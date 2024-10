U petak, 1. novembra, nova generacija budućih IT stručnjaka započeće svoje školovanje na najtraženijim obrazovnim programima ITAcademy. Na taj način oni će za samo 12 meseci steći naplativa praktična znanja i pridružiti se mnogima koji su se već izborili za siguran i odlično plaćen posao.

I dok se na ITAcademy aktuelni upisni rok po promotivnim cenama bliži kraju, a polaznici biraju smerove koji najviše odgovaraju njihovim interesovanjima, otkrivamo vam kako izgleda najsveobuhvatnije IT školovanje na ovim prostorima.

Škola koju su najveće svetske IT kompanije izabrale za svog partnera

Zahvaljujući najsavremenijim IT programima, koji su usklađeni sa potrebama tržišta i svetskim standardima, kvalitetu predavačkog kadra, primeni najnovije tehnologije i softvera u nastavi, kao i jedinstvenoj metodologiji za brzo sticanje najviše stručnosti – „Arhitektura saznanja”, ITAcademy je jedina škola u regionu koju su neke od najvećih svetskih IT kompanija izabrale za svog partnera.

Adobe, Autodesk, CompTIA, Linux Professional Institute i Microsoft samo su neke od njih. To konkretno znači da polaznici imaju jedinstvenu mogućnost da steknu neki od prestižnih sertifikata koji izdaju ove globalne IT kompanije i tako dobiju međunarodnu potvrdu svog znanja koja im širom otvara vrata domaćih i svetskih poslodavaca.

Sa ITAcademy ističu da ova partnerstva predstavljaju svetska priznanja i potvrdu njihovog dobrog rada, a polaznicima iz Srbije i regiona, ali i Rumunije, SAD, Kine, Švajcarske, Švedske, Irske, Austrije, Poljske, Južne Afrike i još preko 120 zemalja obezbeđuju uslove za sticanje prestižnih sertifikata kao u najjačim IT trening centrima sveta.

Aktuelna IT znanja za svega 9–12 meseci

Za savladavanje novih veština na ITAcademy koristi se „Arhitektura saznanja”, koja na poseban način koristi dostupne savremene medije za prenos znanja. Ova inovativna metodologija omogućava tri do četiri puta veće angažovanje tokom predavanja i učenja, tako da je moguće da za svega 9 do 12 meseci steknete veštine za koje je ranije bilo potrebno od dve do četiri godine.