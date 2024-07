STUDENTI IZ SRBIJE OSVOJILI TREĆE MESTO NA PRESTIŽNOM EVROPSKOM TAKMIČENJU

Program za mlade talente kompanije Huawei „Seeds for the future“ ove godine održan u Rimu

Četiri najbolja studenta iz Srbije, sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, osvojila su treće mesto na prestižnom takmičenju „Seeds for the Future“ u Rimu. Reč je o programu za mlade talente kompanije Huawei koji je ove godine okupio 145 najboljih studenata iz 23 evropske zemlje, zajedno sa 10 studenata sa Univerziteta Cinghua u Kini. Interaktivna petodnevna edukacija u Rimu bila je ujedno i prvo okupljanje mladih talenata uživo, nakon nekoliko godina održavanja programa online.

Na ovogodišnjem programu „Seeds for the Future“ studenti su imali priliku da učestvuju u interaktivnim radionicama i panel diskusijama, usavrše svoje digitalne veštine, kao i da čuju dragocene savete stručnjaka iz industrije i predstavnika akademske zajednice. Mladi talenti su takođe mogli da nauče više o inovacijama, digitalizaciji, održivosti i preduzetništvu. Na događaju su predstavljena i zajednička dostignuća talentovanih budućih IKT stručnjaka i lidera, koji su prethodno pohađali programe obuke organizovane u svojim zemljama.

Studenti su tokom petodnevne edukacije imali priliku i da se upoznaju sa naprednim tehnologijama kao što su 5G i veštačka inteligencija, a osim novih znanja o IKT-u, dobili su i dragocen uvid u poslovanje jedne od vodećih svetskih tehnoloških kompanija.

Studentima je dobrodošlicu poželeo viši potpredsednik Huawei Europe, Radoslaw Kedzia.

„Negovanje IKT talenata posebno je važno u vremenu kad se krećemo složenim putem digitalnog doba. Evropa stoji na čelu tehnološkog progresa i imperativ je da ulažemo u obrazovanje i razvoj naših mladih stručnjaka. Negujući njihove veštine i pružajući im prave alate i mogućnosti, obezbeđujemo da Evropa ostane lider globalnog digitalnog pejzaža”, istakao je Kedzia.

„Seeds for the Future“ predstavlja jedan od najvažnijih programa društvene odgovornosti kompanije Huawei čiji je cilj da neguje lokalne IKT talente i mlade lidere, i promoviše razvoj digitalnih zajednica.

U okviru programa „Seeds Alumni“, Huawei okuplja sve nove i bivše učesnike programa širom sveta. Tako kompanija nastavlja da radi sa svim sadašnjim i bivšim studentima na promovisanju digitalne transformacije i organizuje različite aktivnosti za izgradnju odnosa među bivšim studentima i unapređenje njihovog uticaja širom sveta.

O programu „Seeds for the Future“

Pokrenut 2008. godine, program za mlade talente kompanije Huawei „Seeds for the Future“, namenjen studentima informacionih tehnologija, do sada je okupio više od 15.000 studenata iz celog sveta. U sklopu programa, studenti su imali prilike da borave u Šenženu i da upoznaju tehnologije koje je razvila i koje primenjuje vodeća svetska IT kompanija. Digitalne veštine i digitalna pismenost su ključni za razvoj digitalne ekonomije, a snažna baza talenata pokazala se kao ključni pokretač digitalne transformacije i ekonomskog rasta. Osnovni cilj programa je da omogući studentima da steknu praktično iskustvo iz prve ruke u jednoj od najvećih svetskih tehnoloških kompanija i da im prenese znanja o digitalnim veštinama koja su im potrebna da ostanu konkurentni na tržištu rada i podrže razvoj privrede i društva u celini.

