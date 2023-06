OVO SU 3 NAJTRAŽENIJE DIGITALNE VEŠTINE! Ako ih savladate, vrata svake kompanije su otvorena za vas

U današnjem digitalnom dobu tehnološki napredak ne samo da je promenio način na koji živimo i radimo već je i stvorio potrebu za novim veštinama kako bismo se prilagodili modernom poslovnom okruženju.

Sve je više onih kompanija koje se u potpunosti oslanjaju na tehnologiju i svoje poslovanje pripremaju za budućnost, te u skladu sa tim raste i potražnja za stručnjacima koji poseduju one veštine koje će poslovanje kompanije podići na najviši nivo.

Tri digitalne veštine koje se izdvajaju kao ključne u ovoj eri tehnološke revolucije i za koje se predviđa i budući rast su:

sajberbezbednost, kodiranje i upravljanje podacima.

Ukoliko posedujete podobne veštine iz ovih oblasti, činjenica je da su mogućnosti za izgradnju dobro plaćene karijere mnogobrojne!

Sajberbezbednost – siguran profit u digitalnom dobu

Sajberkriminal je prisutniji nego ikada ranije i brojni su primeri u kojima su se kompanije susrele sa pretnjama poput hakera, malvera i krađe podataka. To je samo jedan od razloga zbog kojih sajberbezbednost postaje ključni aspekt poslovanja i zbog kojih firme vape za onima koji poseduju stručne veštine za rad u ovom sektoru!

Zbog toga je i potražnja za stručnjacima za sajberbezbednost nezapamćena. Naime, prema podacima sa sajta „HelloWorld”, broj otvorenih pozicija u ovom sektoru između 2013. i 2022. godine porastao je za čak 350 odsto, sa jednog miliona na 3,5 miliona.

Oni koji usvoje veštine za rad u ovom sektoru dobijaju priliku da postanu glavni igrači u timovima koji brinu o svojoj digitalnoj sigurnosti, da budu uvek u toku sa najnovijim tehnologijama i da imaju najizazovnije IT poslove. Uz to, ne treba zanemariti ni finansijski aspekt – prosečna godišnja zarada stručnjaka za sajberbezbednost u Srbiji iznosi oko 2 miliona dinara.

foto: Tim Edukacija

Kodiranje – za one koji ne žele ni dan da čekaju na posao

Kodiranje je veština koja je postala esencijalna u digitalnom dobu. Gotovo sve što koristimo na internetu i u svakodnevnom životu ima osnovu u kodiranju – od aplikacija, preko veb-stranica, pa sve do softvera i veštačke inteligencije. Stoga su za one koji nauče da kodiraju mogućnosti za poslove ogromne, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Zbog tolikog značaja stručnjaci za kodiranje već godinama unazad spadaju u najtraženije na tržištu rada i do posla dolaze u izuzetno kratkom roku. Tako je, pored Java i JavaScript programera, prilično stabilna potražnja i za developerima koji znaju da koriste C#, C++, Angular, DevOps i Azure.

Budite sigurni u to da ćete kao stručnjak za kodiranje dobijati ponude za posao od mnogih kompanija, ali i imati fleksibilnost u izboru radnog mesta, bilo da planirate da se bavite frilensingom, da postanete samostalni preduzetnik ili da radite u velikim timovima. Kada je reč o zaradi, stručnjaci za kodiranje prvi su na lestvici po visini plata, koje iznose i preko 230 hiljada na mesečnom nivou.

foto: Tim Edukacija

Upravljanje podacima – otkrijte tajne efikasnog karijernog rasta

Količina podataka koja se generiše svakog dana raste brzinom koju ne možemo ni da zamislimo. Kompanije moraju biti u stanju da upravljaju tim podacima i izvlače korisne informacije iz njih kako bi donosile pametne odluke. Mesta za pogrešne korake u tom slučaju nema i zato su gotovo u svakoj sferi poslovanja neophodni stručnjaci za upravljanje podacima!

Prema nezvaničnim istraživanjima zanimanje Data Scientist nalazi se u TOP 9 najtraženijih IT zanimanja. Spektar stvari koje osoba koja obavlja ovaj posao treba da zna jeste širok, ali je ono što će biti u stanju da priušti sebi i svojoj karijeri sa tim znanjem neprocenjivo. Oni koji su upoznati sa radom na MySQL i SQL bazama podataka, mašinskim učenjem, analizom podataka (data mining) i drugim sekvencama neophodnim za ovaj posao – i te kako su traženi na tržištu rada!

Za sticanje najtraženijih digitalnih veština potrebno vam je samo 12 meseci

Ako želite da steknete ove najtraženije digitalne veštine i iskoristite njihove prednosti, najbolje je da izaberete kvalitetnu obuku kakvu omogućava ITAcademy. Ova edukativna ustanova je prepoznata kao jedinstvena u pružanju sveobuhvatnog obrazovanja u oblasti informacionih tehnologija.

Kako bi svoje polaznike na najbolji mogući način pripremila za profitabilnu IT karijeru, ITAcademy stvara najsavremeniji program koji je u skladu sa promenama koje prate tržište, prilagođen je i početnicima i ne traje duže od 12 meseci. Polaznici ITAcademy veštine usvajaju od iskusnih stručnjaka, a na kraju školovanja imaju mogućnost da potpuno besplatno steknu međunarodno priznate sertifikate i time se istaknu među konkurencijom kod poslodavaca.

Oni koji su se već odvažili da uplove u IT svet i steknu najtraženije veštine upravo na ITAcademy neretko dolaze do prvog posla već u toku školovanja. Pročitajte njihove utiske i uverite se i sami. Kao posebne pogodnosti školovanja na ITAcademy izdvajaju se i jedinstvena Distance Learning platforma za učenje na daljinu, mogućnost obavljanja stručne prakse, usavršavanje znanja stranog jezika za rad u inostranstvu, sticanje mekih veština (soft skills) i još niz besplatnih pogodnosti.

Budite odlučni i vi – ostvarite svoje profesionalne ambicije i započnite sa učenjem već danas!

Tim Edukacija