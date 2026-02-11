TRAŽIMO NOVU GENERACIJU PRAKTIKANATA KURIR TELEVIZIJE ZA POZICIJU NOVINAR REPORTER – PREPOZNAJEŠ SE? PRIJAVI SE!
U cilju daljeg razvoja programa, Kurir televizija otvara poziv za stručno usavršavanje za sve koji su motivisani da uče, razvijaju novinarske veštine i u radu na praktičnim zadacima, uz podršku iskusnih mentora, steknu prva profesionalna iskustva u svetu novinarstva. Prijavi se!
Kurir je prvi medijski brend u Srbiji prisutan na sve četiri platforme - dnevni list sa više od 20 godina tradicije, najposećeniji i najčitaniji portal, kablovska televizija i snažno prisustvo na društvenim mrežama. Najmlađi član ove medijske porodice je Kurir televizija. Od osnivanja do danas, kretala se isključivo trendom rasta, razvijajući se kroz unapređivanje svojih sadržaja, kao i ljudskih resursa.
Za nepunih pet godina emitovanja, Kurir televizija se pozicionirala među najgledanije kablovske televizije kolažnog tipa, s dnevnim dosegom od gotovo milion gledalaca i kontinuiranim rastom gledanosti. Informativni program Kurir TV svakog radnog dana proizvodi više od 10 sati originalnog sadržaja, za emisije poput Brzih vesti, Centralnog dnevnika, Podnevnog i Večernjeg dnevnika, Redakcije, Pulsa Srbije, Ni 5 Ni 6 i Usijanja.
ŠTA KAŽU ONI KOJI SU PROŠLI OVAJ PUT I USPEŠNO GRADE SVOJE KARIJERE U KURIRU?
Lana Raspopović
novinarka rubrike Biznis / bivša praktikantkinja
- Praksa u Kuriru za mene je bila najispravnija odluka. Ovde svaka priča kreće od ozbiljnog istraživanja, vodi ka pravom saznanju, a završava se preciznim plasiranjem informacije publici.
Ono što me je posebno osvojilo jeste dobra energija i timski duh - jer uz pravu atmosferu lakše se uči, stvara i napreduje. Danas ste praktikant - sutra možete biti glas koji se daleko čuje.
Marko Pajić
novinar reporter / bivši praktikant
- Postati praktikant u informativnoj redakciji Kurir televizije za mene lično je bila prilika da iz prve ruke, od onih koji to najbolje rade, naučim kako nastaje vest - od dešavanja do objave. Jednostavno, šansa da razvijem novinarske veštine, radnu disciplinu i osećaj odgovornosti prema javnosti, ali ujedno i da radim na sebi i proširim lične vidike.
Rad u Kuriru mi je pomogao da razumem brzinu, tačnost i timski rad, koji su ključni u savremenim medijima, ali i životu.
Ivana Miljković
Junior Social Media Manager / bivša praktikantkinja
- - Za mene praksa znači da sam svaki dan korak bliže budućoj karijeri, učim i stičem nova iskustva, uz kontinuiranu podršku kolega i rukovodioca.
Ukoliko i ti želiš da kreneš njihovim stopama i uroniš u dinamičan svet medija krupnim koracima, pročitaj informacije u nastavku i ne oklevaj, prijavi se!
KAKO IZGLEDA PROGRAM PRAKSE?
Rad u profesionalnom okruženju
Jasno strukturiran i postepen proces uvođenja u posao
Rad uz mentore - iskusne novinare i urednike koji će se aktivno baviti vašim razvojem
Upoznavanje sa celokupnim procesom rada novinara reportera
Razvijanje novinarskih veština u realnom i dinamičnom medijskom okruženju
Praktično iskustvo u radu na vestima, terenu i u produkciji
Učešće u pripremi i realizaciji programa (tokom programa imaćete priliku da učestvujete u prikupljanju i obradi informacija, izveštavate o aktuelnim događajima uz mentorsku podršku, upoznate se s radom na terenu i uključenjima u program, sarađujete sa urednicima, snimateljima i montažerima, razvijate osećaj za izbor tema)
Kvalitetno praktično iskustvo koje predstavlja snažnu osnovu za dalji profesionalni razvoj
Pružanje povratne informacije o učinku praktikanta u realnom vremenu
Mogućnost dobijanja ugovora o radu nakon završetka stručnog usavršavanja.
KOGA TRAŽIMO?
Studente ili apsolvente novinarstva, komunikologije, medija ili srodnih oblasti
Mlade, sa malo iskustva, kao i one koji ga nemaju, koji žele da se razvijaju u pravcu novinarstva
Radoznale, proaktivne osobe koje prate aktuelna društvena dešavanja
Osobe spremne da uče, rade u timu i otvorene su za mentorski fidbek
Iskustvo nije najvažnije - motivacija, odgovornost i želja za učenjem jesu!
KAKO IZGLEDA PROCES SELEKCIJE?
- 1. Prijava na linku
Razgovor je usmeren na motivaciju, interesovanje za novinarstvo, razumevanje medijskog okruženja i spremnost za rad u njemu
Kandidati će imati kratak praktični zadatak kroz predstavljanje pred kamerama, u cilju boljeg upoznavanja s načinom razmišljanja kandidata, njihovom komunikacijom i potencijalom.
- 3. Donošenje odluke i povratna informacija
Odluku o kandidatima zajednički donose HR i uredništvo
Svi kandidati dobijaju povratnu informaciju o ishodu procesa
Izabranim kandidatima se dostavljaju detalji o početku prakse, strukturi rada i mentorima.
Neke šanse ne iskrsnu više puta, stoga iskoristi svoju i prijavi se na