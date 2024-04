GARANTOVANO VISOKE ZARADE: Kako IT sektor nudi više od drugih

Bilo da ste mlad čovek koji je na početku karijere ili iskusan profesionalac koji želi promenu posla ili unapređenje, konstantno usavršavanje je jedini način da postignete svoje ciljeve. Znanje vas čini poželjnim kandidatom, širi horizontalni i vertikalni spektar radnih mesta za koje možete da konkurišete i pruža vam samopouzdanje za željeni dogovor oko radnih uslova.

A ukoliko želite da na najlakši način dođete do odlično plaćenog posla, onda je IT industrija definitivno vaš najsigurniji izbor.

Kako je u poslednje dve decenije digitalizacija doživela ekspanziju, tako su i nova radna mesta, privlačni honorari i mogućnost za razvoj karijere učinili IT industriju jednom od najpoželjnijih.

IT i dalje najperspektivnija i najbrže rastuća sfera u Srbiji

Naše tržište svakako prati svetski trend i IT industrija iz godine u godinu beleži značajan rast. Tako je u Srbiji trenutno zaposleno oko 104.000 IT stručnjaka u više od 1.200 firmi, a predviđa se da će u naredne tri godine broj porasti za još 40.000. Za ovaj ubrzan razvoj domaće IT mreže zaslužan je i sam izvoz, čija je projekcija rasta do 2027. čak 10 milijardi.

Prema istraživanjima, IT stručnjaci su radna snaga koja je među najzadovoljnijom kada je reč o radnim uslovima, budući da 89% stručnjaka ima fleksibilno radno vreme, a oko polovine trajno radi na daljinu ili hibridno.

Plate među najvišim

Dok Republički zavod za statistiku navodi da je prosečna plata u Srbiji oko 95.000, prosečna juniorska zarada u domaćem IT sektoru iznosi čak 1.150 evra, što ovu industriju svakako čini poželjnom od samog ulaska u nju. Mediori prosečno ostvaruju dohodak od 2.000 evra, dok je prosek za seniore 3.030 evra.

U porastu je i trend da programeri preko svojih paušalnih preduzeća rade za više klijenata ili firmi istovremeno, što može prilično uvećati zaradu.

Do IT posla za manje od 12 meseci

Postoje različiti načini da se steknu potrebna znanja i veštine za uspešnu IT karijeru. Tu su brojne formalne i neformalne obrazovne ustanove, raznorazni kursevi i mentorstva, a nije retkost ni da pojedini uspeju samouko da steknu određeni stepen znanja uz knjige i YouTube.

Međutim, u našem regionu jedna ustanova se već dugi niz godina izdvaja kao najbolja opcija za sve one koji žele da dobiju akademsko znanje za manje od 12 meseci i postanu poželjan kandidat na tržištu rada. Reč je o ITAcademy.

Ova uspešna međunarodna edukativna ustanova omogućava čak i potpunim početnicima da svoju želju za IT znanjima pretvore u stvarnost i postanu profesionalci, spremni za početak rada u najbrže rastućoj industriji, o čemu najbolje govori i ogroman broj uspešnih polaznika koji su prošli kroz neki od ITAcademy programa.

Kako vas školovanje na ustanovi kao što je ITAcademy čini veoma poželjnim kandidatom?

Pored usvajanja znanja od eminentnih predavača uz zanimljiv nastavni program, svako ko pohađa ITAcademy uživa i jedinstvene beneficije koje vode do uspešne IT karijere:

Pomoć u izboru IT zanimanja – pre upisa, zainteresovani dobijaju konsultacije i stručnu pomoć pri izboru IT oblasti koja je najviše u skladu sa njihovim ambicijama i interesovanjima.

Portfolio već u toku školovanja – polaznici tokom školovanja grade portfolio sa praktičnim projektima na platformama kao što su GitHub (za programere) i Behance (za dizajnere) i tako na najbolji mogući način predstavljaju svoje veštine potencijalnim klijentima i poslodavcima.

Realno radno iskustvo – polaznicima je omogućeno da sve što su naučili tokom školovanja primene i u ITAcademy IT Practice centru, gde mogu da iskuse kako izgleda biti zaposlen u najvećim i najuspešnijim kompanijama.

Dokaz o stručnosti – ITAcademy radi na najvišem nivou partnerstava sa vodećim IT institucijama i kompanijama i, kao takva, jedina je institucija na Balkanu i jedna od malobrojnih u Evropi koja ima ovlašćenja da organizuje obuku i polaganje finalnih ispita za sticanje svetski priznatih sertifikata koje izdaju Microsoft, Adobe, Google, CompTIA, Cisco, Oracle, ISTQB®, Autodesk, Linux Professional Institute, Advanced Training Consultants, IQN, CIM i drugi.

Pomoć pri nalaženju posla – osim kvalitetnog prenošenja znanja, ITAcademy stvara kompletne IT profesionalce, uz dodatnu podršku stručnjaka za kreiranje CV-ja, pripremu za intervjue i povezivanje sa kompanijama iz celog regiona.

Freelance veštine – zbog rastuće potrebe za ovakvim poslovima, na ITAcademy se uči i vođenje profila na freelance platformama, kao i pregovaranje sa klijentima.

100% zagarantovano zadovoljstvo – za polaznike koji 12 meseci nakon kompletiranog školovanja iz bilo kog razloga ne pronađu posao, ITAcademy potpuno besplatno daje upis na jedan od preostalih online programa.

Upis na ITAcademy je u toku, a najbrži dobijaju do 35% popusta

Upis na ITAcademy je u toku i broj ljudi koji će moći da se prijave je strogo ograničen. Oni koji se prijave odmah dobijaju mogućnost na popust do 35%. Ova ponuda važi do kraja aprila ili do popune alociranih mesta.

Na ITAcademy se možete usavršavati za neku od 6 trenutno najatraktivnijih oblasti IT industrije: programiranje, dizajn i multimediju, administraciju, IT biznis, 3D dizajn ili mobile development, a nastavu možete pratiti tradicionalno, u najmodernije opremljenim učionicama u Beogradu, ili u distance learning varijanti preko interneta, iz bilo kog grada ili zemlje.

Da saznate više

