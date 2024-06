VELIKA ROĐENDANSKA AKCIJA NA ITACADEMY: Preko 35% popusta + BONUS paket za besplatno celoživotno usavršavanje

Za rođendan obično slavljenici dobijaju poklone, ali ITAcademy za svoj rođendan organizuje nešto drugačiju proslavu. U rođendanskoj nedelji, ITAcademy poklanja preko 35% popusta na školarinu, a svi koji se prijavite do petka, 14. juna, dobijate i bonus paket koji vam omogućava da nakon završetka jednogodišnjeg programa besplatno nastavite sa usavršavanjem kad god se za tim ukaže potreba. Neograničen broj puta.

Naime, tehnologija se stalno razvija i menja tako da ITAcademy svake godine ažurira plan i program kako bi svojim polaznicima omogućila pristup najnovijim kursevima. Sada imate priliku da potpuno besplatno dobijete sve kurseve za vaš smer koji će se tek pojaviti u budućnosti, nakon vašeg školovanja. Zahvaljujući ovako jedinstvenoj prilici, možete biti sigurni da vaše znanje nikada neće zastareti, a da će se vaša investicija dugoročno i višestruko isplatiti.

Ipak, broj upisanih po rođendanskim uslovima je ograničen, zato požurite i što pre rezervišite svoje mesto. Više informacija o tome kako da preuzmete poklon od ITAcademy saznajte putem ovog linka.

Najbrži put za dobijanje odlično plaćenog posla u IT sektoru

Školovanje na ITAcademy namenjeno je svima koji žele da ostvare uspeh i steknu praktična znanja i veštine koji će im osigurati visokoprofitabilnu IT karijeru.

Na ITAcademy imate mogućnost da se usavršite za neku od 6 glavnih IT oblasti: programiranje, administraciju mreža, dizajn, IT poslovanje, 3D dizajn i CAD ili razvoj mobilnih aplikacija. Za koju god od ovih oblasti se odlučite, dovoljno vam je samo od 9 do 12 meseci da postanete stručni za rad u IT sektoru, bez obzira na nivo vašeg prethodnog znanja.

Program ITAcademy zvanično je ovlašćen od Kembridž odeljenja za međunarodne ispite i vodećih svetskih IT sertifikacionih programa, pa nakon školovanja polaznici imaju mogućnost da besplatno steknu neke od najpriznatijih svetskih IT sertifikata koji im obezbeđuju zaposlenje na najplaćenijm pozicijama današnjice – Microsoft, Adobe, Autodesk, Oracle, Linux Professional Institute, Cisco, CompTIA, Unity, ISTQB, Python Institute samo su neki od njih.

Praktična znanja i najtraženije IT veštine na ITAcademy možete steći na način koji je u skladu sa vašim afinitetima: tradicionalnim putem, prateći predavanja u najmodernijim učionicama uz rad sa vrhunskim predavačima, ili preko interneta, učenjem na daljinu, iz bilo kog grada i zemlje, putem najsavremenije Distance Learning platforme. Pritom, online polaznici prate sva predavanja, čitaju materijale, rešavaju testove i zadatke, rade direktno sa profesorima – kao da su u učionici.

Nekadašnji polaznici ITAcademy već uveliko rade najperspektivnije poslove i zarađuju visoke i sigurne plate. Za samo od 9 do 12 meseci to možete i vi – potrebno je samo da se prijavite na vreme i postanete deo 18 generacije ITAcademy polaznika.

Sada je odličan trenutak da zakoračite u IT industriju

Prema očekivanjima kod nas i u svetu, IT sektor se nalazi pred novom fazom rasta. Naime, prošlogodišnji bum koji su veštačka inteligencija i mašinsko učenje napravili u brojnim industrijama, od automobilske do medicinske, dovode do sve veće potražnje za stručnjacima u ovoj oblasti: prema relevantnim očekivanjima, u narednih pet godina najtraženija bi trebalo da budu zanimanja koja se tiču rada sa AI-jem i ML-om.

