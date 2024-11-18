Znate li da su školarine u ITS-u najniže upravo sada? Produžen predupisni rok na ITS-u za generaciju 2025/26. po najpovoljnijim uslovima
Za sve koji sanjaju o uspešnoj IT karijeri, ITS – Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – produžila je predupisni rok po najpovoljnijim oktobarskim uslovima, za generaciju 2025/26. Zbog izuzetnog interesovanja omogućeno je dodatno vreme za ranu prijavu do kraja novembra. Ovo je prilika da obezbedite svoje mesto na najtraženijim IT studijama u regionu po najpovoljnijim uslovima!
ITS – mesto gde vaša IT karijera postaje stvarnost!
ITS nije samo obrazovna institucija – to je platforma za vašu budućnost u IT svetu! Kao vodeća IT škola u regionu, ITS nudi jedinstvenu kombinaciju teorije i praktičnog iskustva, omogućavajući vam da se već tokom studija dokažete kroz projekte s renomiranim kompanijama kao što su LINKgroup i Comtrade. Ova sinergija akademskog znanja i poslovne prakse stvara profesionalce spremne za svaki izazov koji tržište postavlja pred njih.
Na ITS-u studenti ne stiču samo znanja – oni odmah primenjuju naučeno kroz realne projekte, praveći prve korake prema karijeri iz snova. Diplomci ITS-a nalaze svoje mesto u kompanijama kao što su Comtrade, Orion Telekom, Yettel i mnoge druge. Njihovi projekti ne ostaju samo u učionici – koriste se i u vodećim državnim institucijama poput Uprave carina i APR-a, što potvrđuje da ITS stvara stručnjake svetske klase!
Inovativni programi usmereni na praktične veštine
Programi na ITS-u su potpuno prilagođeni najnovijim industrijskim standardima, osiguravajući da svaki student stekne veštine odmah primenljive u praksi.
● Osnovne studije – Informacione tehnologije: Od prve linije koda do kompleksnih softverskih rešenja, studenti ITS-a uranjaju u svaki aspekt razvoja softvera. Kroz projekte iz oblasti veb-programiranja, veštačke inteligencije i cloud computinga, stiču veštine koje ih pripremaju za vrhunske IT pozicije.
● Osnovne studije – Digitalna multimedija: Kombinacija kreativnosti i tehnoloških inovacija! Studenti ovde savladavaju grafički dizajn, vizuelne komunikacije i 3D animaciju, pripremajući se za dinamičnu industriju digitalne produkcije i interaktivnih sadržaja.
Master programi za specijalizaciju u oblasti IT-ja i multimedije
● Master studije – Informacione tehnologije: Napredna znanja u oblastima kao što su big data, cloud computing i digitalna forenzika osnažuju studente za rad u najinovativnijim IT okruženjima.
● Master studije – Digitalna multimedija: Fokus na vrhunske produkcijske tehnike i 3D animaciju omogućava studentima da kreiraju digitalne projekte koji pomeraju granice.
Iskoristite priliku – prijave po najnižim školarinama su otvorene do kraja novembra!
Predupis je produžen do kraja meseca, ali mesta se brzo popunjavaju. Prijavite se odmah i obezbedite sebi mesto u programu koji oblikuje vašu budućnost! Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da postanete deo najtraženijeg IT obrazovanja u regionu i zakoračite ka uspešnoj IT karijeri.
ITS vas čeka – budite deo zajednice koja kreira budućnost!
Tim Edukacija