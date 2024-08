WEB DESIGN: Odlično plaćeno IT zanimanje koje je idealno za kreativce

U svetu savremenih tehnologija, IT sektor nastavlja da beleži neverovatan rast, pružajući brojne mogućnosti za profesionalni razvoj i odlične zarade. Među različitim IT zanimanjima, web dizajn se izdvaja kao idealan izbor za one koji žele da spoje svoju kreativnost sa tehničkim veštinama. Ova uzbudljiva i dinamična oblast nudi ne samo stimulativne radne uslove već i izuzetno konkurentne plate, te je privlačna svima onima koji teže karijeri koja spaja umetnost i tehnologiju.

U nastavku teksta istražićemo zašto je web dizajn jedno od najperspektivnijih zanimanja danas, kako možete da započnete svoju karijeru u ovoj oblasti i koja je škola u našem regionu pravo mesto za sticanje potrebnih veština i znanja.

Šta zapravo rade web dizajneri?

Web dizajneri imaju zadatak da kreiraju jasna, zanimljiva i dopadljiva rešenja koja privlače posetioce, zadržavaju pažnju i ostvaruju konkretne ciljeve web stranice. Ovaj poziv zahteva usklađivanje sa komercijalnim potrebama, ali istovremeno i dozvoljava ispoljavanje vašeg stila i vaših ideja.

Takođe, rad u ovoj oblasti podrazumeva saradnju sa različitim profesionalcima, kao što su programeri, marketinški stručnjaci i menadžeri projekata, što dodatno obogaćuje iskustvo i profesionalni razvoj.

Gde sve možete da se zaposlite kao web dizajner?

Web dizajneri imaju brojne mogućnosti za zapošljavanje u različitim sektorima:

IT kompanije: rad na razvoju i održavanju sajtova i aplikacija;

predavački i konsultantski rad; e-trgovina: dizajn i održavanje online prodavnica za prodaju proizvoda i usluga.

Ove raznovrsne opcije omogućavaju web dizajnerima da pronađu posao koji odgovara njihovim veštinama i interesovanjima.

Zašto je web dizajn izuzetno tražena veština?

Prema pojedinim istraživanjima, kompanije koje ulažu u kvalitetan web dizajn značajno beleže bolje rezultate u online poslovanju. Dobro dizajnirani sajtovi mogu povećati konverziju posetilaca u kupce za neverovatnih 200%. Pored toga, istraživanje koje je sproveo Adobe otkriva da čak 38% korisnika napušta sajt ukoliko je sadržaj ili izgled neprivlačan.

To praktično znači da, ukoliko postanete stručnjak za web dizajn, nećete imati problema sa pronalaženjem dobro plaćenog posla. Prema istraživanjima, potražnja za web dizajnerima će u narednoj deceniji porasti za čitavih 13%. U našem regionu, web dizajneri imaju plate do 15.000 evra, dok mediori i seniori mogu očekivati od 24.000 do čak 40.560 evra godišnje. U inostranstvu su ove cifre znatno više. Takođe, fleksibilnost rada na daljinu omogućava web dizajnerima da rade za klijente širom sveta i na taj način dodatno povećaju svoje profesionalne mogućnosti i potencijalne zarade.

Koje alate i tehnologije treba da savlada dobar web dizajner?

Korišćenje odgovarajućih alata može značajno poboljšati produktivnost i kvalitet rada i učiniti web dizajnera konkutentnim na tržištu. Evo 5 ključnih grupa alata i tehnologija potrebnih svakom web dizajneru koji želi da uspe na tržištu:

1. HTML, CSS i JavaScript

HTML (HyperText Markup Language) : Osnovni jezik za kreiranje strukture web stranica. Omogućava postavljanje elemenata kao što su tekst, slike, video-zapisi i linkovi.

: Osnovni jezik za kreiranje strukture web stranica. Omogućava postavljanje elemenata kao što su tekst, slike, video-zapisi i linkovi. CSS (Cascading Style Sheets) : Koristi se za stilizaciju HTML elemenata i pomaže u definisanju boja, fontova, rasporeda i drugih vizuelnih aspekata web stranice.

