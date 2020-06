JOVIČIĆ: Beograd na vodi najveće gradilište, promenili smo lice Beograda

Projekat "Beograd na vodi" jedan je od najznačajnijih u Beogradu i jedno od najvećih gradilišta u ovom trenutku, smatra član Predsedništva Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić.

"Pre nekoliko godina ovo je bio zapušten prostor, prostor gde su se nalazili stari brodovi, udžerice, nesređene zelene površine, rekao bih ruglo grada Beograda. Danas, posle nekoliko godina marljivog i predanog rada možete da vidite ovaj uređeni prostor", rekao je Jovičić.

Jovičić je naglasio da je ovaj projekat uposlio građevinsku industriju naše zemlje i dodao da svakoga dana na ovom projektu radi između 1.400 i 1.600 radnika.

On je dodao da se u narednih nekoliko godina očekuje 3,5 milijarde evra investicija baš na tom potezu, prenosi SNS u saopštenju.

"Od jednog zapuštenog dela Beograda, koji se nalazi na najatraktivnijem potezu, mi smo konačno promenili lice Beograda i otvorili vrata čitavom svetu da vide da se u našoj zemlji menjaju stvari na bolje, a da naši građani svakoga dana kroz ovakve projekte imaju veće budžete u svojim opštinama, gradu i republici", rekao je Jovičić.

Jovičić je podsetio da su mnogi osporavali ovaj projekat i to isti oni koji su na ovom mestu ostavili ruglo, te da je to suštinska razlika između politike nemara i politike koja simbolizuje prosperitet i razvoj naše zemlje, a to je politika Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića, zaključio je Jovičić.

On je pozvao sve građane da 21. juna izađu na izbore i podrže listu broj 1 "Aleksandar Vučić-Za našu decu".

