PALMA SA RADNICIMA U ITALIJANSKOJ KOMPANIJI U JAGODINI Posao za još njih 50, redovne plate i besplatan gradski prevoz

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma danas je označio početak radova na izgradnji nove proizvodne hale italijanske kompanije „Mobil Turi“, odnosno njihovog jagodinskog dela „Est Cucine“, čime će ukupni kapacitet sa 3.000 biti proširen na 10.000 kvadrata, broj radnika sa 100 na 150, a dnevna proizvodnja kuhinja sa 100 na 150 do 200.

„Lokalna samouprava u Jagodini je, pored toga što je obezbedila italijanskim investitorima besplatnu lokaciju za proizvodne hale i maksimalnu logistiku, jedina lokalna samouprava na Balkanu, koja je kroz odluku o besplatnom autobuskom prevozu na celoj teritoriji Jagodine, od 20. januara prošle godine, povećala plate svim radnicima zaposlenim u preduzećima koja rade na teritoriji grada. Konkretno, u slučaju kompanije „Mobil Turi“, radnici primaju redovno mesečno od 8 do 10. 000 dinara za prevoz, koji je besplatan i na platu od 40 000 dinara to znači povećanje od 25 posto“, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma koji je upitao okupljene radnike da li redovno primaju naknadu za prevoz mesečno, na šta su oni odgovorili potvrdno i upitao ih da li svi imaju rešenja za stalno, na šta su takođe odgovorili potvrdno.

“U ovoj fabrici sada radi 100 radnika, a nakon što se završi nova hala radiće ih 150. Sve italijanske kompanije koje rade u Jagodini, kao što su Mobil Turi, Vibak, Andrea konfekcioni i Aunde proširile su svoje kapacitete i povećale broj radnika. Mobil Turi ceo svoj asortiman izvozi. 70 posto u Italiju, a 30 posto u Hrvatsku, Crnu Goru, Sloveniju i Rumuniju. Sutra u industrijskoj zoni u Jagodini postavljamo kamen temeljac za austrijsku kompaniju „Šibel“, koja proizvodi elektromotore i koja će zaposliti 100 radnika, a sledeće nedelje stižu mašine u halu za nemačku kompaniju „Fišer“, koja proizvodi auspuhe za BMW i šrafovsku robu i koja će zaposliti 300 radnika. Jagodina je tako postala industrijski centar na Balkanu“, izjavio je Marković.

Izvođač radova na novoj proizvodnoj hali kompanije „Mobil turi“ je Visokogradnja inženjering iz Jagodine. Izvršni direktor firme „Est Cucine“ u Jagodini David Jakšić rekao je da je ta kompanija za potrebe nove hale uložila 3 000 000 evra za repromaterijal, plus velika sredstva za najnoviju tehnologiju u proizvodnji kuhinja kakva, kako je rekao, još nije viđena u Srbiji. Inače veleprodajna cena prema pravnim licima jedne kuhinje dužine 2 i po metra sa svim uređajima, frižiderom, rernom, sudoperom, aspiratorom i ugradnom pločom je 600 evra i takvih kuhinja dnevno iz Jagodine sada izađe 100, a kada se završi nova hala, a to će biti u septembru ove godine, dnevna proizvodnja će biti od 150 do 200 kuhinja.

Početku radova na novoj proizvodnoj hali fabrike Mobil Turi pored predsednika Markovića prisustvovali su i Goran Milosavljević, načelnik Pomoravskog okruga, gradonačelnik Ratko Stevanović, Nikola Radosavljević, predsednik GO SNS u Jagodini, Marko Maljković, direktor Doma učenika u Jagodini.

