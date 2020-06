ZORANA MIHAJLOVIĆ: Građani 21. juna pred jednostavnim izborom, očekujem ubedljivu pobedu Vučićeve liste

Ili ste za rezultate i veće plate, a to je ono što smo pokazali da umemo, ili za lezileboviće, neradnike i novu pljačku, To je razlika između nas i svih ostalih, kaže funkcionerka SNS

BEOGRAD - Potpredsednica Vlade i članica Predsedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da je pred građanima 21. juna izbor jednostavan.

"Očekujem ubedljivu pobedu liste koju predvodi Aleksandar Vučić, jer je izbor 21. juna jednostavan: ili ste za rezultate i veće plate, a to je ono što smo pokazali da umemo, ili za lezileboviće, neradnike i novu pljačku, To je razlika između nas i svih ostalih", rekla je Mihajlović.

Na pitanje kakvu Vladu Srbije očekuje posle izbora Mihajlovićeva je navela da je ova Vlada "bez lažne skromnosti, ima najbolje rezultate u poslednjih 31 godinu".

"Očekujem da će nova Vlada Srbije biti još efikasnija i uspešnija. Sa još više kvalitetnih ljudi obrazovanih koji imaju kapacitet da operativno vode zemlju. Glavni razlog za uspeh Vlade je sinergija i zajednički rad predsednika Srbije i svih članova Vlade", ocenjuje Mihajlović.

Na pitanje da li očekuje da će biti deo novog kabineta u Nemanjinoj 11 Mihajlović ističe da su za svakog u politici važni rezultati jer se samo to vrednuje.

"Knjiga rezultata koje je proteklih godina ostvarilo ministarstvo na čijem se čelu nalazim poprilično je velika. Nju s ponosom mogu da pokažem svima, to je i moj izveštaj građanima. Ali, pre izbora nove Vlade, prvo da završimo izbore i da vidimo kome će građani dati poverenje. Ne želim da od politike pravim kladionicu kao što se mnogi trude. Nezamislivo mi je da neko može, dok čeka utakmice Bundeslige, da popunjava tiket hoće li Darija Kisić da bude ministar i da li će Branislav Nedimović da bude premijer? Ne odlučujem ko će biti ministar, a ko premijer u novoj Vladi, to će predložiti predsednik SNS Aleksandar Vučić. Ali, svako ima pravo izbora. Videćemo, još nisam ostvarila snove", kaže Mihajlović.

Govoreći o strankama koje su se odlučile na bojkot ona ističe da je reč o političarima i političkim partijama koje čekaju da ih umesto građana Srbije na vlast dovede neko sa strane.

"Tako su se Vuk Jeremić, Boško Obradović, Dragan Đilas i ostali bojkotaši deklarisali kao marionete u tuđim rukama, kao "političari najamnici". Srbi to ne vole", smatra ona i dodaje da očekuje da će posle izbora "lideri opozicije biti Vojislav Šešelj i Sergej Trifunović" kao i da se "ne bi iznenadila da neko od njih zatraži da bude deo nove Vlade".

Potpredsednica Vlade, koja vodi i resor građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kaže i da još nije u potpunosti zadovoljna svim postignutim rezultetima, jer postoje stvari gde je moglo i više.

- Ljudi se lako naviknu na dobro, na dobre puteve i nove pruge i zato bih samo da ih podsetim na sve ono što nisu imali pre samo četiri godine", napominje ona. Kaže da treba da se sete kako su satima putovali kroz Grdeličku klisuru do Vladičniog Hana, Vranja, jer Koridor 10 nije bio završen.

"Da se sete kako su do Čačka putovali Ibarskom dva sata, i kako su do Pirota išli kroz Sićevačku klisuru... Danas u Srbiji ništa više nije daleko: od Beograd do Čačka sat i 15 minuta, do Vranja za 2,5 sata, od Niša do Pirota za malo više od pola sata i sve to novim auto-putevima. Ako ujutru krenete u Grčku popodne ćete se kupati na Halkidkiju", naglašava Mihajlović.

(Kurir.rs/Tanjug/Blic)

