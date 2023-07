DA LI ZAISTA IMA RAZLOGA ZA BRIGU? Kakva budućnost očekuje zaposlene u srpskoj IT industriji?

Prethodnih godina navikli smo da čujemo kako IT industrija pomera granice, postavlja rekorde i generalno predstavlja najpoželjniju oblast za rad. Međutim, u poslednje vreme pojavile su se vesti o otkazima, zbog kojih su mnogi pomislili da i nije baš sve tako sjajno.

U to šta očekuje zaposlene – otkazi ili nova radna mesta, kao i sve one koji planiraju da se školuju za odlično plaćena IT zvanja, najbolje mogu da nas upute uspešni ljudi koji već dugi niz godina rade u IT sferi.

Broj zaposlenih u IT industriji nastaviće da raste

Vest da je oko 200 ljudi ostalo bez posla u jednoj kompaniji samo je delimično tačna. Reč je o firmi koja je značajno porasla u prethodnoj godini, pa je zbog toga bila prinuđena da ove godine sprovede optimizaciju poslovanja. Većina onih koji su u tom procesu ostali bez posla našla je nove poslodavce jer na srpskom i globalnom IT tržištu postoji veliki broj kompanija i prilika za rad. Osim toga, u srpskom IT sektoru radi više od 100.000 zaposlenih, pa brojka od nekoliko stotina ljudi ne predstavlja značajan procenat.

Po mišljenju mnogih, 2023. godina neće biti godina krize, već godina oborenih rekorda: naime, samo u prvom kvartalu ove godine izvoz IT usluga viši je u odnosu na celu 2017. godinu i očekuje se da će nadmašiti prethodnu.

Da su i srpske IT firme u blagom rastu i primaju nove zaposlene, potvrđuje i Dejan Đokić, član Upravnog odbora ASEE Srbija, koji kaže da je primećen trend porasta zaposlenih od početka godine.

Takve tvrdnje podupire i zvanična statistika, prema kojoj je početkom godine uvećan broj zaposlenih u IT sektoru za približno 3.500 ljudi.

Izgleda da u IT sektoru još uvek ima najviše mesta za sve.

Priče o krizi izvučene iz konteksta

IT sektor je prethodnih godina zabeležio rekordni rast zbog činjenice da su na njega bili upućeni čak i mnogi tradicionalni sektori. Takav rast jednostavno nije bio održiv na duge staze, zbog čega se on sada stabilizuje i blago usporava, ali i dalje predstavlja rast. Stoga nije ispravno govoriti o krizi, već o sasvim normalnoj pojavi koja se naziva stabilizacija tržišta, potvrđuje Nikola Mijailović iz kompanije Džoberti.

Da kriza neće skoro pokucati na vrata IT industrije, smatra i Veselin Jevrosimović, predsednik Comtradea, a razlog za to je činjenica da danas živimo u visoko razvijenom tehnološkom svetu.

Pojava veštačke inteligencije jedan je od primera nezaustavljivog razvitka tehnologije. Istovremeno, ova tehnologija probudila je kod nekih ljudi strah od gubitka posla. Stručnjaci smatraju da AI treba gledati kao priliku, a ne kao pretnju. Drugim rečima, ova tehnologija će možda automatizovati određene poslove, ali će istovremeno proširiti izbor dostupnih poslova. Sve pozicije za koje su potrebni kreativnost, emocionalna inteligencija i problemsko razmišljanje trebalo bi da sa ekspanzijom AI tehnologije postanu još važnije. Oni koji su spremni za usavršavanje i napredak biće prvi u prilici da koriste AI kao pomoćnika i neće strahovati od zamene.

IT-jevci biraju poslove koji ih motivišu

Mnogima je IT sektor privlačan zbog visokih zarada koje u proseku trenutno iznose nešto više od 200.000 dinara, a mogu da idu i do astronomskih 17.000 evra, što je slučaj zabeležen u jednoj srpskoj IT kompaniji.

U poslednjih nekoliko godina primanja domaćih IT-jevaca izjednačila su se sa kolegama iz inostranstva, pa sad ljudi koji rade u Srbiji mogu primati svetsku platu, o čemu je govorio direktor Inicijative „Digitalna Srbija” Nebojša Bjelotomić.

Međutim, kako je dobra plata realnost, mnogi IT-jevci se više ne zadovoljavaju zarađenim novcem, već očekuju da ih posao profesionalno i lično ispunjava. To znači da u kompaniji traže prilike da uče, učestvuju na izazovnim projektima i razvijaju se. Takva situacija je razlog što bi mnoge kompanije u potrazi za adekvatnim stručnjacima morale da im, uz platu, ponude i brojne druge pogodnosti, tvrdi Aleksandar Bjelić, generalni direktor MVP Workshop studija.

foto: Promo

Da li se još uvek isplati školovati se za IT?

Vuk Ninić sa ITAcademy, najtraženije IT škole u ovom delu sveta, ističe da njihovi polaznici nemaju problema sa zaposlenjem nakon završetka školovanja koje traje svega 12 meseci. To je i razlog što je interesovanje za ovu ustanovu izuzetno veliko.

ITAcademy nudi svojim polaznicima mogućnost da se školuju u učionici ili od kuće. Bez obzira na to za koji vid školovanja se odluče, svi oni znanja i iskustvo stiču kroz direktno učešće na velikom broju realnih projekata. Zbog toga mnogi od njih već tokom školovanja imaju kvalitetan CV, sa kojim nemaju problema da dođu do zaposlenja.

Ponekad vas vesti mogu dovesti u zabludu. Stoga je uvek dobro da proverite kakvo je stanje na samom terenu, a izgleda da je ono takvo da će svi oni koji sada započnu sa sticanjem znanja i veština za svega 12 meseci imati priliku da pokucaju na, za sada širom otvorena, vrata IT oblasti.

Promo