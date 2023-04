„KORISNIČKO ISKUSTVO PRE SVEGA“: Evo kako je Stiv Džobs razmišljao o dizajnu

Stiv Džobs je legendarni pionir koji je potpuno promenio način na koji se misli o dizajnu kompjuterskih proizvoda. Džobsova strast za dizajn i razumevanje njegove važnosti za kvalitet proizvoda i usluga prepoznate su širom sveta.

Saosnivač Epla je verovao da dizajn nema veze sa estetikom već sa funkcionalnošću ali iznad svega sa korisničkim iskustvom. U nastavku ćete pronaći njegove misli o dizajnu i načinu na koji mu treba prići.

„Većina ljudi pravi grešku misleći da je dizajn to kako nešto izgleda. Ljudi misle da je dizajn glazura, da dizajneri dobiju kutiju i da im se naredi da učine da ona izgleda dobro. To nije ono što mi smatramo dizajnom. Dizajn ne čini samo to kako nešto izgleda i kakav utisak odaje.“

„Dizajn je smešna reč. Neki misle da dizajn znači kako nešto izgleda. Ali, naravno, ako zagrebete ispod površine, dizajn zapravo znači kako nešto funkcioniše.“

„Dizajn je osnova duše ljudske kreacije koja se manifestuje u omotaču usluge ili proizvoda.“

„Mi pokušavamo da učinimo korisničko iskustvo hardvera i softvera jednostavnim.“

„U većini rečnika dizajn znači glazura. To je materijal od koga su zavese ili fotelja. Za mene ništa ne može biti više strano konceptu dizajna. Dizajn je duša ljudske kreacije.“

„Dizajn je način života, tačka gledišta. On uključuje ceo kompleks vizuelne komunikacije – talenat, kreativnu sposobnost, ručne veštine i tehničko znanje. Estetika i ekonomija, tehnologija i psihologija su neraskidivo povezane sa ovim procesom.“

“Morate početi sa korisničkim iskustvom i preko njega unazad ići do tehnologije.“

Citati Džobsa o dizajnu kreću se od filozofije i stižu do proste logike. Od njega se može mnogo naučiti o važnosti korisničkog iskustva, danas poznatog po skraćenici UX. Ako želite da za korisnike kreirate nezaboravno korisničko iskustvo, upišite obuku za web dizajn u trajanju od godinu dana. Kroz praksu uz minimum teorije ćete ovladati svim principima I alatima za kreiranje modernog dizajna i sjajnog korisničkog isktustva.

Tim Edukacija