ODELO ČINI ČOVEKA: Kako da se obučete tako da ostavljate utisak uspešne osobe?

Oblačenje može imati veliki uticaj na to kako nas vide, ali i na našu percepciju o sebi samima. Kada se osećamo dobro u onome što nosimo, to može da nas podigne i ulije nam samopouzdanje. Zato nije loše razmisliti o tome kako se treba oblačiti da bismo se osećali uspešno i drugima slali pozitivnu poruku.

U nastavku pronađite 5 saveta za oblačenje koji će vam u ovome pomoći.

Obucite se u skladu s prilikom

Prvo pravilo je da se oblačimo prikladno za priliku. Ako idemo na poslovni sastanak ili intervju, trebalo bi da se obučemo poslovno, sa odelom, odnosno suknjom i bluzom. Ako idemo na neformalno okupljanje sa prijateljima, možemo da biramo nešto opušteniju odeću, kao što su farmerke i majica. Važno je da se oblačimo u skladu sa okolnostima i ne izdvajamo previše iz mase. Kada posećujete neki događaj, obavezno proverite da li postoje preporučena pravila oblačenja.

foto: ​​​​​​​Tim Edukacija

Nosite garderobu koja vam dobro stoji

Drugo pravilo je da biramo odeću koja nam pristaje. To znači da ne treba da nosimo preuske ili prevelike stvari, već da se usredsredimo na odeću koja ističe naše najbolje atribute. Primera radi, ako imamo vitku liniju, možemo da izaberemo uski blejzer, haljinu ili pantalone koje će to istaći. Ako imamo snažna ramena, možemo da izaberemo bluze ili sakoe koji će to naglasiti.

Birajte kvalitet

Treće pravilo je da biramo kvalitetnu odeću. Ne moramo uvek da kupujemo najskuplje stvari, ali je važno da biramo odeću koja je izrađena od kvalitetnih materijala i koja će trajati duže. Kada nosimo odeću koja je dobro skrojena uz pomoć dobrih materijala, drugi će to primetiti.

foto: ​​​​​​​Tim Edukacija

Ne zaboravite ko ste i šta ste

Sva do sada izneta pravila bi trebalo uskladiti sa ključnom činjenicom – ko ste vi. Četvrto pravilo je, stoga, da se oblačimo u skladu sa svojim stilom. Uspešni ljudi ne oponašaju druge, već imaju sopstveni stil koji odgovara njihovoj ličnosti. Važno je da se osećamo prijatno u onome što nosimo i da ne pokušavamo da se uklopimo u bilo čiji stil samo zato što mislimo da tako odajemo utisak „uspešne“ osobe.

Konačno, treba imati na umu da odeća nije sve. Uspešnost se ne meri samo po tome kako izgledamo, već po tome šta radimo i kako se ponašamo. Uz obuku za poslovne muškarce i žene postaćete uspešni ma šta nosili na sebi. Ipak, pravilnim izborom odeće možemo da pošaljemo pozitivnu poruku o sebi i da se osećamo uspešnije i samouverenije.

Tim Edukacija