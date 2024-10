Prvi i najvažniji korak u debagingu jeste potpuno razumevanje problema. To podrazumeva analiziranje grešaka i traganje za uzrokom problema.



● Breakpoints i step through funkcije: Ovi alati omogućavaju pauziranje programa na određenom delu koda i daju uvid o promenljivim vrednostima u tom trenutku, što omogućava lakše uočavanje grešaka.

● Napredniji alati: Pored osnovnih alata koji dolaze uz programske editore kao što su Visual Studio Code ili PyCharm, postoje i specijalizovani alati poput Chrome DevToolsa za web aplikacije ili GDB-a za C i C++ jezike. Ovi alati ti pružaju detaljniji pregled izvršenja programa i vrednosti promenljivih tokom rada aplikacije, što olakšava pronalaženje grešaka.