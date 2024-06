KONSTANTNO MEĐU OMILJENIM PROGRAMSKIM JEZICIMA: 7 razloga zašto da naučite Java programiranje u 2024.

Danas se koristi preko 700 programskih jezika i konstantno se pojavljuju novi, zbog čega bi moglo da se dovede u sumnju učenje Java programskog jezika u 2024. godini. Uz veliki porast korišćenja jezika kao što su Python, JavaScript i Swift, prirodno se otvara pitanje gde se danas nalazi Java i koliko je relevantna. Međutim, istraživanja kažu da je i dalje naširoko korišćena i da programeri veruju da je edukacija u ovom pravcu vredna investicija (koja se veoma brzo vraća). Zato, hajde da zaronimo dublje u tajne ovog programskog jezika, kako bismo bolje razumeli zašto je toliko cenjen, korišćen, profitabilan i dugovečan.

U tekstu koji sledi, predstavljamo 7 ključnih razloga zašto bi trebalo da razmislite o učenju programskog jezika Java.

Popularnost i dugovečnost

Java ima mogućnost konstantnog prilagođavanja na nove tehnologije i to uspešno radi već više od dve decenije. Njena horizontalna i vertikalna adaptibilnost se uspešno implementira u različitim industrijama, uključujući finansije, zdravstvo, obrazovanje i telekomunikacije. Java je od svog nastanka do danas pružila sigurno i efikasno rešenje za razvoj glomaznih aplikacija, a dugovečnost ovog jezika se može pripisati i kontinuiranoj podršci koju pruža Oracle.

Redovna ažuriranja i unapređenja jezika obezbeđuju da Java ostane relevantna i kompatibilna sa savremenim tehnologijama kao što su mikroservisi, cloud computing i veštačka inteligencija. Njena sposobnost da balansira između tradicije i inovacije omogućava joj da zadrži značajnu ulogu u svetu tehnologije, obezbeđujući programerima alate potrebne za suočavanje sa izazovima budućnosti.

Velika zajednica i podrška

Java ima ogromnu zajednicu koja međusobno deli resurse, uključujući detaljne tutorijale, opsežne forume, tehničku dokumentaciju i bogate biblioteke koje mogu olakšati učenje i rešavanje problema. Ova zajednica nije samo široka već i vrlo aktivna, što znači da su najnoviji trendovi, najbolje prakse i najnovije verzije alata i tehnologija brzo dostupni svim korisnicima.

Partnerske organizacije kao što su Oracle i Eclipse Foundation kontinuirano rade na unapređenju jezika i njegovih okvira, a svoj doprinos daju i mnogi članovi zajednice, kroz otvorene projekte i biblioteke koje obogaćuju ekosistem. Ova bogata mreža podrške ne samo da olakšava početnicima da se brzo snađu i napreduju već i iskusnim programerima pruža mogućnost da unaprede svoje veštine i budu u toku sa najnovijim dostignućima u industriji.

Platformska nezavisnost

Jedna od najpoznatijih i najcenjenijih karakteristika Java jezika je njegova sposobnost da radi na različitim platformama bez potrebe za promenama u kodu. Zahvaljujući Java Virtual Machine (JVM) tehnologiji, kada je kod jednom napisan i kompajliran, može se izvršavati na bilo kojem uređaju ili operativnom sistemu. Ova osobina, poznata kao platformska nezavisnost, omogućava programerima da razvijaju aplikacije koje mogu biti pokrenute na širokom spektru operativnih sistema.

Microsoft Windows: Java aplikacije se široko koriste na različitim verzijama Windowsa, uključujući Windows 10, Windows 8, Windows 7 i starije verzije.

Linux: Java je veoma popularna na Linux platformi zbog svoje stabilnosti i sigurnosti. Koristi se na različitim distribucijama kao što su Ubuntu, Fedora, CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Debian i druge.

macOS: Java je podržana na macOS operativnim sistemima, što omogućava razvoj i pokretanje Java aplikacija na Apple računarima.

Solaris: Solaris, operativni sistem koji je razvila kompanija Sun Microsystems (sada Oracle), ima dugogodišnju podršku za Javu zbog bliske veze između dve kompanije.

HP-UX: HP-UX, Hewlett-Packardov UNIX operativni sistem, omogućava pokretanje Java aplikacija u svojim okruženjima.

Android: Android, najpopularniji mobilni operativni sistem na svetu, koristi Javu kao primarni jezik za razvoj aplikacija, iako se koristi specijalizovana verzija JVM-a poznata kao Dalvik ili ART.

Široka primena u poslovnom svetu

Kao jedan od najpouzdanijih programskih jezika, Java omogućava razvijanje efikasnih aplikacija koje mogu zadovoljiti potrebe složenih poslovnih procesa i velikih organizacija. Mnoga preduzeća koriste Java za razvoj enterprise aplikacija, uključujući poslovne sisteme, e-commerce platforme, finansijske servise, zdravstvene aplikacije i mnoge druge kritične sisteme.

Prema izveštaju LinkedIna, Java ostaje ključni jezik za poslovne aplikacije i u 2024. godini. Potražnja za programerima sa znanjem Jave je konstantno visoka, što otvara brojne mogućnosti za posao i profesionalni razvoj. Veliki broj korporacija, uključujući tehnološke gigante kao što su IBM, Oracle i Google, koristi Javu kao osnovni jezik za svoje proizvode i usluge.

