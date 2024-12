Slušaj vest

Jedan od najboljih trenutaka da podvučete crtu i rezimirate svoje uspehe i eventualne neuspehe predstavlja kraj godine. Istovremeno, to je idealno vreme i da iskoristite pozitivnu prazničnu energiju i donesete pametne odluke koje će vam omogućiti da 2025. godina bude značajno drugačija i kvalitetnija od dosadašnjih.

U tome vam mogu pomoći ITAcademy i BusinessAcademy. Naime, ove prestižne škole za sticanje IT i poslovnih znanja samo za novogodišnje praznike odobravaju upis po najnižim cenama.

Tako u ovom periodu možete upisati ITAcademy za samo od 81 evro mesečno, odnosno BusinessAcademy od 62 evra mesečno.

Međutim, to nije sve. U duhu novogodišnjih praznika, obe ustanove pripremile su za vas ekskluzivan poklon u vrednosti od čak 300 evra.

Preuzmite svoj poklon što pre na ITAcademy ili BusinessAcademy.

Neka 2025. bude godina kada ste konačno započeli usavršavanje za neko od najtraženijih IT zanimanja

Pored prazničnih odmora, proslava i poklona, ovo je period godine kada ITAcademy omogućava upis po najnižoj ceni tokom godine, pa jednogodišnje školovanje za neko od najplaćenijih IT zanimanja možete započeti za samo 86 evra mesečno, ukoliko se odlučite za nastavu u učionicama, ili svega 81 evro, ukoliko je vaš izbor online nastava.

A prema relevantnim podacima, upravo je 2025. godina pravo vreme da započnete karijeru u ovoj oblasti:

Naime, IT sektor trenutno broji više od 104.000 zaposlenih, a cilj je da ih do 2027. godine bude najmanje 140.000. To znači da nas u naredne dve godine potencijalno očekuje oko 36.000 slobodnih radnih mesta u IT-ju. Takođe, prosečna plata IT-jevca iznosi 1.510 evra, dok seniori zarađuju oko 2.400 evra. A o tome koliko je u svetu cenjena naša IT scena govori i činjenica da je ostvaren rekordan godišnji izvoz IT usluga od čak 3,6 milijardi evra, sa projekcijom rasta na 10 milijardi do 2027. godine. Ono što IT sektor čini posebnom primamljivim, osim plate, jeste mogućnost rada od kuće – čak 89% zaposlenih u ovoj oblasti ima mogućnost remote rada.

Ono što je sjajna vest jeste da je IT sektor otvoren za sve, a ne samo programere. Pa tako, bez obzira na to da li vas zanima programiranje, dizajn, administracija mreža, IT poslovanje ili neka druga oblast, u IT-ju lako možete naći zanimanje koje će odgovarati vašim interesovanjima i omogućiti vam da, uz visoku zaradu, uživate u onome što radite.

Na vama je samo da izaberete odsek u kom se najviše pronalazite i za manje od godinu dana od početka školovanja postanete kvalifikovan stručnjak koji je deo najbrže rastuće industrije.

Iskoristite narednu godinu da steknete praktične poslovne veštine i napredujete do pozicije koju priželjkujete

Potencijalni polaznici BusinessAcademy imaju dodatan razlog za prazničnu euforiju, naime samo u ovom periodu školovanje za najplaćenija i najtraženija poslovna znanja i veštine mogu započeti po najnižoj ceni – od samo 62 evra mesečno, ukoliko se odluče za plaćanje u ratama.

Dakle, ukoliko imate velike poslovne ambicije, ne bi trebalo da propustite ovu jedinstvenu priliku da promenite ili unapredite svoju karijeru, osigurate uspeh i možda baš u 2025. godini steknete znanja koja poseduju najuspešniji menadžeri, preduzetnici, PR ili HR menadžeri.

Novogodišnja BusinessAcademy akcija omogućava vam da po najpovoljnijim uslovima započnete izgradnju uspešne karijere na nekom od 13 programa.

Ako niste sigurni za koju oblast da se odlučite, evo nekih najtraženijih i najperspektivnijih zanimanja:

- Projektni menadžer: Procene kažu da će do 2030. godine biti potrebno čak 25 miliona stručnjaka za ovo zanimanje, a plate na teritoriji Evrope iznose od 19.000 evra do 67.000 evra godišnje.

- HR specijalista: Očekuje se da potražnja za HR stručnjake poraste od 8 do 26% u narednom periodu, dok se prosečna plata HR menadžera na teritoriji Evrope kreće od 17.700 do 60.000 evra godišnje.

- Preduzetništvo: U svetu trenutno postoji oko 582 miliona preduzetnika, od kojih 200 miliona čine žene, a o tome koliko je ovaj način rada unosan govori činjenica da čak 97% preduzetnika ne planira nikada da se vrati na konvencionalan način rada.



Pored ovih, na raspolaganju vam je i veliki broj drugih dobro plaćenih i perspektivnih zanimanja. Ukoliko niste sigurni šta je pravi izbor za vas, kontaktirajte sa BusinessAcademy i njihovi konsultanti će vam pomoći da napravite pravi izbor.

Foto: Promo

Svetski priznati sertifikati kao vaša prednost u odnosu na konkurenciju

Školovanjem na ITAcademy i BusinessAcademy pruža vam se mogućnost da steknete neki od prestižnih sertifikata iz oblasti u kojoj ste se usavršavali. Na taj način dobićete potvrdu za usvojena znanja i postati kvalifikovan stručnjak koji će se vrlo brzo izdvojiti od konkurencije i doći do željenog radnog mesta.

Do međunarodno priznatih dokumenata koji će predstavljati vašu referencu za uspešnu karijeru možete doći, jer ove ustanove rade na najvišem nivou partnerstva sa vodećim IT institucijama i kompanijama. Microsoft, Adobe, Autodesk, CompTIA, Linux Professional Institute, Odeljenje za međunarodne ispite Univerziteta u Kembridžu, Chartered Management Institute i Institute of Commercial Management samo su neke od adresa sa kojih vam može stići priznati sertifikat nakon uspešno položenih ispita.

Sjajna vest za sve one koji nemaju vremena da dolaze na predavanja ili kojima više odgovara fleksibilan način učenja jeste da je i ITAcademy i BusinessAcademy moguće pohađati online, zahvaljujući najsavremenijoj platformi za učenje na daljinu. Sami birate kad i koliko ćete učiti, dobijate kompletan pristup nastavnim materijalima i stalnu podršku predavača. Zato je i kvalitet znanja koje steknete ovim putem isti kao da ste nastavu pratili u učionici.

Jedna dobra godina može zauvek promeniti vaš život!

Dok drugi čekaju Deda Mraza, koji možda nikada neće doći, vi izaberite da postanete sami svoj Deda Mraz. ITAcademy ili BusinessAcademy će vas podržati u tome: osim upisa po najnižim cenama, poklanjaju vam i jedinstveni poklon u vrednosti od 300 evra.

Sve što je potrebno je da budete brzi. Naime, broj slobodnih mesta za upis u ovim ustanovama je strogo ograničen, a interesovanje veliko. Zato ne dozvolite da vas drugi preteknu: izaberite ITAcademy ili BusinessAcademy i prijavite se što pre.