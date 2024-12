Neka 2025. bude godina kada ste konačno započeli usavršavanje za neko od najtraženijih IT zanimanja

Naime, IT sektor trenutno broji više od 104.000 zaposlenih, a cilj je da ih do 2027. godine bude najmanje 140.000. To znači da nas u naredne dve godine potencijalno očekuje oko 36.000 slobodnih radnih mesta u IT-ju. Takođe, prosečna plata IT-jevca iznosi 1.510 evra, dok seniori zarađuju oko 2.400 evra. A o tome koliko je u svetu cenjena naša IT scena govori i činjenica da je ostvaren rekordan godišnji izvoz IT usluga od čak 3,6 milijardi evra, sa projekcijom rasta na 10 milijardi do 2027. godine. Ono što IT sektor čini posebnom primamljivim, osim plate, jeste mogućnost rada od kuće – čak 89% zaposlenih u ovoj oblasti ima mogućnost remote rada.