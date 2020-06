PASTOR: Cilj je da Mađari budu tamo gde se donose odluke

SUBOTICA - Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Ištvan Pastor izjavio je danas da je osnovni i glavni cilj stranke da predstavnici mađarske manjine budu stalno prisutni na svim nivoima gde se donose odluke, saopštila je SVM.

On je gostujući na Subotičkom mađarskom radiju rekao da je na ovim izborima ostvaren i stari zahtev mađarske zajednice, da postoji samo jedna mađarska lista, kao i da SVM jedini ima listu na kojoj je objedinio predstavnike zajednice te nacionalne manjine.

"To je stalni cilj politike vojvođanskih Mađara. Želimo to tako da ostvarimo da dobijemo legitimitet od svoje zajednice, da to ne bude stvar dogovora ili nečije dobre volje, nego zasluženo kroz podršku svoje zajednice", rekao je Pastor.

Prema njegovim rečima, mađarska zajednica stalno treba da ima u vidu dve grupe pitanja, kada se nađe za stolom gde se odlučuje - jedna grupa pitanja koja se odnosi na planiranje budžeta, donošenje zakona, sadrža infrastrukturnog razvoja i usmeravanju novčanih tokova.

Druga grupa, rekao je on, odnosi se na rešavanje pitanja u lokanlnim sredinama koja su od interesa za mađarsku zajednicu.

Govoreći o tome šta očekuje od izbora Pastor je rekao da očekuje, pre svega, dobijanje snažne, jake i nezaobilazne podrške biračkog tela, što bi značilo da ima svoj poslanički klub u republičkom parlamentu i više poslanika u Pokrajini.

"Kada su u pitanju lokalne samouprave, želimo da očuvamo opštine gde smo i sada na vlasti, poput Kanjiže, Sente i Bačke Topole, a imamo realne osnove da damo predsednika opštine Mali Iđoš", rekao je Pastor.

Kada se radi o Subotici, predsednik SVM kaže da očekuje da SVM predstavlja takvu političku snagu koja ima pravo na mesto gradonačelnika.

"Mislim da u ovom trenutku mi imamo najsposobnijeg čoveka za ovaj izazov, za ovaj zadatak. Vidimo da je mnoge obradovalo što smo sastavili jaku listu i što smo uobličili svoja očekivanja. Mi pripadamo različitim političim opcijama, naši stavovi se razlikuju, ali to ne znači konflikt, lični sukob, već je to sučeljavanje ciljeva", zaključio je Pastor.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir