Jedan od načina da započnete IT karijeru predstavlja školovanje na nekom od tehničkih fakulteta. Mana ovakvog vida učenja je što zahteva da izdvojite vreme, najmanje od 3 do 5 godina, a s obzirom na brz napredak tehnologije, postoji i rizik od zastarevanja znanja. Danas je takođe široko rasprostranjeno samostalno učenje putem YouTubea i drugih sajtova koji nude tutorijale i besplatne materijale. Za mnoge ovo može biti dobar početak, jer im omogućava da se upoznaju sa različitim zanimanjima koja nudi IT sfera. Međutim, na duže staze ovakav način učenja može biti nedovoljan. Naime, nije uvek lako naći traženi materijal, učenje često nije strukturirano, a tu je i pitanje samodiscipline – mnogi ljudi imaju poteškoća da budu motivisani ukoliko nemaju sa druge strane predavača koji će ih bodriti i ocenjivati njihov napredak.



Jedan od najbržih načina za sticanje IT znanja i veština danas jesu kursevi. Mnogi uspešni programeri upravo su tako započeli svoje karijere. Ovaj vid učenja pokazao se izuzetno efikasan, podjednako pogodan za one koji preferiraju učenje u učionici, ali i za one koji rade i mogu da uče samo nakon posla. Kod nas je posebno cenjena ITAcademy, koja nudi obuku za širok spektar IT zanimanja: od programiranja, preko dizajna pa sve do menadžerskih i marketinških pozicija. Za svega 9 do 12 meseci u ovoj ustanovi stičete osnovna znanja i veštine, ali i iskustvo koje vam može doneti posao u IT sektoru.