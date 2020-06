TANDIR: Želimo da Sandžak i Srbiju učinimo najboljim mestom za život

"Mi držimo reč, i ne trgujemo sa interesima našeg naroda. Sigurni smo da će nam građani ukazati poverenje i da će posle izbora Stranka Pravde i Pomirenja biti najjača stranka u Prijepolju i Sandžaku, i da će predsednik opštine biti naš", navodi Tandir, kandidat za predsednika opštine Prijepolje i narodni poslanik.

Mi smo stranka koja je pokazala da je spremna da preuzme odgovornost, ponosni smo na ljudski resurs koji posedujemo u stranci, iako smo opštinu zatekli u poprilično složenoj situaciji uspeli smo da sve izazove prevaziđemo i da vedra čela i čista obraza izađemo pred građane i građanke u ovu kampanju. Probleme koje smo nasledili bili su jako izraženi, problemi u JKP "Lim" gde je dug za energente bio preko 100 miliona dinara, kasnili su sa platama, Dom kulture je bio u teškoj finansiskoj situaciji - navodi on.

- Sve smo to zahvaljujući odgovornoj politici uspeli da prevaziđemo. Naravno da je moglo i mnogo više, ali sam siguran da je svako od članova naše koalicije u datim okolnostima dao svoj maksimum. Posebno smo ponosni što smo u prethodne četiri godine izgradili i rekonstruisali tri sportske dvorane, gde je vrednost investicije preko 96 miliona dinara. Izgradili novu Osnovnu školu u selu Kaćevo - kazao je Tandir.

On kaže i da su obrazovanje i briga o deci među prioritetima njihove političke agende.

- Rekonstruisali smo seoske ambulante, asfaltirali preko 60 kilometara asfaltnih puteva. Preko 85 milona dinara uloženo je u razvoj poljoprivrede, sa posebnim akcentom na stočarstvo i na osavremenjivanje poljoprivredne mehanizacije, jer mi smo poljoprivredni kraj i dosta se naših domaćina bavi uzgojem maline.

Po prvi put je našim najmlađim sugrađanima, đacima prvacima, lokalna samouprava finansirala kupovinu udžbenika. Dosta smo radili na izgradnji vodovoda i kanalizacije. Usvojili smo Plan detaljane regulacije "Šehovića Polje". Zaista je puno toga urađeno. Zahvalnost i odgovornost nije samo na nama već na svim koalicionim partnerima. Poseban žal i ono što smatram našim najvećim nedostatkom, je što nismo uspeli da rešimo deponiju Stanjevine. Nažalost nismo imali razumevanje Ministarstva privrede, jer je po rešavanju ovog problema manevarski prostor lokalne samouprave bio ograničen, i odgovornost je apsolutno na resornom Ministarstvu koje je u ovom mandatu radilo jako loše.

Prijepolje kao i sve opštine Sandžaka imaju dobar geografski položaj, navodi on ali ono što je ključni problem je infrastruktura, pruga Beograd-Bar nije u potpunosti rekonstruisana, a izgradnja auto-puta i pristupnih saobraćajnica još je na dugom štapu.

- To vidim kao ključni problem jer bez dobre infrastrukture nema dolazka ozbiljnih investitora. Drugi ozbiljan problem, jeste to što Prijepolje kao i Sandžak u poslednjih nekoliko mandata u parlamentu i Vladi nisu imali reprezentativne predstavnike koji bi se kroz većinu borili za položaj i razvoj Prijepolja i Sandžaka - kazao je on za b92.net.

- Onog trenutka kada investitori u Sandžaku i u Prijepolju budu po radnom mestu dobijali subvencije od države u iznosu od 10.000 evra po radniku tada možemo očekivati ozbiljne investitore. Zato je jako važno da na čelo opštine dođe predsednik koji ima viziju, ima kontakte, politički integritet, da može da utiče na političke i ekonomske procese koji će dovesti do razvoja ove opštine.

On dalje navodi kako je važno da imaju predstavnike u parlamentu koji će se boriti za ravnomeran regionalni razvoj jer većina Sandžaka pa i opština Prijepolje spada u poslednju grupu tj. devastirane opštine.

- Šta znači imati pravog predstavnika pokazalo se u ove četiri godine kada je naš kraj u parlamentu predstavljao lider akademnik Muamer Zukorlić. Kao predsednik opštine inistiraću na aktivnijoj ulozi odeljenja za urbanizam, njegovom kadrovskom jačanju kao osnovom za dalji ekonomski razvoj, za dolazak investitora i izgradnju jeftinih stanova za mlade bračne parove - zaključuje on.

