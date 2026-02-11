



-

Praksa u Kuriru za mene je bila najispravnija odluka. Ovde svaka priča kreće od ozbiljnog istraživanja, vodi ka pravom saznanju, a završava se preciznim plasiranjem informacije publici.





Ono što me je posebno osvojilo jeste dobra energija i timski duh - jer uz pravu atmosferu lakše se uči, stvara i napreduje. Danas ste praktikant - sutra možete biti glas koji se daleko čuje.



