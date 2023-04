NAJTRAŽENIJI I NAJPLAĆENIJI POSLOVI U REGIONU: Evo ko su najplaćeniji stručnjaci na Balkanu

Kao i ostatak sveta, Balkan poslednjih godina beleži konstantan rast u IT sektoru i postaje sve privlačnija destinacija za strane investitore. Ovaj trend je doveo do toga da se u regionu otvaraju nova radna mesta u IT industriji, U nastavku saznajte koja su neka od najperspektivnijih zanimanja u ovom sektoru.

Softverski inženjer

Ova pozicija je uvek na vrhu liste najtraženijih u IT sektoru. Softverski inženjeri su odgovorni za razvoj i održavanje softverskih rešenja, a prema podacima portala IT Jobs, u Srbiji je ova pozicija najtraženija. Prosečna plata za profesionalce na ovoj poziciji kod nas je oko 2.300 evra na mesečnom nivou.

foto: Tim Edukacija

Data analitičar

Uz veliki razvoj tehnologije velikih podataka (Big Data), raste i potreba za stručnjacima koji će analizirati i interpretirati podatke. Prema podacima portala Hipo, u Hrvatskoj je ova pozicija u vrhu najtraženijih u IT sektoru, a prosečna plata je oko 3.000 evra, dok u Srbiji plata varira u rasponu od 800 do 1500 evra.

foto: Tim Edukacija

Front-end developer

Od kada je porasla potreba za razvojem web sajtova i pratećih aplikacija, ova pozicija se sve više traži. Kako izveštava portal Moj posao, u Bosni i Hercegovini je ova pozicija u vrhu najtraženijih, a prosečna plata se kreće oko 1.200 evra, dok u Srbiji ona ide od 800 do 1500 evra.

foto: Tim Edukacija

QA tester

Ova pozicija je od vitalnog značaja za kvalitet softverskih rešenja i zadovoljstvo korisnika. QA tester je odgovoran za testiranje softvera i pronalaženje grešaka. Po podacima sajta Moj posao, u Sloveniji je ova pozicija u vrhu najtraženijih, a prosečna plata je oko 1.500 evra, dok se u Srbiji ona kreće od 700 do 1200 evra.

foto: Tim Edukacija

Inženjer specijalizovan za cloud tehnologije

Cloud inženjeri su odgovorni za implementaciju, održavanje i bezbednost cloud sistema. S obzirom na rastuću popularnost cloud tehnologija, ne čudi da je i ovaj posao u stalnom rastu. Prema podacima portala JobTiger, u Bugarskoj je ova pozicija u vrhu najtraženijih, a prosečna plata se kreće oko 2.500 evra, dok je u Srbiji ona između 1000 i 2000 evra.

foto: Tim Edukacija

Ovo je bio pregled nekih od najtraženijih i najplaćenijih pozicija na Balkanu. Kako biste se zaposlili na nekoj od ovih pozicija najpre treba da posvetite godinu učenju i usavršavanju, uz posvećene mentore koji će vam pomoći da u praktičnim zadacima ovladate materijom u potpunosti. Potom može lako da počne vaš karijerni put ka dobro plaćenom i cenjenom poslu.

Tim Edukacija