Comtrade Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS i Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS vam poklanjaju vaučer od 200 evra na već snižene cene do čak 30% i besplatnu pripremenu nastavu za prijemni ispit.

Uz moderan obrazovni sistem, ITHS i ITS ne samo da pripremaju učenike i studente za izazove stvarnog sveta, već ih inspirišu da postanu lideri, inovatori i ljudi od znanja. Ovo je mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost, a znanje otvara vrata ka životu punom mogućnosti.

Obrazovanje nije samo priprema za ispite, već za život – za sve izazove, prilike i snove koje budućnost nosi. Zato je važno izabrati obrazovni sistem koji razume stvarni svet i priprema učenike i studente da u njemu pronađu svoje mesto od prvog dana. Upravo to pružaju Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS i Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS.

Upisom u ITHS i ITS birate više od škole – birate put sigurnog uspeha i karijeru koja ispunjava. Temelji koje ovde gradimo nisu samo znanje i veštine, već i samopouzdanje, upornost i spremnost da se odgovori na sve izazove. Bez obzira na to kojim putem život vašeg deteta krene, ovde će dobiti čvrstu osnovu koja će ih voditi kroz ceo život.

Naše škole nude kontinuiranu podršku, inspirativno okruženje, obrazovanje i karijerno vođenje na najvišem nivou. Ovo je mesto gde se potencijal prepoznaje, razvija i oblikuje u buduće lidere. Investirajte u znanje i budućnost – jer to je najvredniji dar koji možete pružiti svom detetu. Uživajte gledajući kako ostvaruju svoje snove, korak po korak, dok zajedno gradimo svet prepun mogućnosti.

Sada je savršen trenutak da iskoristite praznični popust i obezbedite vrhunsko obrazovanje u Srednjoj školi za informacione tehnologije – ITHS-u i Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS-u. Iskoristite priliku da zakoračite u budućnost sa školama koje oblikuju lidere u IT industriji!

Prijavite se do 15. januara i ostvarite popust na školarinu do čak 30% plus poklon-vaučer od 200 evra i besplatnu pripremu za prijemni ispit. Na taj način osigurajte uspešnu 2025, ali i svaku narednu godinu, uz najmodernije i visokokvalitetno obrazovanje koje otvara vrata najtraženijim poslovima današnjice.