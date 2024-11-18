Slušaj vest

Za sve koji sanjaju o uspešnoj IT karijeri, ITS – Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – produžila je predupisni rok po najpovoljnijim oktobarskim uslovima, za generaciju 2025/26. Zbog izuzetnog interesovanja omogućeno je dodatno vreme za ranu prijavu do kraja novembra. Ovo je prilika da obezbedite svoje mesto na najtraženijim IT studijama u regionu po najpovoljnijim uslovima!



ITS – mesto gde vaša IT karijera postaje stvarnost!



ITS nije samo obrazovna institucija – to je platforma za vašu budućnost u IT svetu! Kao vodeća IT škola u regionu, ITS nudi jedinstvenu kombinaciju teorije i praktičnog iskustva, omogućavajući vam da se već tokom studija dokažete kroz projekte s renomiranim kompanijama kao što su LINKgroup i Comtrade. Ova sinergija akademskog znanja i poslovne prakse stvara profesionalce spremne za svaki izazov koji tržište postavlja pred njih.



Na ITS-u studenti ne stiču samo znanja – oni odmah primenjuju naučeno kroz realne projekte, praveći prve korake prema karijeri iz snova. Diplomci ITS-a nalaze svoje mesto u kompanijama kao što su Comtrade, Orion Telekom, Yettel i mnoge druge. Njihovi projekti ne ostaju samo u učionici – koriste se i u vodećim državnim institucijama poput Uprave carina i APR-a, što potvrđuje da ITS stvara stručnjake svetske klase!

Obuka, edukacija Foto: Tim Edukacija



Inovativni programi usmereni na praktične veštine



Programi na ITS-u su potpuno prilagođeni najnovijim industrijskim standardima, osiguravajući da svaki student stekne veštine odmah primenljive u praksi.



● Osnovne studije – Informacione tehnologije: Od prve linije koda do kompleksnih softverskih rešenja, studenti ITS-a uranjaju u svaki aspekt razvoja softvera. Kroz projekte iz oblasti veb-programiranja, veštačke inteligencije i cloud computinga, stiču veštine koje ih pripremaju za vrhunske IT pozicije.



● Osnovne studije – Digitalna multimedija: Kombinacija kreativnosti i tehnoloških inovacija! Studenti ovde savladavaju grafički dizajn, vizuelne komunikacije i 3D animaciju, pripremajući se za dinamičnu industriju digitalne produkcije i interaktivnih sadržaja.

Master programi za specijalizaciju u oblasti IT-ja i multimedije



● Master studije – Informacione tehnologije: Napredna znanja u oblastima kao što su big data, cloud computing i digitalna forenzika osnažuju studente za rad u najinovativnijim IT okruženjima.



● Master studije – Digitalna multimedija: Fokus na vrhunske produkcijske tehnike i 3D animaciju omogućava studentima da kreiraju digitalne projekte koji pomeraju granice.



Iskoristite priliku – prijave po najnižim školarinama su otvorene do kraja novembra!



Predupis je produžen do kraja meseca, ali mesta se brzo popunjavaju. Prijavite se odmah i obezbedite sebi mesto u programu koji oblikuje vašu budućnost! Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da postanete deo najtraženijeg IT obrazovanja u regionu i zakoračite ka uspešnoj IT karijeri.



ITS vas čeka – budite deo zajednice koja kreira budućnost!