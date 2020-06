DAČIĆ: Ako je stav PRIŠTINE priznanje ili NIŠTA, onda je odgovor NIŠTA

Koalicija SPS – Jedinstvena Srbija održala je predizborni skup u Jagodini, na kome su govorili predsednici stranaka Ivica Dačić i Dragan Marković Palma.

“Ovde u Jagodini, citiraću Jovanču Micića:Ceo svet obiđoh, ali kao Jagodinu nigde ne nađoh. Ja to mogu malo i da izmenim i da svaki put kada se vratim u Srbiju kažem “Ceo svet obiđoh, ali kao Srbiju nigde ne nađoh”.

Mi smo dužni da učinimo sve za našu majku Srbiju i zato Srbija može da računa na nas, na Palmu i mene da ćemo do kraja štititi državne i nacionalne interese”, izjavio je predsednik SPS - a Ivica Dačić. “

Do 2012. godine preko 70 država je priznalo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, a od 2012. godine više je zemalja povuklo priznanje Kosova nego što je priznalo i to smo radili svi zajedno sa predsednikom Vučićem i Vladom Srbije i to će ostati upisano u istoriji da je 18 zemalja povuklo priznanje Kosova i da Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama. Oni kažu iz Prištine “ili priznanje ili ništa”.

Ja mogu odmah da im kažem, ako je tako onda je naš odgovor “Ništa”. Sa Vučićem, sa mnom i sa Palmom Srbija više ništa ne mora, već jedino može, ako je to u njenom nacionalnom i državnom interesu. Aleksandar Vučić nema pouzdanijih saradnika od naše koalicije. Svi želimo da Srbija bude jaka, a da bi bila jaka ona mora da bude stabilna, a da bi bila stabilna treba da bude politički stabilna, a to može samo sa jakim politički faktorima”, istakao je Dačić.

