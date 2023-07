REVOLUCIJA NA TRŽIŠTU RADA: Otkrijte da li je isplativije raditi kao frilenser ili biti regularno zaposlen

Danas smo svedoci izuzetnih promena u radnoj industriji – kompanije se sve više oslanjaju na tehnologiju, potražnja za talentovanim IT stručnjacima je velika, korporacije stvaraju uslove rada koji su sve više po meri zaposlenih itd.

Istovremeno, dok neki odlučuju da ostanu u redovnom radnom odnosu i iskoriste sve beneficije koje IT kompanije obezbeđuju svojim zaposlenima, sve je više onih koji se okreću „samostalnom zanatu” i postaju frilenseri.

Da li je i koliko isplativije raditi kao frilenser? Ili ste ipak od onih koji traže poslodavca po svojoj meri i upuštaju se u siguran radni odnos?

Koje su prednosti rada u kompanijama, a koje frilens rada

IT kompanije su decenijama pružale siguran posao i stabilnost. Danas, kako bi privukle IT stručnjake, one obezbeđuju uslove rada kao nikada dosad! Pored visokih zarada, što nam je već svima poznato, tu su i pažljivo izabrani timovi stručnjaka od kojih možete mnogo naučiti i dodatno napredovati.

Fleksibilno radno vreme, vrhunski opremljene kancelarije, inovativni projekti i druge brojne mogućnosti koje kompanije obezbeđuju samo su neke od pogodnosti koje će vas izvesti na siguran karijerni put.

S druge strane, sva istraživanja ukazuju na to da su frilenseri u IT branši doživeli pravi procvat u poslednjoj deceniji. Pre svega, oni su nezavisni, uglavnom potpuno samostalni preduzetnici koji rade na projektima po izboru i svoje usluge mogu pružati klijentima širom sveta. Fleksibilnost u radu u ovom slučaju je neminovna – radno vreme i mesto rada biraju na osnovu onoga što im najviše odgovara.

Takođe, frilenseri imaju opciju da sami sebi određuju profit, što može dovesti do većih finansijskih prihoda u odnosu na regularno zaposlene.

foto: Tim Edukacija

Kolike su zapravo vaše mogućnosti ukoliko odlučite da se bavite frilensom

Ono što frilenseri izdvajaju kao najveću beneficiju svog rada jeste da su u mogućnosti da jednog meseca rade manje, ukoliko osete da im je potreban predah. Ili da pak rade na nekoliko projekata paralelno ukoliko žele da zarade veću sumu novca, bez ikakvog ograničavanja.

Nemate nikoga „iznad glave”, radite svojim tempom, vaša kancelarija je čitav svet, postajete takozvani digitalni nomad i imate priliku da istovremeno radite i putujete.

A spektar frilens poslova koji su odlično plaćeni je izuzetno širok:

Posao programera svakako je broj jedan na tržištu rada kada su potražnja i visina zarade u pitanju. Satnica za frilens developere kreće se od 25 do 300 dolara u zavisnosti od stručnosti, roka i zahtevnosti projekta.

Grafički dizajneri poslove mogu naći preko mnogobrojnih platformi. Zabeleženo je da se njihova satnica kreće preko 30 američkih dolara.

Pozicija marketing eksperta je širok pojam jer obuhvata razne oblasti digitalnog marketinga. Oni koji kreiraju sadržaj zarađuju u proseku od 16 do 100 dolara po satu u zavisnosti od tipa sadržaja koji je potrebno napisati, dok, na primer, SEO stručnjaci mogu zaraditi i do 150 dolara po satu.

Steknite veštine za rad u prestižnim IT kompanijama ili za samostalan rad za samo 12 meseci

Bez obzira na to da li odlučite da radite kao frilenser ili da se zaposlite u IT kompaniji, neophodno je da posedujete veštine koje će vam omogućiti lepu zaradu i lagodan život.

Investicija u IT znanje može biti ključan faktor za vaš uspeh. U zemlji i regionu se kao prestižna institucija za sticanje IT veština izdvaja ITAcademy. Na ITAcademy za manje od 12 meseci možete steći sva neophodna znanja za pokretanje sopstvenog biznisa ili za pronalazak IT posla. Šanse su veće ako izaberete jednu od 6 glavnih IT oblasti: programiranje, dizajn, administracija, 3D dizajn, IT biznis, razvoj mobilnih aplikacija.

Pored mnogobrojnih beneficija, poput 100 besplatnih sati za rad u coworking habovima, usavršavanja jezika za rad u inostranstvu, mogućnosti obavljanja stručne prakse ili besplatnog doživotnog usavršavanja, na ITAcademy na kraju školovanja dobijate i mogućnost da potpuno besplatno steknete međunarodno priznate sertifikate.

Zato ne čekajte, steknite stručne veštine koje ćete u najkraćem roku iskoristiti na način koji vama najviše odgovara – bilo u frilens poslu ili u kompaniji koja zapošljava kvalitetan kadar!

Tim Edukacija