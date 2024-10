U svetu programiranja, malo koji jezik je toliko uticajan i rasprostranjen kao JavaScript. Od svog nastanka 1995. godine, JavaScript je od jednostavnog skriptnog jezika postao osnova modernog web razvoja. Prema istraživanjima platforme Stack Overflow, JavaScript je već godinama najkorišćeniji programski jezik, što potvrđuje njegovu neosporivu dominaciju u IT industriji.

Ovaj jezik se koristi za sve: od kreiranja jednostavnih funkcija na web stranici, kao što su padajući meniji i animacije, do složenih softverskih sistema, kao što su online prodavnice, bankarski sistemi i društvene mreže.

1. Jednostavnost učenja: JavaScript je poznat po tome što je lak za početnike, čak i kada nemaju predznanje. Za one koji već imaju osnovno znanje o HTML-u i CSS-u, učenje JavaScripta je prirodno sledeći korak.

5. Velika zajednica i alati: s obzirom na to da je JavaScripta široko zastupljen, postoji ogromna zajednica programera i mnoštvo dostupnih alata i biblioteka koji mogu olakšati rad i rešavanje problema.

Tu je, naravno, i mogućnost odlične zarade, kao i sve češći remote ili hibridni model rada. Junior JavaScript developi imaju plate od 680 do 1.700 evra, mediori od 1.200 do 2.900, dok seniori mogu očekivati čak od 2.000 do 4.300 evra.