaju određeni nivo znanja makar engleskog jezika. I to je sve češća pojava, koja čini da se mnogi potencijalni kandidati hvataju za glavu, prosto zato što ili ne znaju engleski jezik ili imaju nizak nivo znanja.

Šta vam je činiti?

Prvo što mnogima, koji se nađu u takvoj situaciji, nažalost pada na pamet, jeste da pokušaju da prevare potencijalnog poslodavca i jednostavno napišu u svojoj radnoj biografiji da znaju engleski jezik. Na stranu što to sa moralnog aspekta mnogo toga govori o čoveku, ali prvom prilikom kada bude trebalo da koristi taj ili neki drugi strani jezik, biće uhvaćen u laži. Pored toga što će ostaviti vrlo ružan utisak, gotovo je sigurno da će i izgubiti posao.

Dakle, o ovoj opciji ne bi trebalo ni razmišljati, ako ćemo iskreno.

Jedino što vam preostaje u takvim situacijama jeste da date sebi vremena i poradite na svojoj edukaciji. Škola stranih jezika Akademije Oxford vam stoji na raspolaganju i to na više od čak 40 lokacija u našoj zemlji. Ne brinite, ukoliko nemate baš mnogo slobodnog vremena na raspolaganju, uvek se možete odlučiti i za opciju pohađanja kursa izabranog stranog jezika na daljinu, to jest preko računara.

Čak i ako možda vaša finansijska situacija u tom trenutku nije dobra, nemojte da brinete, kursevi stranih jezika u Akademiji Oxford važe za izuzetno pristupačne, tako da ćete biti rasterećeni.

Da li je neophodan kurs engleskog jezika?

Uvek će biti onih koji smatraju da je pohađanje kursa engleskog jezika ili ma kog drugog stranog jezika čisto bacanje para, uz tolike aplikacije koje su potpuno besplatne i koje nude „iste“ mogućnosti.

I ne treba ih razuveravati, naravno. Dovoljno je uporediti kvalitet znanja osobe koja je pohađala jedan od kurseva koje u ponudi ima Škola stranih jezika Akademije Oxford i osobe koja je koristila neku od aplikacija namenjenih za besplatno učenje stranih jezika.

Poslodavci će sigurno kvalitet prepoznati, te će uvek radije zaposliti onog kandidata, koji u radnoj biografiji ima određeni nivo znanja engleskog ili nekog drugog stranog jezika i to može da dokaže ne samo praktičnim znanjem, nego i relevantnim sertifikatom.

Razmislite o tome pre nego što odlučite da li je bolje da u svoje znanje uložite nešto novca ili da se opredelite za samostalno učenje uz besplatne aplikacije. Vreme će pokazati koja opcija je bolja na dugoročnom nivou, u to budite sigurni.

