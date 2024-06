ETIKA U VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI: Zašto je potrebna i kako se sprovodi u praksi

Danas je uvezivanje veštačke inteligencije (AI) sa tehnologijom široke upotrebe nužnost, a ne pitanje izbora, jer je ona prisutna svuda: od softvera pametnih telefona koje koristimo svaki dan do složenih sistema za analizu podataka. Zato su stručnjaci iz ove oblasti saglasni da postoji potreba za etičkim granicama kada je reč o stvaranju i implementaciji AI alata, kako bi ova korisna tehnologija služila društvu na odgovoran način.

U ovom tekstu ćemo proći kroz ključne aspekte etike u korišćenju veštačke inteligencije i objasniti kako IT zajednica koja stvara i usmerava ovaj moćan alat može odgovoriti na sve izazove ovog trenda.

Zašto je potrebna etika u veštačkoj inteligenciji

AI ima potencijal da izvrši revoluciju u načinu komunikacije sa tehnologijom. U svojoj srži, AI sistem je smišljen da donosi odluke na osnovu podataka ili informacija, a cilj je da mašine „razumeju” svoje okruženje, predvide ishode i preduzmu odgovarajuće radnje, tako da ljudi ne moraju redovno da ih programiraju.

Međutim, kao što je slučaj i sa drugim profesionalnim oblastima, pitanje etike se javlja i u korišćenju AI tehnologija. Na primer, ko bi se smatrao odgovornim ako bi autonomno vozilo izazvalo nesreću zbog greške u programiranju? Ili, koje zaštitne mere treba primeniti da bi se obezbedio pozitivan ishod ili pravičnost ako sistem veštačke inteligencije donosi odluke u sferi ljudskih resursa, zdravstvene zaštite ili pravosuđa?

Ova pitanja pokreću važna etička razmatranja kada je u reč o korišćenju AI tehnologija u aplikacijama u stvarnom svetu.

Dva glavna potencijalna problema koja donosi AI

Automatizacija procesa

Kada AI donosi odluke, postoji rizik pristrasnosti, jer su sistemi veštačke inteligencije zasnovani na algoritmima i skupovima podataka koji nisu transparentni ili lako razumljivi ljudima. Možda je najbolji primer kada je Amazon 2014. počeo da pravi kompjuterske programe za pregled CV-jeva kandidata za posao kako bi mehanizovao potragu za vrhunskim talentima. Eksperimentalni alat za zapošljavanje je obavljao svoj posao, ali je algoritam generički favorizovao samo određene profile kandidata i tako druge uskratio za šansu.

Problem crne kutije

Problem crne kutije se odnosi na činjenicu da možemo videti ulaz i izlaz ovih podataka, ali ne i procese i rad između njih. Taj nedostatak razumevanja otežava poverenje u odluke veštačke inteligencije, a uzrok problema je u veštačkim neuronskim mrežama i takozvanom „dubokom učenju”, koji se sastoje od skrivenih slojeva čvorova koji obrađuju podatke i prosleđuju njihov izlaz na sledeći sloj. U stvari, nijedan inženjer vam ne može tačno reći kako je model došao do zaključka. To je kao da tražite od neurologa da pogleda moždanu aktivnost i kaže nam šta neko misli.

Etika u praksi – razumevanje i unapređenje etičkih kodeksa

Etika u veštačkoj inteligenciji se odnosi na moralne principe i vrednosti koje usmeravaju razvoj i upotrebu veštačke inteligencije. To uključuje pitanja poput privatnosti, pristrasnosti, transparentnosti, odgovornosti i sigurnosti.

foto: Tim Edukacija

Organizacije i struka

Prvi korak u etičkom radu je razumevanje etičkih standarda i kodeksa koji se primenjuju u IT industriji. Za ovo je potreban multidisciplinarni pristup kako bi se humanizovao uticaj tehnoloških dostignuća, zbog čega su oformljene organizacije, od koji su najaktivnije ACM (Association for Computing Machinery) i IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

ACM je postavila ključne standarde kroz dokument „Kodeks etičkog ponašanja”, u kojem su predstavljene smernice kako bi kompanije iz IT i tech industrije mogle da doprinose tehnološkom razvoju a da se izbegne mogućnost nanošenja štete korisnicima. Takođe, obe pomenute organizacije održavaju brojne konferencije, radionice, onlajn-kurseve i publikacije, a njihovi obrazovni programi pomažu profesionalcima da prate najnovije etičke trendove u industriji.

Transparentnost u radu

Transparentnost je veoma važna u svakoj industriji, jer ona donosi poverenje. IT stručnjaci treba da budu otvoreni po pitanju metoda i tehnologija koje koriste, kao i po pitanju potencijalnih rizika i ograničenja svojih rešenja. To uključuje i iskren pristup korisnicima kroz jasne brošure i uputstva koje pišu tehnički kopirajteri koji umeju da prenesu materiju široj javnosti, dobro programirane četbotove i, naravno, korisničke servise, gde se ideje, pitanja i primedbe mogu uputiti ljudima, a ne robotima.

Zaštita privatnosti i podataka

Ovo je jedan od najvažnijih aspekata etičkog ponašanja u IT sferi, koji direktno interesuje korisnike kada otvaraju profile, kupuju ili komuniciraju preko interneta i koriste pametne alate. IT stručnjaci treba da implementiraju najsavremenije sigurnosne mere za zaštitu podataka od neovlašćenog pristupa, gubitka ili zloupotrebe.

GDPR (General Data Protection Regulation) predstavlja institucionalnu potvrdu sigurnosti i važi u većem delu sveta, a sastoji se iz niza standarda i pravnih regulativa koje pozivaju na prava pojedinaca, povećanje odgovornosti i transparentnosti organizacija i uvođenju kazni za nepoštovanje.

Održavanje integriteta i društvena odgovornost

IT stručnjaci koji proizvode i unapređuju AI treba da poseduju profesionalni integritet i nezavisnost, što znači da su potpuno nezavisni od spoljašnjih uticaja kompanija i ličnih interesa, koji mogu uticati na njihove odluke. Njihov rad treba da ima dve glavne smernice, a to su tehnološki razvoj i najbolji interes korisnika.

Svakako, stručnjaci su dužni da razmotre ekonomski i društveni uticaj svojih projekata. To zahteva procenu potencijalnih posledica novih tehnologija po radna mesta, obrazovanje, zdravstvo i druge aspekte društva. Umesto isključive digitalizacije i automatizacije, tehnologije treba da doprinesu društvenom napretku u najširem smislu, uključujući smanjenje nejednakosti i zaštitu životne sredine.

foto: Tim Edukacija

Zaključak

Praktična primena etičkih principa u IT industriji nije jednostavna, ali je neophodna za izgradnju poverenja, zaštitu korisnika i doprinos društvenom napretku. Razumevanje etičkih standarda, transparentnost, zaštita privatnosti, održavanje integriteta, ekonomska i društvena odgovornost, stalno usavršavanje i donošenje etičkih odluka su ključni koraci koje IT stručnjaci mogu preduzeti kako bi omogućili da njihova rešenja funkcionišu i služe boljem i pravednijem društvu.

AI je svakako pravac budućnosti i zato se sve više programera i dizajnera odlučuje da se usavršava u tom pravcu. Najbolji način za napredak u ovom polju jeste upisivanje sertifikovanih škola kao što je ITAcademy, koja već osamnaest godina podučava svoje polaznike modernim IT trendovima.

Svi zainteresovani koji žele da upišu kurs iz AI-ja ili neke druge IT oblasti mogu se informisati ovde.

Tim Edukacija