Razvijanje Android aplikacija

U svetu mobilnog razvoja, gde je konkurencija oštra, a korisnička očekivanja visoka, Java ostaje ključni alat za programere koji žele da kreiraju uspešne Android aplikacije. Poznavanje Jave ne samo da omogućava kreiranje aplikacija koje se mogu lako distribuirati i koristiti na milijardama Android uređaja širom sveta već pruža i stabilnu osnovu za učenje drugih tehnologija i alata u Android ekosistemu.

Java takođe omogućava integraciju sa različitim API-jima i servisima, što dodatno proširuje mogućnosti aplikacija. Bilo da se radi o implementaciji Google Maps, Firebase usluga za autentikaciju i analitiku, ili integraciji sa cloud uslugama, Java pruža fleksibilnost i moć potrebne za razvijanje savremenih i kompleksnih mobilnih aplikacija.

Visoke performanse i efikasnost

Java Virtual Machine (JVM) omogućava dinamičku optimizaciju koda tokom njegovog izvršavanja. Ovo znači da se često korišćeni delovi koda mogu dodatno optimizovati i ubrzati, što rezultira poboljšanim performansama aplikacija. Pored toga, JVM koristi tehnike koje automatski upravljaju memorijom, smanjujući rizik od curenja memorije i optimizujući korišćenje resursa.

Efikasnost Jave nije ograničena samo na bekend sisteme. Java je takođe moćan alat za razvoj visokoperformansnih aplikacija za desktop i mobilne platforme. Integracija sa različitim bazama podataka, mrežnim protokolima i drugim tehnologijama omogućava razvijanje aplikacija koje su brze, sigurne i pouzdane.

Odlične mogućnosti za karijeru

Poznavanje Java jezika znači da možete raditi na razvoju enterprise aplikacija, web aplikacija, mobilnih aplikacija za Android, kao i na razvoju sistema za analitiku podataka i veštačku inteligenciju. Ova raznovrsnost omogućava programerima da biraju između različitih karijernih puteva i specijalizacija, prilagođavajući svoju karijeru vlastitim interesovanjima i tržišnim prilikama.

Prema izveštajima sa platformi kao što su LinkedIn i Glassdoor, plate za Java programere su među najvišima u IT sektoru.

Kako postati JAVA stručnjak?

Postoji veliki broj formalnih i neformalnih obrazovnih ustanova i online kurseva koji edukuju nove i usavršavaju stare programere.

Učenje Jave u 2024. godini je pametna investicija za vašu budućnost, a u našem regionu postoji utanova koja je već skoro 20 godina odlična opcija za sve one koji žele da dobiju akademsko znanje iz brojnih IT veština, pa svakako i Java programskog jezika. Govorimo o ITAcademy – uspešnoj međunarodnoj edukativnoj ustanovi koja od polaznika za godinu dana pravi IT stručnjake.

ITAcademy pruža značajne benefite koji vode do uspešne karijere

Pomoć u izboru IT zanimanja – pre upisa, zainteresovani dobijaju konsultacije i stručnu pomoć pri izboru IT oblasti koja je najviše u skladu sa njihovim ambicijama i interesovanjima.

Portfolio već u toku školovanja – polaznici tokom školovanja grade portfolio sa praktičnim projektima na platformama kao što su GitHub (za programere) i Behance (za dizajnere) i tako na najbolji mogući način predstavljaju svoje veštine potencijalnim klijentima i poslodavcima.

Realno radno iskustvo – polaznicima je omogućeno da sve što su naučili tokom školovanja primene i u ITAcademy IT Practice centru, gde mogu da iskuse kako izgleda biti zaposlen u najvećim i najuspešnijim kompanijama.

Dokaz o stručnosti – ITAcademy radi na najvišem nivou partnerstava sa vodećim IT institucijama i kompanijama i, kao takva, jedina je institucija na Balkanu i jedna od malobrojnih u Evropi koja ima ovlašćenja da organizuje obuku i polaganje finalnih ispita za sticanje svetski priznatih sertifikata koje izdaju Oracle, Microsoft, Adobe, CompTIA, Cisco, ISTQB®, Autodesk, Linux Professional Institute, Advanced Training Consultants, IQN, CIM i drugi.

Pomoć pri nalaženju posla – osim kvalitetnog prenošenja znanja, ITAcademy stvara kompletne IT profesionalce, uz dodatnu podršku stručnjaka za kreiranje CV-ja, pripremu za intervjue i povezivanje sa kompanijama iz celog regiona.

Freelance veštine – zbog rastuće potrebe za ovakvim poslovima, na ITAcademy se uči i vođenje profila na freelance platformama, kao i pregovaranje sa klijentima.

100% zagarantovano zadovoljstvo – za polaznike koji 12 meseci nakon kompletiranog školovanja iz bilo kog razloga ne pronađu posao, ITAcademy potpuno besplatno daje upis na jedan od preostalih online programa.

Kako do edukacije?

Na ITAcademy možete učiti i usavršavati se u nekoj od 6 trenutno najatraktivnijih oblasti IT industrije, a nastavu možete pratiti tradicionalno, u najmodernije opremljenim učionicama u Beogradu, ili u distance learning varijanti preko interneta, iz bilo kog grada ili zemlje.

Trenutno je aktuelan upravo smer Java programiranja, a broj ljudi koji će moći da se prijave je strogo ograničen. Oni koji se prijave odmah dobijaju mogućnost popusta od preko 30%, a ova ponuda važi do popune alociranih mesta.

Da saznate više, posetite ovaj link.