: Koristi se za stilizaciju HTML elemenata i pomaže u definisanju boja, fontova, rasporeda i drugih vizuelnih aspekata web stranice. JavaScript: Programski jezik koji omogućava dodavanje interaktivnosti na web stranice. Koristi se za kreiranje dinamičkih elemenata kao što su padajući meni, galerije slika i slično.

2. Adobe Photoshop i Illustrator

Photoshop: Koristi se za uređivanje i manipulaciju fotografijama, kreiranje mockupova i dizajn interfejsa.

Koristi se za uređivanje i manipulaciju fotografijama, kreiranje mockupova i dizajn interfejsa. Illustrator: Služi za vektorsku grafiku, što je idealno za kreiranje logotipa, ikonica i ilustracija koje mogu da se skaliraju bez gubitka kvaliteta.

3. Moderni frameworkovi

Bootstrap: Popularan front-end framework koji omogućava brzo i jednostavno kreiranje responzivnih web stranica. Dolazi sa unapred definisanim CSS i JavaScript komponentama.

Popularan front-end framework koji omogućava brzo i jednostavno kreiranje responzivnih web stranica. Dolazi sa unapred definisanim CSS i JavaScript komponentama. Foundation: Još jedan moćan framework za izradu responzivnog dizajna, poznat po svojoj fleksibilnosti i mogućnostima prilagođavanja.

4. CMS platforme

WordPress: Najpopularnija CMS platforma, koja omogućava lako upravljanje sadržajem web stranica. Pruža veliki broj tema i dodataka koji olakšavaju kreiranje različitih tipova sajtova.

Najpopularnija CMS platforma, koja omogućava lako upravljanje sadržajem web stranica. Pruža veliki broj tema i dodataka koji olakšavaju kreiranje različitih tipova sajtova. Joomla: Moćna CMS platforma koja omogućava složene i robusne sajtove. Pruža fleksibilnost i ima mogućnost prilagođavanja za naprednije korisnike.

5. UX/UI dizajn alati

Sketch: Alat za dizajn korisničkog interfejsa koji omogućava jednostavno kreiranje i prototipiranje.

Alat za dizajn korisničkog interfejsa koji omogućava jednostavno kreiranje i prototipiranje. Figma: Sve popularniji alat za kolaborativni dizajn koji omogućava da više korisnika radi na istom projektu u realnom vremenu.

Stalna edukacija i usavršavanje

Kao što važi i za druge IT oblasti, web dizajn je oblast koja se konstantno razvija, stoga zahteva i redovno usavršavanje i praćenje trendova. Korišćenje online resursa, pohađanje kurseva i radionica i učešće u dizajnerskim zajednicama mogu značajno doprineti vašem profesionalnom razvoju, a najpouzdanija opcija za sticanje znanja svakako su renomirane škole, od kojih je ITAcademy lider u regionu.

ITAcademy – vaša ulaznica u svet web dizajna

Na ITAcademy možete steći ili unaprediti znanje iz 6 najpopularnijih oblasti IT industrije. Nastava se može pohađati tradicionalno, u modernim učionicama, ili putem distance learninga, preko interneta, iz bilo kog grada ili zemlje.

Na smeru Web Design učićete od najboljih stručnjaka u regionu, koristeći najnovije alate i tehnologije. Polaznici još tokom školovanja mogu da izgrade profesionalni portfolio kroz rad na realnim projektima zahvaljujući mogućnostima koje pruža DesignStudio. Takođe, u sklopu Centra za razvoj karijere omogućena je i kompletna karijerna podrška u vidu konsultacija, pomoći pri kreiranju CV-ja i traženju posla, kao i povezivanja sa kompanijama iz celog regiona.

Polaznici ITAcademy programa imaju i mogućnost da besplatno polažu ispit za sticanje nekog od cenjenih Adobe sertifikata, koji predstavljaju ulaz na velika vrata web dizajn sveta.

Upis za ovaj smer je trenutno u toku, ali broj mesta je strogo ograničen.

Da saznate više, posetite ovaj link.

Tim Edukacija