Bolji uslovi za učenje i razvoj talenata: Fondacija Mozzart verna podrška obrazovanju
Fondacija Mozzart i ove godine bila je verna podrška obrazovanju i mladim talentima, a podrška je nedavno stigla Osnovnoj školi „Vladislav Petković Disˮ u Beogradu i Regionalnom centru za talente iz Zemuna. U Osnovnoj školi „Vladislav Petković Disˮ u potpunosti je obnovljen kabinet za informatiku, dok je podrška Regionalnom centru za talente doprinela unapređenju uslova za rad nadarenih učenika, podstičući njihov razvoj i napredovanje u različitim oblastima.
Nakon obnove, kabinet u pomenutoj školi opremljen je novim računarima, stolovima, stolicama i zavesama, što će značajno unaprediti kvalitet nastave i omogućiti đacima lakše savladavanje digitalnih veština koje su ključne za njihovo dalje školovanje. Ideja za obnovu i unapređenje kabineta na adresu Fondacije Mozzart stigla je od Saveta roditelja ove obrazovne ustanove, koji je prepoznao potrebu za modernizacijom digitalnog okruženja u školi.
„Hvala Fondaciji Mozzart na više nego velikodušnom poklonu. Ovaj prostor je donedavno bio jedva funkcionalan, imali smo zastarelu opremu i probleme sa svetlošću koja nam je smetala. Nakon posete i više nego brze intervencije fondacije, sada imamo jedan savremeni kabinet opremljen najmodernijim uređajima i deca su presrećna. Jako je značajno da postoji društvena odgovornost i da je neko prepoznao probleme koje ima jedna mala škola i da nam pomogne. Nadam se da će primer Fondacije Mozzart slediti i drugiˮ, poručila je Sanja Sarić, direktorka OŠ „Vladislav Petković Disˮ.
Fondacija Mozzart godinama unazad neguje kulturu humanosti i pomoći od zdravstvenih do obrazovnih ustanova.
„Rekonstrukcija informatičkog kabineta u Osnovnoj školi Vladislav Petković Dis bila je dinamičan proces tokom kog smo želeli da učenicima obezbedimo savremene uslove za učenje i rad. Kabinet je u potpunosti opremljen novim računarima, stolovima, stolicama i zavesama, čime smo stvorili osveženo, inspirativno i funkcionalno okruženje za nastavuˮ, poručila je Milica Čakajac i Fondacije Mozzart i dodala da su im najveće zadovoljstvo donele reakcije učenika i saznanje da će novi prostor doprineti kvalitetnijem obrazovanju i većoj motivaciji.
„Podrška Regionalnom centru za talente u Zemunu je takođe jedan od projekata na koji smo veoma ponosni. Reč je o eminentnoj ustanovi sa dugogodišnjom tradicijom i rezultatima koji govore sami za sebe. Posetili smo njihove prostorije i uverili se u predanost nastavnika, energiju i kvalitet rada. Nadamo se da će naša podrška biti dodatni vetar u leđa njihovim budućim aktivnostima i uspesima“.
„Ne za školu, za život učimo“ – vodeći se ovim rečima, kroz Regionalni centar za talente u Zemunu za skoro tri decenije postojanja, prošlo je više od 2.000 učenika koji su svoje talente razvijali u društvenim i prirodnim naukama. Matematika, fizika, hemija, istorija, biologija samo su neke od oblasti u kojima vikendom osnovci i srednjoškolci proširuju svoje znanje. Ove godine polaznici beleže zapažene rezultate, a zahvaljujući podršci Fondacije Mozzart centar je obezbedio uslove za kvalitetniji rad učenika koji se pripremaju za domaća takmičenja.
„Želim najiskrenije da se zahvalim Fondaciji Mozzart koja je prepoznala našu ustanovu, trud i rad sa talentovanim učenicima koji se ovde okupljaju. Centar pokriva društvene i prirodne nauke, a svake godine sprovodimo nova testiranja učenika koji potom prave prve uspešne korake u svetu nauke“, istakao je Đurađ Banjac, direktor centra.