Pored toga, izvoz IKT sektora Srbije u 2023. premašio je velikih 3,5 milijardi evra, a u prva dva meseca ove godine ostvario je rast od 22% u odnosu na isti period prošle godine. To znači da ovaj sektor nastavlja sa intenzivnim rastom, pa tako u njemu trenutno radi više od 104.000 stručnjaka. Međutim, kako se može čuti, jedan od ciljeva je da se već do 2027. godine broj zaposlenih u IT-ju poveća za oko 40.000, a izvoz usluga dostigne neverovatnih 10 milijardi evra. Pored toga, IT-jevci u našoj zemlji i regionu ostvaruju prosečne zarade koje se kreću od 955 evra za potpune početnike do 2.400 evra za seniore sa iskustvom. Uz to, čak 58% stručnjaka u regionu ima mogućnost da radi na daljinu, dok njih 66% uživa u beneficiji fleksibilnog radnog vremena.

Prema tome, svi oni koji razmišljaju o ulasku u ovu profitabilnu oblast, trebalo bi da znaju da je sada pravo vreme.

Školovanje kakvo ne pruža nijedna druga ustanova

Ono što školovanje na ITAcademy čini jedinstvenim jesu brojni edukativni servisi i resursi koji vam pomažu da ostvarite uspešnu karijeru.

Radno iskustvo odmah po završetku: Polaznici koji se istaknu svojim rezultatima imaju šansu da dobiju stručnu praksu u nekim od najprestižnijih kompanija na tržištu. Uz to, Centar za razvoj karijere će vam pružiti profesionalnu pomoć u istraživanju najboljih opcija za vašu buduću IT karijeru, kao i u traženju posla nakon školovanja: od stručne pomoći u kreiranju CV-ja, preko pripreme za intervjue, do povezivanja sa kompanijama iz celog regiona.

Izgrađen portfolio već u toku školovanja: ITAcademy je jedna od retkih edukativnih ustanova koja vam omogućava da već tokom školovanja steknete neophodno radno iskustvo putem besplatnih edukativnih programa kao što su LINK Apprentice Program i IT Practice Center. Sve što naučite imaćete prilike da primenite na realnim IT projektima i tako izgradite bogat GitHub/Behance portfolio. Takođe, steći ćete znanje kako da napravite atraktivan profil na frilens platformama, pregovarate sa klijentima i dobijete unosne projekte.

Predavači sa iskustvom: Na ITAcademy učite od najboljih! Svi predavači imaju višegodišnju uspešnu karijeru u IT-ju i bogato predavačko iskustvo.

100% zagarantovano zadovoljstvo: Ukoliko 12 meseci nakon kompletiranog školovanja ne pronađete posao, dobijate potpuno besplatno bilo koji od preostalih online edukativnih programa.

Ekskluzivan pristup atraktivnim coworking prostorima: Polaznici nastave u Beogradu dobijaju besplatno 100 radnih sati u IT habovima za razvoj frilens karijere i startap biznisa.

Besplatno usavršavanje stranih jezika: Za uspešnu karijeru i mogućnost zaposlenja u inostranim kompanijama, ITAcademy vam obezbeđuje i besplatno usavršavanje engleskog i nemačkog jezika.

Personal Development Program: Ovaj jedinstveni trening omogućava vam usavršavanje takozvanih „mekih veština” kao što su komunikacija, timski rad, pregovaranje, organizacija i drugih koje će vas izdvojiti od konkurencije i omogućiti karijeru iz snova. Takođe, od kandidata koji dođu do drugog nivoa intervjua za posao u uglednim IT kompanijama, odmah nakon tehničkog dela, očekuje se posedovanje ovih veština. Drugim rečima, ovaj program povećava vaše šanse za zaposlenje.

Besplatna Android i iOS aplikacija: Putem ITAcademy Android i iOS aplikacije moći ćete da učite gde god da se nalazite.

Ovo su samo neke od dodatnih beneficija koje školovanjem na ITAcademy dobijate potpuno besplatno, kliknite ovde i saznajte koje vas sve pogodnosti očekuju.

Preuzmite svoj poklon za sigurnu budućnost i postanite deo 18. generacije ITAcademy polaznika

Podsećamo – rođendanska akcija ITAcademy traje od 10. do 14. juna. Ukoliko i vi želite da sledeće godine zarađujete na najplaćenijim IT poslovima, sada je pravi trenutak da načinite prvi korak. Iskoristite fantastičan popust od preko 35% na školarinu i po značajno povoljnijim uslovima postanite vrhunski IT stručnjak. Uz to, BONUS paket koji dobijate u toku ove akcije obezbediće vam najsavremeniju edukaciju za ceo život!

Broj mesta za upis po rođendanskim uslovima je ograničen, zato ne čekajte – odmah se prijavite i osigurajte sebi uspešnu budućnost.

