Fondacija Mozzart i ove godine bila je verna podrška obrazovanju i mladim talentima, a podrška je nedavno stigla Osnovnoj školi „Vladislav Petković Disˮ u Beogradu i Regionalnom centru za talente iz Zemuna. U Osnovnoj školi „Vladislav Petković Disˮ u potpunosti je obnovljen kabinet za informatiku, dok je podrška Regionalnom centru za talente doprinela unapređenju uslova za rad nadarenih učenika, podstičući njihov razvoj i napredovanje u različitim oblastima.

Foto: Touch N Touch

Nakon obnove, kabinet u pomenutoj školi opremljen je novim računarima, stolovima, stolicama i zavesama, što će značajno unaprediti kvalitet nastave i omogućiti đacima lakše savladavanje digitalnih veština koje su ključne za njihovo dalje školovanje. Ideja za obnovu i unapređenje kabineta na adresu Fondacije Mozzart stigla je od Saveta roditelja ove obrazovne ustanove, koji je prepoznao potrebu za modernizacijom digitalnog okruženja u školi. „Hvala Fondaciji Mozzart na više nego velikodušnom poklonu. Ovaj prostor je donedavno bio jedva funkcionalan, imali smo zastarelu opremu i probleme sa svetlošću koja nam je smetala. Nakon posete i više nego brze intervencije fondacije, sada imamo jedan savremeni kabinet opremljen najmodernijim uređajima i deca su presrećna. Jako je značajno da postoji društvena odgovornost i da je neko prepoznao probleme koje ima jedna mala škola i da nam pomogne. Nadam se da će primer Fondacije Mozzart slediti i drugiˮ, poručila je Sanja Sarić, direktorka OŠ „Vladislav Petković Disˮ.

Foto: Touch N Touch

Fondacija Mozzart godinama unazad neguje kulturu humanosti i pomoći od zdravstvenih do obrazovnih ustanova. „Rekonstrukcija informatičkog kabineta u Osnovnoj školi Vladislav Petković Dis bila je dinamičan proces tokom kog smo želeli da učenicima obezbedimo savremene uslove za učenje i rad. Kabinet je u potpunosti opremljen novim računarima, stolovima, stolicama i zavesama, čime smo stvorili osveženo, inspirativno i funkcionalno okruženje za nastavuˮ, poručila je Milica Čakajac i Fondacije Mozzart i dodala da su im najveće zadovoljstvo donele reakcije učenika i saznanje da će novi prostor doprineti kvalitetnijem obrazovanju i većoj motivaciji.

„Podrška Regionalnom centru za talente u Zemunu je takođe jedan od projekata na koji smo veoma ponosni. Reč je o eminentnoj ustanovi sa dugogodišnjom tradicijom i rezultatima koji govore sami za sebe. Posetili smo njihove prostorije i uverili se u predanost nastavnika, energiju i kvalitet rada. Nadamo se da će naša podrška biti dodatni vetar u leđa njihovim budućim aktivnostima i uspesima“. „Ne za školu, za život učimo“ – vodeći se ovim rečima, kroz Regionalni centar za talente u Zemunu za skoro tri decenije postojanja, prošlo je više od 2.000 učenika koji su svoje talente razvijali u društvenim i prirodnim naukama. Matematika, fizika, hemija, istorija, biologija samo su neke od oblasti u kojima vikendom osnovci i srednjoškolci proširuju svoje znanje. Ove godine polaznici beleže zapažene rezultate, a zahvaljujući podršci Fondacije Mozzart centar je obezbedio uslove za kvalitetniji rad učenika koji se pripremaju za domaća takmičenja.

Foto: Touch N Touch

„Želim najiskrenije da se zahvalim Fondaciji Mozzart koja je prepoznala našu ustanovu, trud i rad sa talentovanim učenicima koji se ovde okupljaju. Centar pokriva društvene i prirodne nauke, a svake godine sprovodimo nova testiranja učenika koji potom prave prve uspešne korake u svetu nauke“, istakao je Đurađ Banjac, direktor centra.